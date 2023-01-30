Ученые установили происхождение загадочного корабля, затонувшего у берегов Англии

Судно, покоящееся на морском дне на глубине 32 метров, долгое время было известно просто как «Неизвестный корабль, затонувший у Истборна». Теперь же ученые установили, что это была «Маленькая Голландия» — голландский военный корабль 17-го века, перевозивший итальянский мрамор. Построенное в 1656 году и принадлежавшее Адмиралтейству Роттердама, судно участвовало во всех крупных сражениях Второй англо-голландской войны (1665-1667).
Корабль затонул в 1672 году и был обнаружен в 2019 году. Находку посчитали настолько важной, что в том же году судну был предоставлен самый высокий уровень защиты в соответствии с Законом о защите затонувших кораблей 1973 года. В течение прошлого года над идентификацией корабля работали специалисты из «Исторической Англии», Агентства культурного наследия Нидерландов (RCE) и Общества морской археологии. Они использовали материалы, собранные с места крушения командой профессиональных и добровольных дайверов, а также архивные исследования и анализ годичных колец образцов древесины.
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Министр культурного наследия лорд Паркинсон сказал: «Идентификация корабля Klein Hollandia позволяет заглянуть в 17 век, давая нам возможность узнать больше о морской истории этого периода и обнаружить сокровища, которые находились под водой сотни лет».
«Я очень рад, что благодаря этому партнерству между Великобританией и Нидерландами мы смогли разгадать некоторые загадки, связанные с этим кораблем, и защитить его для будущих поколений, чтобы они могли продолжить исследования», — добавил Паркинсон.
Дункан Уилсон, исполнительный директор «Исторической Англии», сказал: «Мы рады, что материаловеды из «Исторической Англии» сыграли ключевую роль в разгадке тайны ранее неизвестной идентичности этого корабля. Раскрытие истории военного корабля Klein Hollandia открывает еще одну захватывающую главу в уже богатой общей морской истории Великобритании и Нидерландов».
Эксперты говорят, что затонувший корабль находится в замечательном состоянии и позволяет много узнать о том, как строились голландские корабли 17 века, и о действиях военного корабля во время его последнего рейса.
Среди материалов, найденных на морском дне, была большая часть деревянного корпуса, пушки, итальянская мраморная плитка и кусочки итальянских керамических изделий. Мраморные плитки были добыты в карьерах Апуанских Альп недалеко от Каррары в Италии и хранились у археологических реставраторов «Исторической Англии» до начала исследований. Плитка предназначалась для Нидерландов и использовалась для строительства престижных домов.
Обломки корабля были обнаружены в 2019 году дайвером из Истборна Дэвидом Роннаном, о чем сообщила «Историческая Англия», Роннан и Марк Битти-Эдвардс, исполнительный директор Общества морской археологии, являются лицензиатами и исследуют место крушения корабля с момента его обнаружения. «С самого первого погружения на место крушения в апреле 2019 года мы были очарованы разнообразием материала на морском дне, — сказал Битти-Эдвардс. — Впечатляющее количество деревянных конструкций корпуса, корабельные пушки, красиво вырезанные мраморные плитки, а также найденные гончарные изделия — все это указывает на то, что это голландский корабль конца 17 века, возвращающийся из Италии. Теперь, после четырех лет исследований и изысканий, мы можем с уверенностью идентифицировать судно».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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