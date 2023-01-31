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15 бедолаг, которым не повезло с мастерами

15 бедолаг, которым не повезло с мастерами

Автор:
31 января 2023 19:01
Метки: косяк   неудачный мастер   парикмахер рукожоп   салон красоты   ужасно   фото   
1514
16

У некоторых мастеров из салонов красоты руки явно растут не из того места. Они портят не только внешний вид клиентов, но еще и их здоровье.

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Метки: косяк   неудачный мастер   парикмахер рукожоп   салон красоты   ужасно   фото   
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2  комментария
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4k
Трям Полчаса назад
Какие-то ублюжие проблемы у сосок.
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23k
sssss3 17 минут назад
Вкалывают всякую хрень в губы в жопы, клеят всякую гадость на себя куда не попадя, вставляют импланты, делают наколки, шрамирования - а потом СКУЛЯТ, мяня изуродовали.!!!! ПА-МА-ГИ-ТЯ-Я-я-я-я-я-я-я!!!
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Спелая кукурузинка

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