FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
добавить
пост
Сообщество Наука 1474 поста • 693 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Российская наука в цифрах

Российская наука в цифрах (5 фото)

Автор:
26 апреля 2021 10:26
Сообщество : Наука
Метки: Наука в России   Россия   аналитика   инфографика   исследования   наука   росстат   
968
5

За основу этого поста был взят доклад Росстата о "численности исследователей по отраслям науки в 2019 году".

Осторожно, в посте много букв... и чисел.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Наука в России   Россия   аналитика   инфографика   исследования   наука   росстат   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
KiploksAKS Час назад
Поцструктуализм стал самостоятельной наукой?
Офигеть, до чего дошел прогресс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Одна поездка из жизни необычного таксиста Одна поездка из жизни необычного таксиста Наконец-то: случайно изобретена беспохмельная водка Наконец-то: случайно изобретена беспохмельная водка 25 нужных, важных и просто занимательных карт, на которых присутствует Россия 25 нужных, важных и просто занимательных карт, на которых присутствует Россия Тайна древнего компьютера разгадана? Тайна древнего компьютера разгадана? Издание Bloomberg назвало "Спутник V" крупнейшим научным прорывом России со времен СССР Издание Bloomberg назвало "Спутник V" крупнейшим научным прорывом России со времен СССР Ученые объяснили происхождение марсианских пауков Ученые объяснили происхождение марсианских пауков
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

989639



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Веселые истории о нас (очередной выпуск)
2
23
Веселые истории о нас (очередной выпуск)
Остап Бендер бы заплакал от такого: всё о мошенниках
3
58
Остап Бендер бы заплакал от такого: всё о мошенниках
﻿
Одна поездка из жизни необычного таксиста
Одна поездка из жизни необычного таксиста
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#СССР#животные#картинки#фотографии#сша#познавательно#красиво#страна#комментарии
#фото#прикол#Россия#люди#в мире#факты#Фотографии.#пейзажи#забавно#новости
#интересно#история#смех#смешно#приколы#прикольные#природа#города#знаменитости#отдых

На что жалуетесь?

Вернуться