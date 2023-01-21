18 правил жизни австралийцев, которые вас сильно удивят

Австралия находится на другой стороне планеты, наверное, поэтому жизнь там сильно отличается от нашей. И вовсе не только тем, что зимой там жарко, а летом прохладно: в Стране антиподов хватает странных обычаев и законов.
1. В Австралии очень активное солнце, и местные жители с детства учатся защищаться от него. Ребенка в школе или детском саду не выпустят гулять, если он не намазался солнцезащитным кремом и не надел головной убор. Загорать тут не принято, на пляже все сидят под навесами. И это вполне оправданно — страна один из лидеров по заболеваемости меланомой. Практичные австралийцы делают навесы над беседками из солнечных батарей, а получаемую энергию используют для зарядки гаджетов.
2. Веджимайт — национальная австралийская еда — густая паста темного цвета со специфическим вкусом, которую мажут на все подряд. Готовят ее из остатков пивного сусла, добавляют соль, лук и овощи. Получается нечто похожее на соленый мясной бульон с привкусом дрожжей и соевого соуса. Иностранцам веджимайт нравится крайне редко.
3. В австралийских магазинах можно купить свежее молоко на розлив: для этого там установлены краны на манер пивных в барах.
4. Австралийцы обычно хранят в бардачке машины тряпичные рукавицы на случай, если руль слишком нагреется на солнце. В здешнем климате это случается часто.
5. На дорогах установлены знаки, предписывающие пропускать не только пешеходов, но и представителей фауны — коал и кенгуру.
6. Знаки на дорогах представляют собой картинки с пояснениями, чтобы их все понимали. На Великой океанской дороге, куда приезжает много иностранных туристов, стоят специальные знаки, напоминающие, что в Австралии ездят по левой стороне дороги.
7. Многие австралийцы водят машину босиком: не жарко и удобно.
8. Часто на здешних дорогах можно встретить велосипедистов в шлемах с шипами — они нужны для защиты от сорок, которые нередко преследуют и нагло атакуют двухколесных, особенно весной.
9. Многие представители австралийской фауны опасны для человека. Чтобы выжить, нужно соблюдать правила: на природе обязательно осматривать личные вещи, всегда вытряхивать обувь прежде чем надеть. В дома часто заползают пауки, иногда большие и/или ядовитые: местные привычно ловят их с помощью стакана и выпускают на волю.
10. В здешнем общественном транспорте есть специальные места для серф-досок, где их можно зафиксировать ремнями.
11. В городах часто встречаются автоматы по продаже сланцев: они тут такой же предмет первой необходимости, как бутылка воды.
12. Австралийский футбол, он же фути, совсем не похож на обычный — в него играют на овальном поле овальным мячом, а в составе команд по 18 игроков.
13. Здешний град впечатляет своими размерами (бывает с мячик для гольфа), поэтому местные жители стараются под него не попадать. При первых признаках осадков они прячутся под крышу, а, находясь в машине, останавливаются, садятся между рядами сидений и прячутся под откинутой спинкой переднего кресла — градины могут пробить лобовое стекло.
14. В Австралии нет центрального отопления, и в холодные месяцы на улице бывает теплее, чем дома. Поэтому угги — так любимую во всем мире зимнюю обувь — на их родине чаще использует в качестве домашних тапочек.
15. Тут очень спокойно относятся к внешнему виду и не признают никаких правил в одежде: можно ходить куда угодно в шортах с майкой или даже в пижаме. Австралийцы крайне редко гладят одежду и часто ходят босиком, максимум в сланцах.
16. Из-за «перевернутых» сезонов Рождество и Новый год в Австралии отмечают летом, у бассейна или на пляже, со снеговиками из песка. Чтобы почувствовать прелесть зимних праздников, тут придумали Июльское Рождество, когда становится прохладно и можно погреться у камина глинтвейном.
17. Учебный год здесь начинается в конце января и заканчивается перед Рождеством. Финансовый же год стартует 1 июля.
18. Отдых австралийцы ставят выше работы, поэтому истинную самоотдачу на рабочем месте тут встретишь нечасто. Зато здесь живут позитивные и счастливые люди, рядом с которыми сам невольно расслабляешься и начинаешь улыбаться.
Источник:
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Это охренеть как неудобно. Проверено на природе 100500 раз. И что за нелепый способ спастись от жары? Ну надень сандалии и езди нормально.
В австралии попугаи вместо голубей, орут в 50 раз громче чем у нас чирикают.