Жителя Тюмени дважды за полчаса сбила машина

Вчера в Тюмени наглядно был проиллюстрирован тезис о том, что жизнь некоторых ничему не учит. Перебегая дорогу в неположенном месте, местный 26-летний житель дважды за полчаса умудрился попасть под колёса автомобиля.



Сначала его сбил "Логан", перепугавшийся владелец которого вызвал скорую. Медики загрузили незадачливого пешехода с ушибом плеча и травмой лица в свою машину и отвезли в больницу. Получив первую помощь, мужчина отказался от госпитализации и отправился вроде как домой. Правда, не дошёл — через несколько минут его вновь привезли в тот же травмпункт. Как выяснилось, он вновь попытался перебежать дорогу и попал под колёса Mitsubishi. Вот только на этот раз необучаемому пешеходу повезло не так, как в первый — он получил травмы средней тяжести и на своих двоих отправиться за поисками приключений в ближайшее время не сможет. Что, наверное, к лучшему.