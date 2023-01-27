Каким видят мир ваши домашние питомцы

Приложение позволяет делать или загружать фотографии и накладывать фильтры с учетом зрения конкретного животного
Слева: как видит человек. Справа: как видит собака
Источник:
У человека есть три типа колбочек, и каждый из них наиболее чувствителен к определенному цвету: красному, зеленому или синему. У собак есть только два типа колбочек, которые чувствительны к синему и желтому, а это означает, что они могут видеть только эти цвета, а также оттенки серого. Тем не менее, собаки лучше видят в темноте и обнаруживают движение намного лучше, чем люди.
Цветовые спектры человека и собаки
Что ж, то, чего собакам не хватает в зрении, они с лихвой компенсируют своими другими чувствами, такими как обоняние. Оно в 10 000–100 000 раз острее, чем у нас.
Слева: как видит человек. Справа: как видит кошка
Источник:
Зато они намного лучше человека обнаруживают движение благодаря своему полю зрения в 200° и большей степени периферийного зрения. И имеют превосходное ночное зрение, поскольку у них в восемь раз больше палочковидных фоторецепторных клеток, чувствительных к низким уровням освещенности.
А вот при ярком свете кошки видят не так хорошо, так как у них в десять раз меньше колбочек, чем у нас, поэтому все для них выглядит более размытым.
Кролики также обладают двухцветным зрением, ограниченным зеленым и синим, и могут видеть только в двух измерениях с близкого расстояния. Их мир кажется зернистым, но они лучше видят в темноте, чем люди, поскольку у них больше палочек.
Слева: как видит человек. Справа: как видит кролик
Источник:
Слева: как видит человек. Справа: как видит птица
Источник:
Некоторые птицы также могут использовать «монокулярное» зрение, которое позволяет им одновременно фокусировать взгляд на разных объектах, а не «бинокулярное» зрение, когда оба фокусируются на одном и том же объекте одновременно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Симбакубва: что погубило африканского мегахищника, в три раза большего чем лев?
- Самые странные, забавные и причудливые существа, живущие на Земле. Часть 2-я
- Титаноиды: первые млекопитающие размера XXL
- Раковина размером с кулак: 10 интересных фактов про гигантскую ахатину
- Гигантский белый медведь: в 1.5 раза больше современного белого медведя
Кошки хищники и не видят красный цвет?
Может наоборот?