FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1674 поста • 318 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Молчащие в маске

Молчащие в маске

Автор:
10 января 2023 10:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: болтовня   европа   женщина   интересно   маска позора   мир   наказание   преступление   факт   
1448
15

Прогресс человечества зачастую приобретает странный оскал вместо счастливой улыбки. Ведь помимо технических устройств и медицинских методик люди в ходе развития старательно изобретали всякие пыточные приспособления для себя же. Точнее, не совсем пыточные.

Да-да, не для преступников или врагов государства. А для таких же граждан – мужчин, женщин, даже детей. И их преступления назвать таковыми точно нельзя. Так, мелкие грешки, которым подвержен чуть ли не каждый второй.

×
×

Уздечка для сплетниц. Второе название – маска позора. Придумали эту дичь британцы около 1500 года. То есть история такого намордника для людей более чем солидная. Видимо идея показалась удачной соседям, поскольку изобретение взяли на вооружение и в других странах Европы и с удовольствием использовали вплоть, на минуточку, до XIX века.

О чём имеются соответствующие упоминания в архивах, к примеру, судебный приговор графства Ланкашир, датированный 1856 годом. Его вынесли группе женщин – носить такие жуткие маски за нарушение общественного порядка.

Это когда уже электричество было, всякие паровозы-пароходы изобретали. И маски позора спокойно так использовали. Внешний вид конструкции обычно оставляли за исполнителем (работу делал кузнец). А категорию определял заказчик. Маска позора могла быть как лайтовой, то есть выполнять именно позорящие и унижающие функции. А могла и стать действительно жёстким пыточным орудием и серьёзно повредить ротовую полость, нёбо, изуродовать язык, губы, разрушить зубы.

Основным рабочим элементом маски позора был кляп, представлявший собой пластину длиной около 5 сантиметров и шириной примерно 2,5 сантиметра. Она помещалась в рот и прижимала язык к нёбу. Зачастую для дополнительных мучений наказанного снабжалась лезвиями либо шипами.

Принимать пищу, пить, говорить в маске позора было проблематично. Рот постоянно был приоткрыт, слизистые сохли, безостановочно текла слюна. Шансов снять намордник самостоятельно не было, это делал только кузнец.

Некоторые креативщики ковали такие чудовищные конструкции, что страшно даже представить, какими образами они вдохновлялись во время работы. Даже колокольчики вешали, чтобы обеспечить жертве дополнительные моральные страдания. Даже тот, кто не обратил бы внимания на наказанного в маске, поневоле оборачивался на звуки. А о перенесённом позоре, хотя наказание редко когда длилось больше дня, потом помнили все до конца жизни.

Маска чаще использовалась для женщин. На проступки, совершённые мужчинами, в обществе могли закрыть глаза. А женщина – мать, жена, истинная христианка должна была являть собой образец добропорядочности и достоинства. Началось с того, что маски позора использовали для наказания сплетниц, сварливых дам и болтушек. Потом перечень проступков расширился и дополнился новыми прегрешениями: скандальностью, клеветой, мошенничеством, грубостью, сквернословием, бунтарством, богохульством.

Порой «добрые» соседи доносили за то, что женщина, по их мнению, недостойно одевается или вызывающе ведёт себя. Маской позора наказывалась супружеская измена, ненадлежащий уход за детьми, неисполнение долговых обязательств, неподобающее поведение в церкви. Инквизиция благосклонно смотрела на такие наказания. И если несчастная погибала, это особенно никого не волновало. Так суждено было.

Совершившую проступок женщину нередко водили по улицам на поводке, в назидание другим и чтобы поглубже прониклась. Честь осуществлять наказание обычно выпадала мужу (на самом деле просто экономили бюджетные средства на выплату представителям закона).

Маски позора представлены в разных музеях мира разных стран Европы. И в большом количестве. Ведь было бы лицо, а маска найдётся. Российскую империю, по счастью, эта «мода» миновала.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: болтовня   европа   женщина   интересно   маска позора   мир   наказание   преступление   факт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Александр 42 минуты назад
Сейчас намного предпочтительнее подобный девайс, чтоб всякую дичь со смартфона не писали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
сеньор Леонсио 37 минут назад
Они возвращаются!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128
Хухрмухр Час назад
Справа чо то маска знакомая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128
Хухрмухр Час назад
В наше время на этих масках можно мильярд заработать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128
Хухрмухр сеньор Леонсио 19 минут назад
. Таджик бы по дороге умер от страха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Serg2001 Час назад
А жаль, что не используют... Есть особы, которые вполне этого заслуживают. Сплетня порой может и ранить, и даже разрушить жизнь не хуже любого другого оружия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

67158



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Без стеснения о друзьях и подругах
Без стеснения о друзьях и подругах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 января
Набирающие популярность в сообществах
Гай Ричи, «Вызов» и Алиса Селезнева. Возможные блокбастеры в России 2023 года
Гай Ричи, «Вызов» и Алиса Селезнева. Возможные блокбастеры в России 2023 года
Автовсячина
Автовсячина
Blackview представляет новый флагманский защищенный телефон BV9200
Blackview представляет новый флагманский защищенный телефон BV9200
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно даже

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Фотографии#автомир#кино#собака#Приколы#позитив#дтп#улыбнуло
#Юмор#факты#в мире#интересное#люди#забавно#СССР#фильм#милота#полиция
#интересно#история#автомобили#животные#подборка#картинки#Россия#дети#США#аварии
Электромобиль Xiaomi заметили на дорогах Китая (3 фото) Электромобиль Xiaomi заметили на дорогах Китая (3 фото) Загадочное убийство и эффективный дуэт полицейского и экстрасенса Загадочное убийство и эффективный дуэт полицейского и экстрасенса Мир повседневных открытий и безграничных фантазий Мир повседневных открытий и безграничных фантазий Непростая судьба советского Бельмондо Непростая судьба советского Бельмондо Как живёт пёс, признанный самым возрастным на планете Как живёт пёс, признанный самым возрастным на планете Как плохой Санта решил ограбить банк, и что из этого получилось Как плохой Санта решил ограбить банк, и что из этого получилось

На что жалуетесь?

Вернуться