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Житель Краснодара два часа ходил с пулей в груди, стесняясь вызвать скорую

Житель Краснодара два часа ходил с пулей в груди, стесняясь вызвать скорую

Автор:
26 января 2023 23:11
Сообщество : Жить в России
Метки: краснодар   несчастный случай   происшествие   ружье   самострел   скорая помощь   
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61-летний мужчина случайно выстрелил в себя во время чистки ружья и почему-то решил, что обойдется без помощи врачей. Через два часа пострадавший попал в реанимацию, но перед этим успел пояснить, что не хотел тревожить (по пустякам) дочь и врачей.

О произошедшем случайно узнала дочь пострадавшего, когда позвонила отцу, чтобы спросить, как у него дела. Мужчина рассказал о случившемся. Дочь не поверила, поскольку отец часто выпивал, но попросила супруга сходить к отцу и лично проверить, в каком состоянии находится папа. 

Тот обнаружил тестя в крови на пороге квартиры.

Инцидент подтвердили в местном управлении МВД, передают «Кубанские новости». Полиция узнала о произошедшем от медиков ЦРБ, куда был доставлен пострадавший. 

Правоохранители начали разбирательство по инциденту. Оружие изъято на экспертизу. 

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Метки: краснодар   несчастный случай   происшествие   ружье   самострел   скорая помощь   
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Вася Васильев 4 минуты назад
совершенно обычная ситуация.
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мемфрид 45 минут назад
На кой ляд там экспертиза оружию?? Ясен трясен, что оно исправно
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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