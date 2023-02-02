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Невероятная воля к жизни: как полярник сделал стамеску из фекалий и смог выжить

Невероятная воля к жизни: как полярник сделал стамеску из фекалий и смог выжить

Автор:
02 февраля 2023 10:29
Сообщество : Истории
Метки: Петер Фрейхен   выживание   интересное   история   люди   удивительно   фото   
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В свое время Петер Фрейхен мог показаться жутким громилой, с которым нельзя связываться. Никто бы не заподозрил в нем человека культурного, великого исследователя и ученого. Норвежский археолог и писатель Тур Хейердал, сам отличающийся высоким ростом, испытывал благоговение перед его фигурой.

Однако Петер Фрейхен всегда использовал свою могучесть исключительно во благо. Великого исследователя Арктики знали как стойкого, чуткого и душевного человека, который всегда готов протянуть руку помощи.


Первое столкновение с силами природы

В 1906 году, когда покорителю Арктики исполнилось 20 лет, он отказался от карьеры врача, оставив медицинское училище, и принял решение кардинально изменить свою жизнь, отправившись в опасное путешествие на собачьих упряжках по Гренландии. Именно в Гренландии Петер Фрейхен встретил свою первую жену ― эскимоску Навараной Мекупалук, которая родила ему двоих детей.

Единожды посетив Гренландию, Петер Фрейхен уже не смог к ней остыть, его любовь к острову разгоралась все сильнее. В 1910 году он вновь вернулся туда, и вместе с другим датским исследователем Кнутом Расмуссеном основал эскимосский поселок Туле.

В один из особо суровых дней бесстрашный исследователь попал в западню, устроенную природой. Пурга, встретившая Фрейхена в пути, обрушила на него всю свою ярость и на долгое время погребла под метрами снега.

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Кто-нибудь другой прекратил бы борьбу, но только не он. Не имеющий доступа к оборудованию, Петер Фрейхен нашел креативное решение, но об этом чуть позже. Благодаря невероятной воле к жизни, полярник смог сохранить жизнь и выбраться из снежной ловушки.


Лишения на пути к исследованиям

К сожалению, когда Петер Фрейхен достиг поселения, было уже поздно ― одна его нога была полностью обморожена. Чтобы спасти себе жизнь, бесстрашный покоритель Арктики самостоятельно ампутировал конечность.

Даже лишившись ноги, Петер Фрейхен не бросил свою цель, не отказался от мечты. Эта потеря не показалась Фрейхену достойной причиной прекратить свои исследования, и с 1928 по 1937 гг. он изучал Заполярье вместе с двумя советскими экспедициями.

Внушительный список приключений и путешествий по миру ничуть не охладил пыл Петера Фрейхена, и он вплоть до начала Второй мировой войны путешествовал по Америке, а также знакомился с африканской саванной.

Во время войны Петер Фрейхен был один из немногих смельчаков, кто бесстрашно сообщал, что он ― еврей. Длительное время он был участником сопротивления, до тех пор, пока его не схватили немцы и не приговорили к смерти.

Конец пути

Прожив увлекательную жизнь, полную лишений и приобретений, опасных приключений и столкновений с мощными силами природы, Петер Фрейхен не мог склониться перед нажимом немцев, поэтому некоторое время спустя совершил побег.

Петер Фрейхен умер в сентябре 1957 года от сердечного приступа. Случилось это во время его очередного путешествия в Гренландию в аэропорту Аляски. Когда смерть отняла исследователя у мира, люди не сразу поверили в происходящее, ведь казалось, что бесстрашный Петер Фрейхен будет жить вечно.


Ведь случай спасения из снежной ловушки вспоминали многие его друзья и знакомые. В тот случай, который упоминался в начале статьи, Фрейхен создал из собственных замерзших фекалий орудие по типу стамески, а после прорубил себе дорогу на волю. Кто еще мог бы додуматься до такого? Не зря ученые говорят, что плотный завтрак может быть очень полезен для продолжительности жизни)

Источник:

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Метки: Петер Фрейхен   выживание   интересное   история   люди   удивительно   фото   
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