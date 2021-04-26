Российская наука в цифрах

За основу этого поста был взят доклад Росстата о "численности исследователей по отраслям науки в 2019 году".
Осторожно, в посте много букв... и чисел.
В технической сфере задействовано 61,4% от всех учёных. В абсолютных числах - это 213942 учёных.
Техническими науками (или инженерными) считаются архитектура, биотехнология, информатика, кораблестроение, космонавтика, материаловедение, механика, машиностроение, системотехника, электротехника, ядерная энергетика и другие
На втором месте идут исследования в естественных науках. Всего в области естественных наук работает 22,8% всех учёных страны (79270 человек).
Естественными науками считаются физика, химия, биология, география, геология, астрономия
В медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных науках задействовано меньше всего учёных: от 2% до 5,6%.
- Медицинские науки: 14416 исследователей.
- Сельскохозяйственные науки: 9459 исследователей.
- Общественные науки: 19466 исследователей.
- Гуманитарные науки: 11668 исследователей.
В чём отличие гуманитарных наук от общественных?
К гуманитарным наукам относят исследования в следующих направлениях:
- Искусствоведение
- Культурная география
- Культурология
- Литература
- Паремиология
- Педагогика
- Постструктурализм
- Психология
- Религиоведение
- Риторика
- Филология
- Философия
К общественным наукам относят исследования в этих сферах:
- Археология
- История
- Культурология
- Лингвистика
- Педагогика
- Политология
- Психология
- Социальная и культурная антропология
- Социально-экономическая география
- Регионоведение
- Социология
- Право (Юриспруденция)
- Этнография
- Философия
- Экономика
- Этика
- Эстетика
Учёных по федеральным округам
ЦФО 177343 (из них в Москве 115080)
СЗФО 46446
ЮФО 12912
СКФО 4140
ПФО 52992
УФО 22162
СФО 25034
ДФО 7192
Больше всего исследователей находится в Центральном федеральном округе (чуть более половины). А значительная часть их приходится на Москву.
Крупнейшими научными центрами России являются Москва и Санкт-Петербург.
Наименьший вклад вносят Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа.
Каким же отраслям регионы отдают предпочтение?
Начнём с Дагестана. Эта республика входит в состав СКФО.
Исследователей по отраслям в Дагестане
Естественные 331
Технические 124
Медицинские 3
Сельскохозяйственные 147
Общественные 245
Гуманитарные 174
Наименьший процент составляет сфера медицинских наук. На весь Дагестан приходится 3 исследователя в этой отрасли.
Исследователей по отраслям в Ростовской области
Естественные 1179
Технические 3839
Медицинские 188
Сельскохозяйственные 270
Общественные 227
Гуманитарные 143
Ростовская область является несомненным лидером в ЮФО. Вузы Ростовской области специализируются на естественных и гуманитарных науках.
Исследователей по отраслям в Хабаровском крае
Естественные 283
Технические 167
Медицинские 34
Сельскохозяйственные 46
Общественные 518
Гуманитарные 119
Наибольший приоритет получили в Хабаровском крае общественные науки.
Посмотреть другой регион можно по ссылке
Источник:
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