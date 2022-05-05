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"Утром - деньги, вечером - стулья!": ЦРУ попыталось завербовать россиян, но столкнулось с беспощадным троллингом

"Утром - деньги, вечером - стулья!": ЦРУ попыталось завербовать россиян, но столкнулось с беспощадным троллингом

Автор:
05 мая 2022 08:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: США   вербовка   ну тупые   политика   разведка   реакция соцсетей   троллинг   цру   
13532
8

Американцы опубликовали инструкции для связи с разведкой США, однако не учли, что в России живут креативные и, главное, очень деятельные люди. Через некоторое время в аккаунте творилась веселая неразбериха.

Главное разведуправление США распространило в соцсетях русскоязычную инструкцию о том, как россиянам выйти на связь с американцами. Информаторам рекомендуют быть осторожными и соблюдать все необходимые меры, чтобы обезопасить себя при выходе на контакт с ЦРУ. Памятка включает в себя базовые основы пользования браузером, который позволит зайти в сеть анонимно.


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Информаторы должны указать ФИО, страну, из которой пишут, сообщить свою официальную должность, а также, каким доступом к информации, представляющей интерес для американской разведки, они обладают. Все эти сведения якобы будут проверены и изучены.


Таким образом, как сообщает газета Washington Post, в США надеются получить доступ к секретной информации из России и привлечь на свою сторону больше информаторов. Цель миссии, в принципе, понятна, ведь американцы давно перестали стесняться в способах достижения поставленных задач, однако, похоже, они не учли характера россиян. Наши люди готовы любое дело превратить в фарс, а уж с такой подачей - всенепременно!


Не успела инструкция появиться в в инстаграме (принадлежит компании Meta* Platforms Inc., признанной экстремистской в РФ), как тут же стала мишенью для остряков и троллей. Первые комментаторы удивились тому, что памятка подана на русском языке и заметили, что до сих пор не могут научить великому и могучему администрацию Белого Дома (его аккаунт так же регулярно подвергается нападкам россиян).


А дальше - понеслось...

По традиции в комментариях стали размещать объявления, рецепты и все, что угодно, кроме того, что ожидали американцы.


В конце концов правильный рецепт окрошки или борща тоже можно отнести к разряду гостайны!

Не обошлось и без анекдотов - благо их про ЦРУ в России придумано много!


Ну и как же удержаться от комплиментов сотрудникам ЦРУ и американцам в целом?!



И хотя комментариев под постом еще не так много, но лиха беда начало. Белый Дом тоже не сразу строился, т.е. его аккаунт превращался в поле для остословов. А теперь - любо-дорого! Заходи, читай, развлекайся!


* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: США   вербовка   ну тупые   политика   разведка   реакция соцсетей   троллинг   цру   
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72  комментария
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2k
Radugananebe 3 часа назад
И главное - амеры не стесняются. Вот так открыто, спокойно. Чуден мир.
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160
zenon 6 минут назад
Здесь продаётся дубовый шкаф? Абрам, который работает шпионом, живёт этажом выше.
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1k
сергей ремизов 9 минут назад
Открыто публиковать инструкции по связи с разведкой ,это просто невежественно и глупо. Скорее всего очередной троллинг. Все же знают как и по каким посольствам, работает разведка во всём мире.
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1k
Юрий Крахмалев 15 минут назад
Админ, извини, разобрался как это работает (на счет минусов)
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1k
taxcop 21 минуту назад
Писец ФША по-видимому скоро, если разведка ТАК стала работать… рука-лицо
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232
Сезенов Андрей taxcop 6 минут назад
Кстати, термин Фашистские ША забавно придумали)))
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12
СугробOFF 22 минуты назад
Меня пытались завербовать по радиостанции ВВС в 1987 году. Не получилось.
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2k
Сергей 22 минуты назад
Напомнило...
Ссылка youtu.be
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2k
Andrey G Полчаса назад
Не понимаю почему все пытаются высмеять эту тему. В стране кончились предатели? Нет, вот каждый из них рожу высунул и о мире (капитуляции) скулят. Или все решили, что информация для обывателя Ивана из Сибири или Аймека из какой-нибудь Якутии или Татарстана? Нет. Инфа для "солженициных", для программистов, сваливших всем скопом, для "резунов" - вдруг кто-то обладает тайной информацией, но особо не знает куда с ней податься. Расчёт то не на спецов с передовой, а скорее на их начальство из Москвы, вдруг какой-нибудь "чайка-младший", изнеможденный от ожирения из-за российской пропаганды и агресии против ракушек в керченском проливе, решит скинуть план действий на 08.05.2022 (условная дата) и убежать в демократию.
Но рецепты и объявление о продаже приоры - это круто, творчество на высоте. Можно предложить начать делать бургеры из лосося или заменить чубаку на чебака.
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5k
Shtoppi 38 минут назад
"Городок" - Встреча с агентом ЦРУ)))

Ссылка www.youtube.com
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135
гоша гога 40 минут назад
Нужно зайти туда на сайт и тоже секретики написать. Я видел как сосед купил резиновую куклу с лицом байдена. Спецгруппа цру должна послать рэмбо и спасти байдена, а то ему в рот и очко сосед напихает по полной.
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6k
evenSeven 57 минут назад
В плане лени, конечно, америкосы впереди планеты всей
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15k
Руслан 58 минут назад
Почём нынче Деза ?
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1k
Алексей Час назад
А они прайс на услуги разместили, почём сейчас информация?
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646
raael13 Час назад
А почему бы не создать аналогичный ресурс? Информаторы в стане западных "партнёров" обязательно найдутся.
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14k
эмосурикат прямоползающий Час назад
думал пойти им секрет шашлыка правильного рассказать, но если его всем разбазаривать, он перестанет быть секретом, надо еще подумать
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Комментарий удален. Причина: флуд
−13
503
Сергей Час назад
У них нет задачи получить 100% лояльность, а есть выцепить какое-то количество информаторов. Чем больше людей увидят, тем больше откликнется. Чем больше комментариев тем больше увидят. Вопрос кто тупее ЦРУ или автор поста риторический.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−13
2k
Pill Час назад
Про "приходит шпион на Лубянку" - это Задорнов. На картошку съездил
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−13
1k
LisA Час назад
что смешного, на тысячу троллей один иуда найдется.
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