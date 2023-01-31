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Жителя Тюмени дважды за полчаса сбила машина

Жителя Тюмени дважды за полчаса сбила машина

Автор:
31 января 2023 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: ПДД   Тюмень   больница   дорога   курьёз   пешеход   травмы   
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Этот парень был из тех, кто считает, что ПДД существуют только для автолюбителей.

Вчера в Тюмени наглядно был проиллюстрирован тезис о том, что жизнь некоторых ничему не учит. Перебегая дорогу в неположенном месте, местный 26-летний житель дважды за полчаса умудрился попасть под колёса автомобиля.

Сначала его сбил "Логан", перепугавшийся владелец которого вызвал скорую. Медики загрузили незадачливого пешехода с ушибом плеча и травмой лица в свою машину и отвезли в больницу. Получив первую помощь, мужчина отказался от госпитализации и отправился вроде как домой. Правда, не дошёл — через несколько минут его вновь привезли в тот же травмпункт. Как выяснилось, он вновь попытался перебежать дорогу и попал под колёса Mitsubishi. Вот только на этот раз необучаемому пешеходу повезло не так, как в первый — он получил травмы средней тяжести и на своих двоих отправиться за поисками приключений в ближайшее время не сможет. Что, наверное, к лучшему.

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Метки: ПДД   Тюмень   больница   дорога   курьёз   пешеход   травмы   
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20  комментариев
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1k
Ян Час назад
Парень к успеху шел. Немного до премии Дарвина не дотянул.
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16k
AzuveR 2 минуты назад
Только бледнолицый ,дважды наступает на одни и те же грабли. Индейская мудрость.
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4k
Евгений Д 12 минут назад
Дурная голова ногам покоя не дала
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2k
Павел Новиченко 17 минут назад
я жду не дождусь когда к пешеходам будут приравнены такие же ограничения как у водителя. Перешел дорогу на "красный" - 5 лет не выходить из квартиры, создал аварийную ситуацию - год сидеть дома.
И обязательно ( 10 лет больше уже, голосю) восстановить обучение на водительские права, как было у нас. У нас пол класса получило водительские права с отложенным сроком действия, пока по 18 не исполнилось.
Пока человек , хотя бы с инструктором не проедет по городу, в жизни не поймет как его закидоны выглядят из кабины....
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5k
5 копеек 44 минуты назад
О рекламе в документальном кино: Спешите смотреть в сводках ГИБДД "Упоротый человек-магнит-авточужихлюбитель".
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4k
Нескучный сад 45 минут назад
Гыыыы... Не могу удержаться, извиняйте великодушно))) Это мне напоминает историю такого же "понятливого" и доверчивого парня. Который, начиная с 2000-ых всё пытается перейти расстояние, разъединяющее его с "уважаемым европейскими и заокеанским и партнёрами", а его каждый раз переезжает расширением НАТО на восток. Надеюсь, что хотя-бы в больничку этот наивный мастер многоходовочек не попадёт, как герой поста
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7k
Nikolay 51 минуту назад
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41k
turyst 58 минут назад
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1k
Довер Иванович Час назад
Видно с первого раза не понял.
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20k
nobody® Час назад
И кто тут писал под постами о сбитых пешеходах, что это "урок на будущее"?
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