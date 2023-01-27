Каким видят мир ваши домашние питомцы

В задней части человеческого глаза находятся фоторецепторы — клетки, которые реагируют на падающий внутрь свет. Они бывают двух типов: «палочки» или «колбочки», и хотя палочки чувствительны к движению и ночному видению, колбочки способны определять цвет.



У человека есть три типа колбочек, и каждый из них наиболее чувствителен к определенному цвету: красному, зеленому или синему. У собак есть только два типа колбочек, которые чувствительны к синему и желтому, а это означает, что они могут видеть только эти цвета, а также оттенки серого. Тем не менее, собаки лучше видят в темноте и обнаруживают движение намного лучше, чем люди.