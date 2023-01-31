15 бедолаг, которым не повезло с мастерами

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У некоторых мастеров из салонов красоты руки явно растут не из того места. Они портят не только внешний вид клиентов, но еще и их здоровье.
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