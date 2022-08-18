Нельзя недооценивать безумство руководства: занимательные истории об увольнениях

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Кто-то попал под сокращение, а кого-то вынудили написать заявление по собственному желанию. Улыбательные истории о сотрудниках, решивших, что с них хватит.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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приятно работать на хорошего дядю особенно если этото дядя ты сам !
Сейчас вообще род деятельности сменил на старости лет, уровень жизни кардинально поменялся в лучшую сторону.
Начальство заметило, и его сократили за ненадобностью, мол один хрен ничего не делаешь.
С неделю все поработало, а потом посыпалось одно за другим... Короче звали назад, не пошел.
Но как по мне, если надоело, то лучше начать работать на себя. Для этого не обязательно самому становиться руководителем. У нас полно ИП и самозанятых.
Если Вы водитель автобуса, то может в такси? Аренда автомобиля и в путь! Яндекс самозанятых берет.
Или другое решение. Главное думать головой, в нее не только едят.