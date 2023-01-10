Молчащие в маске

Прогресс человечества зачастую приобретает странный оскал вместо счастливой улыбки. Ведь помимо технических устройств и медицинских методик люди в ходе развития старательно изобретали всякие пыточные приспособления для себя же. Точнее, не совсем пыточные.
Да-да, не для преступников или врагов государства. А для таких же граждан – мужчин, женщин, даже детей. И их преступления назвать таковыми точно нельзя. Так, мелкие грешки, которым подвержен чуть ли не каждый второй.
Уздечка для сплетниц. Второе название – маска позора. Придумали эту дичь британцы около 1500 года. То есть история такого намордника для людей более чем солидная. Видимо идея показалась удачной соседям, поскольку изобретение взяли на вооружение и в других странах Европы и с удовольствием использовали вплоть, на минуточку, до XIX века.
О чём имеются соответствующие упоминания в архивах, к примеру, судебный приговор графства Ланкашир, датированный 1856 годом. Его вынесли группе женщин – носить такие жуткие маски за нарушение общественного порядка.
Это когда уже электричество было, всякие паровозы-пароходы изобретали. И маски позора спокойно так использовали. Внешний вид конструкции обычно оставляли за исполнителем (работу делал кузнец). А категорию определял заказчик. Маска позора могла быть как лайтовой, то есть выполнять именно позорящие и унижающие функции. А могла и стать действительно жёстким пыточным орудием и серьёзно повредить ротовую полость, нёбо, изуродовать язык, губы, разрушить зубы.
Основным рабочим элементом маски позора был кляп, представлявший собой пластину длиной около 5 сантиметров и шириной примерно 2,5 сантиметра. Она помещалась в рот и прижимала язык к нёбу. Зачастую для дополнительных мучений наказанного снабжалась лезвиями либо шипами.
Принимать пищу, пить, говорить в маске позора было проблематично. Рот постоянно был приоткрыт, слизистые сохли, безостановочно текла слюна. Шансов снять намордник самостоятельно не было, это делал только кузнец.
Некоторые креативщики ковали такие чудовищные конструкции, что страшно даже представить, какими образами они вдохновлялись во время работы. Даже колокольчики вешали, чтобы обеспечить жертве дополнительные моральные страдания. Даже тот, кто не обратил бы внимания на наказанного в маске, поневоле оборачивался на звуки. А о перенесённом позоре, хотя наказание редко когда длилось больше дня, потом помнили все до конца жизни.
Маска чаще использовалась для женщин. На проступки, совершённые мужчинами, в обществе могли закрыть глаза. А женщина – мать, жена, истинная христианка должна была являть собой образец добропорядочности и достоинства. Началось с того, что маски позора использовали для наказания сплетниц, сварливых дам и болтушек. Потом перечень проступков расширился и дополнился новыми прегрешениями: скандальностью, клеветой, мошенничеством, грубостью, сквернословием, бунтарством, богохульством.
Порой «добрые» соседи доносили за то, что женщина, по их мнению, недостойно одевается или вызывающе ведёт себя. Маской позора наказывалась супружеская измена, ненадлежащий уход за детьми, неисполнение долговых обязательств, неподобающее поведение в церкви. Инквизиция благосклонно смотрела на такие наказания. И если несчастная погибала, это особенно никого не волновало. Так суждено было.
Совершившую проступок женщину нередко водили по улицам на поводке, в назидание другим и чтобы поглубже прониклась. Честь осуществлять наказание обычно выпадала мужу (на самом деле просто экономили бюджетные средства на выплату представителям закона).
Маски позора представлены в разных музеях мира разных стран Европы. И в большом количестве. Ведь было бы лицо, а маска найдётся. Российскую империю, по счастью, эта «мода» миновала.
Источник:
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