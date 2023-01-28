Спиннер для спагетти и 11 других нелепых изобретений прошлого

Человеческая фантазия безгранична, ведь порой люди придумывают такие хитроумные изобретения, что опережают свое время. Однако на пути каждого нового приспособления или гаджета стояла масса бесполезных и провальных изобретений. Большинство из них кануло в Лету, и сегодня мы решили перетрясти архивные фотографии, чтобы показать, какие странности придумали в прошлом столетии.

Вид спорта из Швейцарии, который не прижился: лыжи под парусом, конец 1930-х годов