FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6877 постов • 989 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Сколько бензина можно купить на среднюю зарплату в разных странах мира

Сколько бензина можно купить на среднюю зарплату в разных странах мира

Автор:
30 января 2023 15:01
Сообщество : Жить в России
Метки: аналитика   бензин   дизельное топливо   доходы   индекс бензина   интересно   инфографика   
1620
5

По заказу РИА Новости эксперты подготовили очередной рейтинг европейских стран по доступности бензина.

Индекс бензина - показатель, который помогает определить, сколько топлива может купить человек в той или иной стране на среднестатистическую зарплату. Эксперты РИА Новости подготовили очередное исследование, согласно которому максимальное количество бензина может купить житель Люксембурга. Цены на топливо в этой стране не особо высокие, тогда как зарплаты - одни из самых больших в Европе.




×
×

А вот наименьшее количество топлива может себе позволить житель Венгрии, где заработки не так высоки, а цены на бензин кусаются.


Россия в этом рейтинге занимает 17-е место, пропустив перед собой Кипр, Италию и Испанию, бензиновый индекс которых еще полгода назад был ниже, чем у РФ.


Кстати, согласно анатилике полугодовой давности, за это время более заметно изменились цены на дизельное топливо, нежели чем на бензин. Кстати, бензин в РФ - один из самых недорогих в мире. Дешевле только в Казахстане - 31,3 рубля за один лирт 95-го бензина. Россия находится на втором месте по этому показателю: 51,3 рубля за литр.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: аналитика   бензин   дизельное топливо   доходы   индекс бензина   интересно   инфографика   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
сеньор Леонсио 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 3 минуты назад
Все страны ЕС - сразу минус 30%.
Как всегда налоги не учли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Aleks 5 минут назад
Хрень полная, тут нужно учитывать не зарплату, а ту сумму, что от нее останется, после выплаты налогов, страховок, квартиры, если кто снимает, ЖКХ, скажем зарплата может быть 2500, на руки получаться 1700 , после оплаты квартиры и жкх останется меньше штуки. Плюс расходы на жизнь, быт, плюс страховка авто( не путать с медицинской) И выйдет что вместо гипотетических 2500 получится менее 500 евро. А у кого какой то форсмажор, у того каждый литр будет на счету, поездки строго только по делам.Это про Европу если что.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90
PQRS 10 минут назад
Какая интересная карта. Такую вижу впервые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям Полчаса назад
на роснефти сотка уже 63.20, совсем зажрались, суки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dihydrogen Monoxide 37 минут назад
чет не сходится. Средняя зарплата в Люксембурге на 1 января 2023 года после уплаты всех налогов 241180 рублей. Бенз стоит за литр 110.3 рубля. т.е. 2186 литров примерно выходит.
Авторы подобных постов забывают вычитать налог из средних западных зарплат. В России же средняя зарплата всегда считается после уплаты налога. Конечно все равно у них зп выше, но у них и дороже стоимость жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Kostick Час назад
ещё бы подобную таблицу с налогами на тот литр бензина по странам. а фраза про недорогой бензин, с учетом покупательной способности и 17 местом, уже немножко неверная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Росомаха Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Фельдъегерь Час назад
судя по таблице цена на дизель в России не 51,3 а 58,7
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Игорь Час назад
Дешевле только в Казахстане - 31,3 рубля за один лирт 95-го бензина. Россия находится на втором месте по этому показателю: 51,3 рубля за литр.
=========
Хмммм, кажется нас к чему-то морально подготавливают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109658



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Шалость удалась: забавы советских детей, от которых современные родители схватились бы за голову
Шалость удалась: забавы советских детей, от которых современные родители схватились бы...
30&nbsp;раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их&nbsp;находки
30 раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их находки
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Автомобилистка сбила четырёх пешеходов в Екатеринбурге
Авария дня. Автомобилистка сбила четырёх пешеходов в Екатеринбурге
Намешалось
Намешалось
Сравнение камер флагманских смартфонов - iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Xiaomi 12S Ultra (12 фото + видео)
Сравнение камер флагманских смартфонов - iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно, как можно было не заметить?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#факты#страна#автомир#Украина#кино#авто аварии#происшествие
#Юмор#СССР#Фотографии#Россия#автомобили#подборка#аварии#Приколы#забавно#ретро авто
#люди#Прикол#животные#в мире#дтп#интересное#картинки#шоу бизнес#олдтаймер#удивительно
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Почему в СССР был разноцветный бензин Почему в СССР был разноцветный бензин Ключевые моменты в формировании и изменении планеты Земля Ключевые моменты в формировании и изменении планеты Земля Российская наука в цифрах Российская наука в цифрах 25 познавательных и интеллектуальных шпаргалок из глубины веков: такого вы еще не видели 25 познавательных и интеллектуальных шпаргалок из глубины веков: такого вы еще не видели 30 необычных карт и фото для любителей географии 30 необычных карт и фото для любителей географии

На что жалуетесь?

Вернуться