Сколько бензина можно купить на среднюю зарплату в разных странах мира

По заказу РИА Новости эксперты подготовили очередной рейтинг европейских стран по доступности бензина.
Индекс бензина - показатель, который помогает определить, сколько топлива может купить человек в той или иной стране на среднестатистическую зарплату. Эксперты РИА Новости подготовили очередное исследование, согласно которому максимальное количество бензина может купить житель Люксембурга. Цены на топливо в этой стране не особо высокие, тогда как зарплаты - одни из самых больших в Европе.
А вот наименьшее количество топлива может себе позволить житель Венгрии, где заработки не так высоки, а цены на бензин кусаются.
Россия в этом рейтинге занимает 17-е место, пропустив перед собой Кипр, Италию и Испанию, бензиновый индекс которых еще полгода назад был ниже, чем у РФ.
Кстати, согласно анатилике полугодовой давности, за это время более заметно изменились цены на дизельное топливо, нежели чем на бензин. Кстати, бензин в РФ - один из самых недорогих в мире. Дешевле только в Казахстане - 31,3 рубля за один лирт 95-го бензина. Россия находится на втором месте по этому показателю: 51,3 рубля за литр.
Источник:
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Как всегда налоги не учли.
Авторы подобных постов забывают вычитать налог из средних западных зарплат. В России же средняя зарплата всегда считается после уплаты налога. Конечно все равно у них зп выше, но у них и дороже стоимость жизни.
А средняя НЕТТО ЗП то есть уже с вычетом налогов на 2021 год
Das Nettojahreseinkommen von Singles in Luxemburg beträgt im Jahr 2021 durchschnittlich rund 45.787 Euro, während einer Familie mit zwei Kindern und einem oder einer Alleinverdiener:in rund 61.515 Euro netto im Jahr zur Verfügung stehen.
45787 делим на 12 месяцев это 3815 евро.
А-66… ГОСТ 2084-67… 0-60 (цена за 10 литров)
А-72… ГОСТ 2084-67… 0-70 (цена за 10 литров)
А-76… ГОСТ 2084-67… 0-75 (цена за 10 литров)
АИ-93… ГОСТ 2084-67…0-95 (цена за 10 литров)
АИ-98… ГОСТ 2084-67…1-05 (цена за 10 литров)
Сланцевый… РТУ ЭССР 268-63…0-60
Экстра… ВТУ НП 67-60… 1-00
Авиационный Б-70…ГОСТ 1012-54…1-20
Топливная смесь…ВТУ 30-8-63…0-80
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Хмммм, кажется нас к чему-то морально подготавливают...