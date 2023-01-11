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Без интернета и гаджетов: как общались на расстоянии в годы СССР

Без интернета и гаджетов: как общались на расстоянии в годы СССР

Автор:
11 января 2023 10:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Жизнь   СССР   без интернета   гаджеты   люди   общение   связь   факты   фото   
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Современному человеку сложно представить жизнь без телефона и мобильной связи, которая позволяет доставить сообщение человеку в любой момент в любом месте. Но ещё несколько десятков лет назад мир такой возможности был решён или ограничен.

Большой вопрос со связью стоял и в Советском Союзе, который был основан на идеи братства и всеобщего товарищества. Руководство страны старалось в любой промежуток времени сделать связь как можно удобней для обычного рабочего, и у них это получалось.


Общение в годы Гражданской и Отечественной войны

Первые телефоны начали появляться в СССР в послевоенные годы, до этого момента гражданам были доступны только телеграфные линии и почта.

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Телеграфы — это аналоги телефонов, но только вместо применения связи информация передаётся по специальным линиям, благодаря электрическим зарядам. По этой причине информацию можно было передать только между устройствами, соединёнными проводами. Поэтому сообщение или телеграмму, можно было передать только через центр телеграфной связи в другой город. Обычно этим методом пользовались при передаче важной информации, поскольку отправить её можно было незамедлительно, но за приличную плату.

Это было не единственной возможностью, хоть и самой быстрой. Существовали также почтовые отделения, которые через несколько дней доставляли посылки и письма в города. А ещё письмо в соседние города можно было отправить голубиной почтой, именно из-за распространённости такого метода во многих дворах до сих пор стоят голубятники. Эта практика полностью сошла на нет к послевоенному времени.

Появление телефонов

Уже к 60-м годам ведомства и министерства СССР начали использовать телефоны. В основном они представляли собой ведомственные мини-сети, которые работали в рамках одной организации.

Телефон же для обычных людей был настоящей роскошью. Причина в этом была не столько в цене, сколько во времени ожидания подключения. Было легче получить новый автомобиль, чем телефон. На продвижение не влиял даже статус человека. Так доктор или партийный деятель легко могли находиться без средства связи.

Причиной такого дефицита была стоимость прокладки линий телефонной связи. Это направление развивалось медленно и только к 1985 году можно было увидеть телефон в большинстве домах, как и возможность звонить по «межгороду».


Другие средства связи

Помимо стационарных телефонов, распространены были и телефонные будки. Они располагались по всем городам рядом со скоплением людей, к примеру: главпочтамту, рынку и так далее.

Если требовалось позвонить в другой город, тогда применялись межгородние телефоны-автоматы. Проблема была не только со стоимостью звонка, но и с загруженностью линий передачи. Для звонка в другой город следовало дождаться своей очереди не только в будку связи, но и на самой станции связи. Ждать порой приходилось несколько часов, что сильно затрудняло общение.

Но и из этой ситуации был выход. Граждане могли «забронировать время» для переговоров на определённую дату в назначенное время. Это помогало обойти живую очередь и не ожидать подключения.


Хоть без современной мобильной сети общение между людьми в СССР затруднялось, но руководство страны сделало всё возможное, чтобы предоставить обычным людям все возможные средства связи.

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Метки: Жизнь   СССР   без интернета   гаджеты   люди   общение   связь   факты   фото   
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12  комментариев
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8k
au3 Час назад
"Телеграфы это аналоги телефонов, но только вместо применения связи информация передаётся по специальным линиям, благодаря электрическим зарядам."

Окуел мрачно ....
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22k
sanchesS80 3 минуты назад
Я был маленьким, но успел застать эпоху.
Телефона у нас в квартире не было. Для супер срочных звонков ходили к соседям или им звонили, нас звали. Ну или мы сами бегали на угол к телефонной будке.
Писали много писем. Самых обычных бумажных писем. Отец своим родителям в деревню постоянно писал, и они ему. Садились всей семьёй читать что там бабушка с дедушкой пишут.
Работал телеграф. Что-то срочное пересылали телеграммой. Доставляли весьма быстро.

И уже позднее:
Начал работать в конце девяностых. Электронная почта была не у всех, поэтому отправляли факсы друг другу. Помню эти метровые мотки факсовой бумаги. Больше всего бесил факсовый спам. Какая-нибудь "су**" отправит на факс свой каталог, а у тебя пол рулона бумаги улетает. Она не такая и дешёвая была. Потом уже подключили факсовую линию к компу чтобы туда в электронном виде падало. Но это не сразу появилось.
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13k
butata 21 минуту назад
Мде... Давно я такого бреда не читал...
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16
Serjio Полчаса назад
Фекальный пост, тема интересная, но то что написано, без комментариев...
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47k
Прораб Полчаса назад
"Уже к 60-м годам ведомства и министерства СССР начали использовать телефоны."

Кто же так автору в голову насрал?
Первая телефонная станция (ручная) в России появилась в 1882.
Первая АТС в 1930г.

Пост - очередной высер безграмотного егешника. В топку!
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14k
sonic24a 37 минут назад
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63k
doker Час назад
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389
На хер ЗАПАД! Час назад
По человечески общались и были конкретнее
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4k
Горожанин Час назад
Бред на Фишках - это норма. Но не до такой же степени!
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1k
Змей Горыныч Час назад
Если бы мобильная связь появилась при СССР - то трубки бы даром раздавали. Это же тотальный контроль! ИМХО
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Deiz

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