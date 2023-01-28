Спиннер для спагетти и 11 других нелепых изобретений прошлого

Неудивительно, что эти приспособления не прижились.
Человеческая фантазия безгранична, ведь порой люди придумывают такие хитроумные изобретения, что опережают свое время. Однако на пути каждого нового приспособления или гаджета стояла масса бесполезных и провальных изобретений. Большинство из них кануло в Лету, и сегодня мы решили перетрясти архивные фотографии, чтобы показать, какие странности придумали в прошлом столетии.
Вид спорта из Швейцарии, который не прижился: лыжи под парусом, конец 1930-х годов
Приспособление, отражающее загар: таким баловались в Нидерландах в 1960-х годах
Устройство складывалось, поэтому его легко можно было брать с собой на пляж.
Велосипед для всей семьи, к тому же оснащенный швейной машинкой для матери
Чем баловались подростки шестидесятых: устройство, которое позволяет замерить страсть поцелуев
Девушка в приспособлении, которое помогает создать ямочки на щеках
Устройство для мяуканья из Японии: аппарат мяукал несколько раз в минуту, отпугивая мышей
Приспособление для мытья спины
Робот для бритья: возможно, когда-нибудь изобретатели еще вернутся к этой идее
Сумка, способная противостоять грабителям: ее дно просто выпадает, а все содержимое рассыпается
Ножные щетки для мытья полов, призванные облегчить жизнь домохозяйкам
Изобретатель Чарльз Л. Лэнгс (Charles L. Langs) демонстрирует бюстгальтеры без поддержки
Кажется, его жена совершенно обоснованно сомневается в творении мужа.
Вилка-спиннер для спагетти
Думаете, что спиннер — это изобретение XXI века? О нет, оказывается во Франции в конце 1960-х годов придумали спиннеры для спагетти (от английского spin — «вращение»). Что на ваш взгляд лучше: приспособление, которое само накручивает на себя длинную пасту, или детская игрушка?
Источник:
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