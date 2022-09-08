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Реанимация XVIII века искренняя и беспощадная

Реанимация XVIII века искренняя и беспощадная

Автор:
08 сентября 2022 12:21
Сообщество : Истории
Метки: вдувание   граф Кент   доктор Гудалл   дым   история   пример   реанимация   случай   спасение   факт   
1429
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Раньше трава была зеленее, небо голубее, а жизнь лучше. По крайней мере, медики не были такими чёрствыми как сейчас. И искренне старались вернуть к жизни пациента. Хотя и использовали подчас специфические методы.

О методиках стало известно благодаря архивам, сохранившимся в Оксфорде. Итак, Энтони Грей – граф Кент, чей возраст приближался к 60 годам, прибыл в местечко Танбридж-Уэллс на воды. Здоровый образ жизни был не про него, поэтому здоровье аристократа несколько пошатнулось в результате увлечения алкоголем и прочих пагубных пристрастий.


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Там же в то время отдыхал доктор Гудалл, благодаря которому история и дошла до наших дней. Лето клонилось к закату. Был дивный августовский день 1702 года. Доктор и Энтони прелестно прогулялись и решили сыграть в боулз. К ним присоединились и другие аристократы, и игра шла своим чередом.

Как вдруг граф упал на траву бездыханным. Гудалл немедленно бросился на помощь, но все признаки смерти были налицо: отсутствие дыхания, сердцебиения, пульса.

Казалось бы, все кончено. Но доктор был не какой-то там сельский коновал. Гудалл был мастером своего дела (и спустя несколько лет даже возглавил Королевский колледж врачей).


Итак, шаг первый: кровопускание. Бессознательному аристократу сделали надрезы и выпустили немного крови. Цель мероприятия – восстановить кровоток. В те времена процедура была столь популярна, что кровь пускали даже пациентам… умирающим от кровопотери! Причем, в ход шли не только руки или ноги, но и глаза, язык и даже половые органы.

Одновременно с кровопусканием графу сунули в ноздри смесь крепчайшего табака и нашатыря, а в горло влили небольшой бокал сурьмяного вина. Отличное рвотное. Еще бы, ведь делали его из верблюжьей мочи и сурьмы.


Затем бессознательное тело графа перенесли в спальню, уложили на кровать и еще разочек пустили кровь. Попутно избавили голову тела от растительности и обильно смазали волдыреобразующей мазью. Считалось, что через появившиеся волдыри выйдут все токсины.

Дальше в ход пошло слабительное – сироп крушины. На этом этапе издевательств, в смысле, реанимационных действий к коллеге присоединились еще два медика – доктор Брантвейт и доктор Вест. Первый порекомендовал травяной отвар, а второй (добряк) настаивал на прикладывании к голове раскаленной сковороды.


…однако у моего графа не появлялось ни дыхания, ни пульса, ни других признаков жизни, хотя один или два врача считали, что присутствовало легкое их проявление. В общем, у нас были очень слабые надежды на возвращение его светлости к жизни, поскольку ни одно средство не приносило результата, – писал доктор.

Тем временем о кончине графа сообщили его дочери. И безутешная женщина попросила отвезти тело в его дом. Но упорото-упорные реаниматологи не отставали.


Доктор предложил популярную в то время методику – вдуть в анус дым из нескольких раскуренных трубок. Так называемая голландская фумигация была темой довольно креативной. Ее изобрело коренное американское население, и во второй половине XVIII века она стала столь популярной, что использовалась повсеместно, от аптек до кофеен.


Тут надо учесть и момент самоотверженности. Ведь вдувающий мог получить изрядную долю «сюрпризов» из расслабленных сфинктеров. Но затея не удалась.

Не сработали и сложенные кучкой на животе внутренности только что зарезанной овцы. Хорошо, что в навоз не закопали. Видимо, сыграл роль титул, ведь тогда навозотерапия тоже заслуживала внимания. Граф был окончательно и бесповоротно признан мертвым. Но благодаря этому случаю мир узнал о специфических реанимационных мероприятиях прошлых веков.

Источник:

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Метки: вдувание   граф Кент   доктор Гудалл   дым   история   пример   реанимация   случай   спасение   факт   
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12  комментариев
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22k
Егор 2 часа назад
Жееесть... голландская фумигация, значит... надо запомнить.
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9k
Юрий 14 минут назад
Фу ты блин, я уж подумал ну все, помогло, граф подскочит как ужаленный, от таких реанимационных мероприятий. А так все правильно, по порядку воздействий. С понедельника выйду на работу, поднимусь в реанимацию и проведу инструктаж, что можно еще добавить ( из прошлого ) в критических случаях.
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0
ЛехаЧифирь 20 минут назад
Но многое из подобных методов реанимации существует и в наши дни!
Спасенного утопленника приводят в чувство очень насильственными методами- сам видел как откачивали на пляже посиневшего ребенка.
Запьяневшего поят "оживляющими" настойками , а потерявшего сознания прижигают зажигалкой за палец, или бьют по щекам. Еще в 50-е на деревне по рассказам матери закапывали в землю пострадавшего от удара молнии!
В бане можжевеловым веником "выгоняют" все хвори.. Замерзшего растирают водкой..
Обгорелого на солнце - намазывают сметаной или кефиром.
И много других традиционных приемов что выглядят для современных людей дикими..
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27k
Квантовый переход Полчаса назад
Современная медицина тоже не отстаёт.
Ссылка www.youtube.com
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1k
SHAGREEN 55 минут назад
За голландскую фумигацию я б вернулся с небес и отхерачил арфой по горбу.
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26k
Киры4 Час назад
Вот они, первые вдуватели)
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9k
Izrin Maria Час назад
Я думаю, что базовые реанимационные мероприятия должен уметь проводить каждый.

А-то такое делают... А чаще - не делают ничего.
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4k
EvgeniySAN 2 часа назад
Забавно )))
Интересно, как о наших методах лечения будут думать потомки? )))
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Вот зря раскаленную сковороду к голове не стали!
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