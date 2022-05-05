"Утром - деньги, вечером - стулья!": ЦРУ попыталось завербовать россиян, но столкнулось с беспощадным троллингом

Американцы опубликовали инструкции для связи с разведкой США, однако не учли, что в России живут креативные и, главное, очень деятельные люди. Через некоторое время в аккаунте творилась веселая неразбериха.
Главное разведуправление США распространило в соцсетях русскоязычную инструкцию о том, как россиянам выйти на связь с американцами. Информаторам рекомендуют быть осторожными и соблюдать все необходимые меры, чтобы обезопасить себя при выходе на контакт с ЦРУ. Памятка включает в себя базовые основы пользования браузером, который позволит зайти в сеть анонимно.
Информаторы должны указать ФИО, страну, из которой пишут, сообщить свою официальную должность, а также, каким доступом к информации, представляющей интерес для американской разведки, они обладают. Все эти сведения якобы будут проверены и изучены.
Таким образом, как сообщает газета Washington Post, в США надеются получить доступ к секретной информации из России и привлечь на свою сторону больше информаторов. Цель миссии, в принципе, понятна, ведь американцы давно перестали стесняться в способах достижения поставленных задач, однако, похоже, они не учли характера россиян. Наши люди готовы любое дело превратить в фарс, а уж с такой подачей - всенепременно!
Не успела инструкция появиться в в инстаграме (принадлежит компании Meta* Platforms Inc., признанной экстремистской в РФ), как тут же стала мишенью для остряков и троллей. Первые комментаторы удивились тому, что памятка подана на русском языке и заметили, что до сих пор не могут научить великому и могучему администрацию Белого Дома (его аккаунт так же регулярно подвергается нападкам россиян).
А дальше - понеслось...
По традиции в комментариях стали размещать объявления, рецепты и все, что угодно, кроме того, что ожидали американцы.
В конце концов правильный рецепт окрошки или борща тоже можно отнести к разряду гостайны!
Не обошлось и без анекдотов - благо их про ЦРУ в России придумано много!
Ну и как же удержаться от комплиментов сотрудникам ЦРУ и американцам в целом?!
И хотя комментариев под постом еще не так много, но лиха беда начало. Белый Дом тоже не сразу строился, т.е. его аккаунт превращался в поле для остословов. А теперь - любо-дорого! Заходи, читай, развлекайся!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но рецепты и объявление о продаже приоры - это круто, творчество на высоте. Можно предложить начать делать бургеры из лосося или заменить чубаку на чебака.