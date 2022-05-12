14 людей, поход которых к парикмахеру обернулся настоящим кошмаром

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Волосы не зубы - отрастут. Пожалуй, так можно сказать, чтобы утешить героев нашей подборки. Однако ходить с ужасом на голове от горе-мастера - не самое приятное в мире. Давайте посмотрим на бедолаг, которые заплатили деньги за услугу и получили просто кошмар.
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А у вас были неудачные походы в салоны красоты?
Источник:
АНТИФИШКИ
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