"Утром - деньги, вечером - стулья!": ЦРУ попыталось завербовать россиян, но столкнулось с беспощадным троллингом

Информаторы должны указать ФИО, страну, из которой пишут, сообщить свою официальную должность, а также, каким доступом к информации, представляющей интерес для американской разведки, они обладают. Все эти сведения якобы будут проверены и изучены.

Таким образом, как сообщает газета Washington Post, в США надеются получить доступ к секретной информации из России и привлечь на свою сторону больше информаторов. Цель миссии, в принципе, понятна, ведь американцы давно перестали стесняться в способах достижения поставленных задач, однако, похоже, они не учли характера россиян. Наши люди готовы любое дело превратить в фарс, а уж с такой подачей - всенепременно!

Не успела инструкция появиться в в инстаграме (принадлежит компании Meta* Platforms Inc., признанной экстремистской в РФ), как тут же стала мишенью для остряков и троллей. Первые комментаторы удивились тому, что памятка подана на русском языке и заметили, что до сих пор не могут научить великому и могучему администрацию Белого Дома (его аккаунт так же регулярно подвергается нападкам россиян).