Ученые установили происхождение загадочного корабля, затонувшего у берегов Англии

Министр культурного наследия лорд Паркинсон сказал: «Идентификация корабля Klein Hollandia позволяет заглянуть в 17 век, давая нам возможность узнать больше о морской истории этого периода и обнаружить сокровища, которые находились под водой сотни лет».

«Я очень рад, что благодаря этому партнерству между Великобританией и Нидерландами мы смогли разгадать некоторые загадки, связанные с этим кораблем, и защитить его для будущих поколений, чтобы они могли продолжить исследования», — добавил Паркинсон.

Дункан Уилсон, исполнительный директор «Исторической Англии», сказал: «Мы рады, что материаловеды из «Исторической Англии» сыграли ключевую роль в разгадке тайны ранее неизвестной идентичности этого корабля. Раскрытие истории военного корабля Klein Hollandia открывает еще одну захватывающую главу в уже богатой общей морской истории Великобритании и Нидерландов».