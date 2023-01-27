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Каким видят мир ваши домашние питомцы

Каким видят мир ваши домашние питомцы

Автор:
27 января 2023 16:41
Сообщество : Животные
Метки: животные   животный мир   зрение животных   интересно   как видят животные   познавательно   различия   строение глаза   факты   цветовой спектр   
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Сайт по уходу за домашними животными TrustedHousesitters разработал новый интерактивный инструмент. Он показывает, в какой цветовой гамме разные животные воспринимают окружающий мир. Некоторые из них не видят все цвета, что видим мы, а некоторые видят даже те цвета, которые мы видеть не в состоянии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   животный мир   зрение животных   интересно   как видят животные   познавательно   различия   строение глаза   факты   цветовой спектр   
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6  комментариев
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Мариус Полчаса назад
Выходит кошку можно использовать, как простейший ПНВ
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5k
perekrestok 11 минут назад
Была по телеку реклама корма для кошек, где авторы часть текста воспроизводили на кошачьем языке. Моя кошка даже не реагировала на эти звуки. Думаю этот пост написали те же авторы, только теперь про цвет, благо у кошек, собак и кроликов никто не спросит. А если и спросит - ответа не получит. Наверное в следующий раз напишут про крокодилов и тараканов.
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164
Mishanya 21 минуту назад
Ну да!
Кошки хищники и не видят красный цвет?
Может наоборот?
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10k
Nero 51 минуту назад
Недавно выкладывали ролик, как попугай сортирует игрушки по цветам. И там были не просто синий зелёный красный, там были различные светлые оттенки типа светло-розового, голубого, бледно-зелёного, и т.п. Как раз те цвета, которые обычно не различают дальтоники. И если бы птицы видели цвета так, как на фото в посте, то попугай никак не смог бы отличать эти оттенки.
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