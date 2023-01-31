Жителя Тюмени дважды за полчаса сбила машина

Этот парень был из тех, кто считает, что ПДД существуют только для автолюбителей.
Вчера в Тюмени наглядно был проиллюстрирован тезис о том, что жизнь некоторых ничему не учит. Перебегая дорогу в неположенном месте, местный 26-летний житель дважды за полчаса умудрился попасть под колёса автомобиля.
Сначала его сбил "Логан", перепугавшийся владелец которого вызвал скорую. Медики загрузили незадачливого пешехода с ушибом плеча и травмой лица в свою машину и отвезли в больницу. Получив первую помощь, мужчина отказался от госпитализации и отправился вроде как домой. Правда, не дошёл — через несколько минут его вновь привезли в тот же травмпункт. Как выяснилось, он вновь попытался перебежать дорогу и попал под колёса Mitsubishi. Вот только на этот раз необучаемому пешеходу повезло не так, как в первый — он получил травмы средней тяжести и на своих двоих отправиться за поисками приключений в ближайшее время не сможет. Что, наверное, к лучшему.
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И обязательно ( 10 лет больше уже, голосю) восстановить обучение на водительские права, как было у нас. У нас пол класса получило водительские права с отложенным сроком действия, пока по 18 не исполнилось.
Пока человек , хотя бы с инструктором не проедет по городу, в жизни не поймет как его закидоны выглядят из кабины....
В России предложили внедрить автоматические штрафы пешеходам с помощью видеокамер.
https://rg.ru/2021/12/08/v-rossii-predlozhili-vnedrit-avtomaticheskie-shtrafy-peshehodam-s-pomoshchiu-videokamer.htmlhttps://rg.ru/2021/12/08/v-rossii-predlozhili-vnedrit-avtomaticheskie-shtrafy-peshehodam-s-pomoshchiu-videokamer.html