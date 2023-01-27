Шалость удалась: забавы советских детей, от которых современные родители схватились бы за голову

Какими же они были детские забавы в СССР?

И начнём с более безобидных, вроде водяных «пистолетов» и «бомб». Первый легко заменяла пластиковая бутылка с проделанными в пробке дырками, с которой многие мальчишки бежали обливать девчонок.

А вот «бомбы» легко мастерились с помощью пакета, воздушного шарика или презерватива. С последним, правда, было сложнее, ведь его ещё нужно было стащить у взрослых. Наверняка многие помнят, как за точно сброшенный снаряд вам прилетало от родителей. Особенно, если «подбитая цель» вычисляла окна, откуда прилетела эта самая «бомба».