Реанимация XVIII века искренняя и беспощадная

Там же в то время отдыхал доктор Гудалл, благодаря которому история и дошла до наших дней. Лето клонилось к закату. Был дивный августовский день 1702 года. Доктор и Энтони прелестно прогулялись и решили сыграть в боулз. К ним присоединились и другие аристократы, и игра шла своим чередом.

Как вдруг граф упал на траву бездыханным. Гудалл немедленно бросился на помощь, но все признаки смерти были налицо: отсутствие дыхания, сердцебиения, пульса.

Казалось бы, все кончено. Но доктор был не какой-то там сельский коновал. Гудалл был мастером своего дела (и спустя несколько лет даже возглавил Королевский колледж врачей).