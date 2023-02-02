Невероятная воля к жизни: как полярник сделал стамеску из фекалий и смог выжить

Однако Петер Фрейхен всегда использовал свою могучесть исключительно во благо. Великого исследователя Арктики знали как стойкого, чуткого и душевного человека, который всегда готов протянуть руку помощи.

Первое столкновение с силами природы

В 1906 году, когда покорителю Арктики исполнилось 20 лет, он отказался от карьеры врача, оставив медицинское училище, и принял решение кардинально изменить свою жизнь, отправившись в опасное путешествие на собачьих упряжках по Гренландии. Именно в Гренландии Петер Фрейхен встретил свою первую жену ― эскимоску Навараной Мекупалук, которая родила ему двоих детей.

Единожды посетив Гренландию, Петер Фрейхен уже не смог к ней остыть, его любовь к острову разгоралась все сильнее. В 1910 году он вновь вернулся туда, и вместе с другим датским исследователем Кнутом Расмуссеном основал эскимосский поселок Туле.

В один из особо суровых дней бесстрашный исследователь попал в западню, устроенную природой. Пурга, встретившая Фрейхена в пути, обрушила на него всю свою ярость и на долгое время погребла под метрами снега.