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Российские моряки сняли с тонущей яхты француза и собаку

Российские моряки сняли с тонущей яхты француза и собаку

Автор:
31 января 2023 22:50
Сообщество : Путешествия
Метки: Адмирал Горшков   карабль   соббака   спасение   француз   фрегат   яхта   
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По сообщению Министерства обороны России, отряд боевых кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спас гражданина Франции и его собаку в Атлантическом океане.

Первым сигнал бедствия с яхты в центральной части Атлантического океана принял экипаж среднего танкера "Кама" из состава отряда боевых кораблей Северного флота. После этого российский танкер отклонился от маршрута и направился в район аварии.

Команда танкера обнаружила на яхте гражданина Франции Лукаса Монтеу, который вдвоем со своей собакой путешествовал по Атлантике. Дело в том, что во время шторма на яхте вышло из строя рулевое управление и ее начало затапливать.

После неудачной попытки устранить неисправности хозяин яхты подал сигнал бедствия.
Мужчине оказали первую медицинскую помощь и отправили в ближайший порт.
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов поблагодарил штаб отряда боевых кораблей Северного флота  и экипаж танкера "Кама" за профессиональные  действия при оказании помощи.

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Метки: Адмирал Горшков   карабль   соббака   спасение   француз   фрегат   яхта   
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Змей Горыныч Час назад
Танкер "Кама"
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markkes 23 минуты назад
Здорово! Надо помогать друг другу!
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6k
Умница-красавица Полчаса назад
Ну с французом они погорячились, конечно. А что собачку спасли - это здорово!
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a_komolow Час назад
Молодцы!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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