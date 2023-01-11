Без интернета и гаджетов: как общались на расстоянии в годы СССР

Большой вопрос со связью стоял и в Советском Союзе, который был основан на идеи братства и всеобщего товарищества. Руководство страны старалось в любой промежуток времени сделать связь как можно удобней для обычного рабочего, и у них это получалось.

Общение в годы Гражданской и Отечественной войны

Первые телефоны начали появляться в СССР в послевоенные годы, до этого момента гражданам были доступны только телеграфные линии и почта.