18 правил жизни австралийцев, которые вас сильно удивят

1. В Австралии очень активное солнце, и местные жители с детства учатся защищаться от него. Ребенка в школе или детском саду не выпустят гулять, если он не намазался солнцезащитным кремом и не надел головной убор. Загорать тут не принято, на пляже все сидят под навесами. И это вполне оправданно — страна один из лидеров по заболеваемости меланомой. Практичные австралийцы делают навесы над беседками из солнечных батарей, а получаемую энергию используют для зарядки гаджетов.





2. Веджимайт — национальная австралийская еда — густая паста темного цвета со специфическим вкусом, которую мажут на все подряд. Готовят ее из остатков пивного сусла, добавляют соль, лук и овощи. Получается нечто похожее на соленый мясной бульон с привкусом дрожжей и соевого соуса. Иностранцам веджимайт нравится крайне редко.





3. В австралийских магазинах можно купить свежее молоко на розлив: для этого там установлены краны на манер пивных в барах.





4. Австралийцы обычно хранят в бардачке машины тряпичные рукавицы на случай, если руль слишком нагреется на солнце. В здешнем климате это случается часто.





5. На дорогах установлены знаки, предписывающие пропускать не только пешеходов, но и представителей фауны — коал и кенгуру.