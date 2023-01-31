Российские моряки сняли с тонущей яхты француза и собаку

Первым сигнал бедствия с яхты в центральной части Атлантического океана принял экипаж среднего танкера "Кама" из состава отряда боевых кораблей Северного флота. После этого российский танкер отклонился от маршрута и направился в район аварии.

Команда танкера обнаружила на яхте гражданина Франции Лукаса Монтеу, который вдвоем со своей собакой путешествовал по Атлантике. Дело в том, что во время шторма на яхте вышло из строя рулевое управление и ее начало затапливать.

После неудачной попытки устранить неисправности хозяин яхты подал сигнал бедствия.

Мужчине оказали первую медицинскую помощь и отправили в ближайший порт.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов поблагодарил штаб отряда боевых кораблей Северного флота и экипаж танкера "Кама" за профессиональные действия при оказании помощи.