Тест: угадайте страну по её правителю в XX веке

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В вопросах теста будут встречаться личности, которые были не на слуху, а также государства, исчезнувшие с политической карты мира.
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