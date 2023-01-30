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Тест: угадайте страну по её правителю в XX веке

Тест: угадайте страну по её правителю в XX веке

Автор:
30 января 2023 18:06
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: XX век   Тесты   исторические личности   исторические тесты   правители   тест   тесты по XX веку   
1211
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В вопросах теста будут встречаться личности, которые были не на слуху, а также государства, исчезнувшие с политической карты мира.

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Метки: XX век   Тесты   исторические личности   исторические тесты   правители   тест   тесты по XX веку   
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5  комментариев
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27k
Ваня 51 минуту назад
10... учитель истории был хороший у меня...
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4k
Vlamir 12 минут назад
Я Вам скажу, я на пэнсии, но меня волнуеть новый прэзидент Франции...Жора Помпиду...скажите, это наш человек?...я думаю, что наш...- Но...

- А как Вам положение в Родезии?...этот Смит...он такой головорэз...он такое витворяет, шо у меня уже было два приступа...
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60
Obrval 14 минут назад
9 из 10. Срезался на последнем вопросе. По истории была четвёрка.
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15k
Patmaz 39 минут назад
9 из 10. Пролетел с королевой.
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16k
Дядюшка Ау Час назад
8
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