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Нельзя недооценивать безумство руководства: занимательные истории об увольнениях

Нельзя недооценивать безумство руководства: занимательные истории об увольнениях

Автор:
18 августа 2022 13:51
Сообщество : Истории
Метки: истории   истории из жизни   короткие истории   офисные истории   реальные истории   увольнение   
5446
10
Кто-то попал под сокращение, а кого-то вынудили написать заявление по собственному желанию. Улыбательные истории о сотрудниках, решивших, что с них хватит.
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Источник:

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Метки: истории   истории из жизни   короткие истории   офисные истории   реальные истории   увольнение   
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37  комментариев
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27k
Levyathan 2 часа назад
История из собственной жизни. В 2007-2014, работал "дядю". Отношения были вполне хорошие, но работа постоянно прибавлялась, а гонарары-нет. В 2014-м, после известных событий, особо припекло. Пришел к шефу, говорю, я выполняю работу трех человек, за один оклад, и ты это знаешь. Увеличь, зп, хотя бы вдвое. Все равно ты в плюсе. Не увеличил. Я начал увольняться. Последний монолог шефа просто убил:"Ты думаешь ты незаменимый?? Да я троих найму и они сделают твою работу еще лучше!" Занавес!
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36k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 51 секунду назад
работая на дядь и тёть (и такое было)пришло понимание что фирмы часные и гендиректор там главный и он всё видит со своей колокольни.именно он потратил свои бабки и нервы строя фирму или предприятие.и ему пофигу на мнения и хотелки наёмных работников.и поэтому до устройства на работу надо составлять трудовой договор,где прописать обязаности зарплату,больничные,премии и другие форс мажоры.а если контора уже предлагает такое то внимательно его читать а то "припискка мелким шрифтом" превратит вас в раба. если в конторе такова нету то можно смело уходить ибо на 80% кидалово.и когда я это понял стал на себя работать.

приятно работать на хорошего дядю особенно если этото дядя ты сам !
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10k
Дмитрий 11 минут назад
Слава Богу, уже более 15-лет ушёл от работы "на дядю" или "начальника".
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28k
Ashabad 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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36k
Алексей 13 минут назад
ой да все молодцы) но так как работников по умолчанию больше...
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38k
Александр 14 минут назад
Неправильные это люди. Вот, например я уверен, что если завтра решу уйти - все к херам посыпетсяна моем направлении. И это не пустые слова. Поэтому при любых "оптимизациях" меня не только не трогают, но еще и замаслить пытаются. Так что все зависит от сотрудника. Знаю, есть случаи с неадекватным начальством. Но, обычно, человек с высочайшей квалификацией не боится потерять текущую работу, от слова - соовсем. Обычно, у таких как я в столе лежит 3-4 долгосрочных предложения в другие кампании.
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8
Роман Филиппов 17 минут назад
Построили через один ручей мост. Из стратегических соображений приставили к нему сторожа: мосты полагается охранять. Для оплаты труда сторожа выделили кассира. Для порядка отчётности взяли бухгалтера. Для общего руководства назначили заведующего... Но вот пришло указание сократить штаты. Уволили сторожа.
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1k
Dwarf61 21 минуту назад
Да, было такое. Работал единственным логистом на непрерывном производстве. Ни выходных, ни отпусков, периодические звонки ночные, и зп при этом средняя для обычных спецов по региону. Попросил прибавку, мол, если работаю за троих, то хоть денег платите. Подняли аж на 2 тысячи))) Уволился, на моё место реально наняли троих. В итоге через полгода встретил бывшего коллегу, а тот рассказал, что двое из этих троих наворовали на производстве себе много всего и свалили, наняли новых и ещё начальника им поставили, чтобы контролировал... Короче, "сэкономил" директор, молодец.
Сейчас вообще род деятельности сменил на старости лет, уровень жизни кардинально поменялся в лучшую сторону.
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5k
Vladimir Полчаса назад
Тема вечная и у каждого есть своя история. Момент истины наступает при подаче заявления об увольнении, либо подпишут, либо зарплату подымут. Все бы проблемы так решались.
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517
Жирный бот Полчаса назад
У меня тоже было..Работал достаточно давно в компании, зп не поднимали, но просили нанять сотрудников у которых я буду начальником с зп выше моей, я говорю что за фигня? В ответ: Ну сейчас зарплаты изменились , на меньшую сумму не найдет. В ответ, а как же мне - ты у нас работаешь давно мы тебя ценим.. Ну скрепя серцем - нанял, чуть обучил, собрался в отпуск (оплаченный и заранее оговоренный)- а меня не отпускают, т.к новички не справятся. Написал заявление и ушел, очень рад был этому) А через пол года компании не стало)
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7k
hairov 36 минут назад
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25k
Ego sum qui sum 52 минуты назад
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34k
Aleks Час назад
Помню в универе препод, который преподавал нам сети, молодой собственно мужик лет 35, рассказывал, что он до этого работал в крупной фирме на должности главного сисадмина. Все отладил и вообщем то сидел плевал в потолок, как оно и должно у правильного сисадмина быть.
Начальство заметило, и его сократили за ненадобностью, мол один хрен ничего не делаешь.
С неделю все поработало, а потом посыпалось одно за другим... Короче звали назад, не пошел.
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6k
Shtoppi 2 часа назад
)))))))))))))))

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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Это вечный конфликт. Работодатель считает, что подчиненные ничего не делают, только и думают как отлынивать от работы, что часто справедливо. Работники считают, что именно их недооценивают и на них всё держится. Я понимаю, что такие посты позволяют выпустить пар. Посмеялись и дальше трудиться на дядю.
Но как по мне, если надоело, то лучше начать работать на себя. Для этого не обязательно самому становиться руководителем. У нас полно ИП и самозанятых.
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