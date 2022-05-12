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14 людей, поход которых к парикмахеру обернулся настоящим кошмаром

14 людей, поход которых к парикмахеру обернулся настоящим кошмаром

Автор:
12 мая 2022 15:08
Метки: горе-мастера   окрашивание   прическа   салон красоты   стрижка   фото   
3794
15

Волосы не зубы - отрастут. Пожалуй, так можно сказать, чтобы утешить героев нашей подборки. Однако ходить с ужасом на голове от горе-мастера - не самое приятное в мире. Давайте посмотрим на бедолаг, которые заплатили деньги за услугу и получили просто кошмар.

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А у вас были неудачные походы в салоны красоты?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: горе-мастера   окрашивание   прическа   салон красоты   стрижка   фото   
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7  комментариев
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13k
Kucher 2 часа назад
Ошибки парикмахеров легко исправить.
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23k
Юрий 47 секунд назад

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5k
samis 40 минут назад
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69k
Viktor Час назад
Как говорила моя мать - волосы не ум, отрастут.
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
У девушек вообще не вижу ничего ужасного. Грамотная укладка - и проблема решена. Секущиеся концы - не вина мастера, маска для волос ей в помощь. А у мужиков - похоже на месть парикмахера))) Глубже проблема лежит)))
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6k
М С 2 часа назад
И что не так на этих фото?
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Спелая кукурузинка

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