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Шалость удалась: забавы советских детей, от которых современные родители схватились бы за голову

Шалость удалась: забавы советских детей, от которых современные родители схватились бы за голову

Автор:
27 января 2023 22:35
Сообщество : СССР
Метки: СССР   водяные бомбы   детские игры   детские шалости   советские дети   современные родители   шифер в костёр   
1771
7

Вряд ли кто-то поспорит, что советские дети были куда самостоятельные, чем современные. Во многом потому, что даже развлечения и игры той эпохи порой представляли опасность. Даже фраза «не играй с огнём» имела буквальный смысл, нежели сегодня.

Какими же они были детские забавы в СССР?


И начнём с более безобидных, вроде водяных «пистолетов» и «бомб».  Первый легко заменяла пластиковая бутылка с проделанными в пробке дырками, с которой многие мальчишки бежали обливать девчонок.


А вот «бомбы» легко мастерились с помощью пакета, воздушного шарика или презерватива. С последним, правда, было сложнее, ведь его ещё нужно было стащить у взрослых. Наверняка многие помнят, как за точно сброшенный снаряд вам прилетало от родителей. Особенно, если «подбитая цель» вычисляла окна, откуда прилетела эта самая «бомба».

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А вот рогатки и бумеранги представляли куда большую опасность.  Что уж говорить, если рогатки использовались как оружие, которое могли вырезать большинство советских детей. Тетиву, как правило, легко заменял утащенный из аптечки жгут. А стреляли из неё по всему, что двигается – от друзей до дворовой живности.

Бумеранги же чаще всего делались из измерительных линеек, скрученных при помощи ниток. Больше всего из-за неправильной конструкции от них страдали голуби. Но бывали и успехи, когда конструкция всё же летела обратно.

Вероятно, каждый мальчик хотя бы раз играл во дворе в «ножички». Конечно, сам нож был далеко не у каждого, но все хотели его получить. По крайней мере, для игры возле песочниц становилась целая очередь.

Собирали ли вы свинец из старых аккумуляторов? Если да, то наверняка и плавили, чтобы залить в кирпич для изготовления каких-либо фигурок или солдатиков. Разумеется, подобное развлечение было далеко не безопасным, поскольку был риск заработать ожоги или отравиться ядовитыми парами свинца.

Ну и закончим детской «прикладной химией». Сегодня ребятня не делает и половину того, с чем сталкивались советские пацаны, которые были на «ты» со всем, что горит и взрывается. Во-первых, им просто не интересна кустарная химия, а, во-вторых, современные родители явно не одобрили бы подобные «затеи».


А ведь весело было воровать карбид кальция и устраивать взрыв, пусть и весьма опасный. Ну и, конечно, кто не бросал в костёр шифер, рискуя получить его горячий кусок в ногу или пятую точку. Многие также делали самострелы, заменяя порох большим количеством серы, счищенной со спичечных головок.

А какие развлечения нравились в детстве вам?

Источник:

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Метки: СССР   водяные бомбы   детские игры   детские шалости   советские дети   современные родители   шифер в костёр   
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44  комментария
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293
_LeXXX_ Час назад
а где дюбели в асфальт? а где 2 болта и гайка? а где пугач? - это всё с серой)
а где селитра со множеством вариаций?
серебрянка с марганцовкой?
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3k
Григорий 13 минут назад
рогатка из циркуля и 5 копеечной монеты, монета чётко входила в пазы циркуля и ей регулировался зазор, камера от мяча (жёлтая обычно) немного кожи и ниток - Вещь была.
Взрывалось вообще всё) ходили в Дом быта к часовщикам, набирали у них батареек от часов полные карманы и в костёр)) или ампулы медицинские (срок выходил их просо выкидывали) патроны строительные в банку из под "глобуса" и в костёр - незабываемо) те же баллоны из под лака для волос да вообще всё.
свинец залить в сырую землю

да всего и не вспомнить, два болта пакет и гайка - классика.
древесный уголь и хим сера (НЕМНОГО КОЛДУСТВА И ПОРОХ ГОТОВ!) в баллончик от сифона - Бомба!
не всё надо вспоминать)
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6k
Дмитрий 18 минут назад
Один раз чуть не утопили. Друг брата перепутал ноги и стянул на глубину. Ноги протыкал на сквозь, гвоздём несколько раз. Стеклом резал руки(не специально естественно). Один раз чуть лес не спалили. Шифер в костёр просто не считается(не так уж он и сильно взрывается). Пугачи, банки с карбидом(как говорится "бог миловал" ни один в руках не разорвало). Количество разорённых гнёзд не поддаётся подсчёту. Количество яиц подложенных в обувь в школе не поддаётся подсчёту(за давности лет). Мышей в полях уничтоженных так же как и с яйцами. Рогатки, всякие дротики, копья. И это только часть детства.....По жалуй с гнёздами был перебор конечно. Но это сейчас понимаешь. А статья так. Ни о чём.
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1k
Георгиев Александр Вилевич 21 минуту назад
По "бумерангу" - чаще возвращались, или были на доступном расстоянии. Не было цели кого-то подбить. По рогаткам - да... Ещё зазубривали носовую часть, чтобы колготки у старших девчонок в хлам (простите меня девчонки). А ещё методом многих попыток, откалывался верх у лампочек... подсоединялись два провода, запихивалась эта конструкция в сугроб. И когда нужное количество народа было рядом........Бубухххх.... а с лимонками ВОВ на танцы ходили
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2k
Froll 22 минуты назад
У нас салюты били.Зимой можно было найти кусочки которые не сгорели.Мы собирали их и потом поджигали.Если долго поджигать,то загорались.Тоже не безопасное занятие.
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965
Виктор Полчаса назад
Судя по списку сам автор наши времена не застал...
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10k
Nero 44 минуты назад
Для рогаток лучше всего подходил желтый жгут. Серый хуже растягивался, и часто рвался.
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22k
Евгений 47 минут назад
Свинец мы заливали в жопки дихлофосов.
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14k
Кот Скрипалей 48 минут назад
Берется бутылка от шампанского, в неё наливается вода, сверху сено, а потом карбид. Сено не даёт вступать в реакцию карбиду и воде. Вставляется пробка, завинчивается проволокой. Бутылка встряхивается и кидается в водоём. Взрыв похож на те, что показывают в кинофильмах.
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361
Рядом Кот Скрипалей 23 минуты назад
Так себе взрыв, огнетушитель ОХП 10 вот это взрыв)))))
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66k
Варакин Алексей 48 минут назад
У нас была забава,называлась "уронить трамвай".Все выстраиваются вдоль дороги (типа судьи) один прячется в подворотне и смотрит,как трамвай разгоняется,из подворотни выскакиваешь прямо под трамвай. Надо обязательно смотреть в другую сторону. Водитель звенит как сумашедшия и тормозит в пол. Смысл -уронить всех стоячих пассажиров.
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12k
a_komolow 48 минут назад
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18k
speaktr-st 50 минут назад
Статья написана автором, который не делал ничего из того, что в ней перечислено.
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879
Александр Зотов 52 минуты назад
батя рассказывал, они с рогатками на бурундуков охотились. Сдавали шкурки в заготконтору
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54
Бяка 59 минут назад
А я кидал в костры баллончики от дезодорантов и лаков для волос
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122k
БрОдЯгА Час назад
А мы после Нового Года собирали по дворам ёлки в одну большую кучу и поджигали здоровенный костёр.
В школе ртутью натирали жёлтые монеты, что бы они были белые.
Пропитывали газету селитрой. Потом сворачивали и заворачивали в фольгу. Получались ракетки.
Раскалённый до красна на газу Церий кидали на мокрый асфальт….
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59k
Похабыч Час назад
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18
Артур С. Сергей Полчаса назад
Самый крутой был шестигранник.
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4k
Дмитрий ! Час назад
Да уж. Сколько спилили медных трубок от тормозов у брошенных машин, и карбида украли у сварщиков...А однажды уронили заброшенный башенный кран, разжав колодки электродвигателей на противовесах.
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73k
Viktor Час назад
Какой-то обрубок, а не пост! "Забав советских детей" было во сто раз больше.
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772
KE2646 Час назад
В шестом классе, во время дежурства (мыли полы в классе после уроков) периодически выливали грязную воду из ведра в окно третьего этажа школы. Но случилось так, что именно в тот момент внизу проходили наша классная и физрук. Это был пи.з.д@ц...
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Антибиотик
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