Шалость удалась: забавы советских детей, от которых современные родители схватились бы за голову

Вряд ли кто-то поспорит, что советские дети были куда самостоятельные, чем современные. Во многом потому, что даже развлечения и игры той эпохи порой представляли опасность. Даже фраза «не играй с огнём» имела буквальный смысл, нежели сегодня.
Какими же они были детские забавы в СССР?
И начнём с более безобидных, вроде водяных «пистолетов» и «бомб». Первый легко заменяла пластиковая бутылка с проделанными в пробке дырками, с которой многие мальчишки бежали обливать девчонок.
А вот «бомбы» легко мастерились с помощью пакета, воздушного шарика или презерватива. С последним, правда, было сложнее, ведь его ещё нужно было стащить у взрослых. Наверняка многие помнят, как за точно сброшенный снаряд вам прилетало от родителей. Особенно, если «подбитая цель» вычисляла окна, откуда прилетела эта самая «бомба».
А вот рогатки и бумеранги представляли куда большую опасность. Что уж говорить, если рогатки использовались как оружие, которое могли вырезать большинство советских детей. Тетиву, как правило, легко заменял утащенный из аптечки жгут. А стреляли из неё по всему, что двигается – от друзей до дворовой живности.
Бумеранги же чаще всего делались из измерительных линеек, скрученных при помощи ниток. Больше всего из-за неправильной конструкции от них страдали голуби. Но бывали и успехи, когда конструкция всё же летела обратно.
Вероятно, каждый мальчик хотя бы раз играл во дворе в «ножички». Конечно, сам нож был далеко не у каждого, но все хотели его получить. По крайней мере, для игры возле песочниц становилась целая очередь.
Собирали ли вы свинец из старых аккумуляторов? Если да, то наверняка и плавили, чтобы залить в кирпич для изготовления каких-либо фигурок или солдатиков. Разумеется, подобное развлечение было далеко не безопасным, поскольку был риск заработать ожоги или отравиться ядовитыми парами свинца.
Ну и закончим детской «прикладной химией». Сегодня ребятня не делает и половину того, с чем сталкивались советские пацаны, которые были на «ты» со всем, что горит и взрывается. Во-первых, им просто не интересна кустарная химия, а, во-вторых, современные родители явно не одобрили бы подобные «затеи».
А ведь весело было воровать карбид кальция и устраивать взрыв, пусть и весьма опасный. Ну и, конечно, кто не бросал в костёр шифер, рискуя получить его горячий кусок в ногу или пятую точку. Многие также делали самострелы, заменяя порох большим количеством серы, счищенной со спичечных головок.
А какие развлечения нравились в детстве вам?
Источник:
- Видео: мальчик решил подразнить змею
- Как развлекались советские дети зимой
- Забавный советский сувенир: брелок-книжка
- 10 интересных фактов об СССР
- Куда пропала Людмила Барыкина
а где селитра со множеством вариаций?
серебрянка с марганцовкой?
Взрывалось вообще всё) ходили в Дом быта к часовщикам, набирали у них батареек от часов полные карманы и в костёр)) или ампулы медицинские (срок выходил их просо выкидывали) патроны строительные в банку из под "глобуса" и в костёр - незабываемо) те же баллоны из под лака для волос да вообще всё.
свинец залить в сырую землю
да всего и не вспомнить, два болта пакет и гайка - классика.
древесный уголь и хим сера (НЕМНОГО КОЛДУСТВА И ПОРОХ ГОТОВ!) в баллончик от сифона - Бомба!
не всё надо вспоминать)
В школе ртутью натирали жёлтые монеты, что бы они были белые.
Пропитывали газету селитрой. Потом сворачивали и заворачивали в фольгу. Получались ракетки.
Раскалённый до красна на газу Церий кидали на мокрый асфальт….