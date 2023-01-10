Молчащие в маске

Некоторые креативщики ковали такие чудовищные конструкции, что страшно даже представить, какими образами они вдохновлялись во время работы. Даже колокольчики вешали, чтобы обеспечить жертве дополнительные моральные страдания. Даже тот, кто не обратил бы внимания на наказанного в маске, поневоле оборачивался на звуки. А о перенесённом позоре, хотя наказание редко когда длилось больше дня, потом помнили все до конца жизни.