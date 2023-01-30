Сколько бензина можно купить на среднюю зарплату в разных странах мира

А вот наименьшее количество топлива может себе позволить житель Венгрии, где заработки не так высоки, а цены на бензин кусаются.

Россия в этом рейтинге занимает 17-е место, пропустив перед собой Кипр, Италию и Испанию, бензиновый индекс которых еще полгода назад был ниже, чем у РФ.