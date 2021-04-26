Российская наука в цифрах

В технической сфере задействовано 61,4% от всех учёных. В абсолютных числах - это 213942 учёных.

Техническими науками (или инженерными) считаются архитектура, биотехнология, информатика, кораблестроение, космонавтика, материаловедение, механика, машиностроение, системотехника, электротехника, ядерная энергетика и другие

На втором месте идут исследования в естественных науках. Всего в области естественных наук работает 22,8% всех учёных страны (79270 человек).

Естественными науками считаются физика, химия, биология, география, геология, астрономия

В медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных науках задействовано меньше всего учёных: от 2% до 5,6%.

Медицинские науки: 14416 исследователей.

исследователей. Сельскохозяйственные науки: 9459 исследователей.

исследователей. Общественные науки: 19466 исследователей.

исследователей. Гуманитарные науки: 11668 исследователей.

В чём отличие гуманитарных наук от общественных?

К гуманитарным наукам относят исследования в следующих направлениях:

Искусствоведение

Культурная география

Культурология

Литература

Паремиология

Педагогика

Постструктурализм

Психология

Религиоведение

Риторика

Филология

Философия

К общественным наукам относят исследования в этих сферах: