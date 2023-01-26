Житель Краснодара два часа ходил с пулей в груди, стесняясь вызвать скорую

61-летний мужчина случайно выстрелил в себя во время чистки ружья и почему-то решил, что обойдется без помощи врачей. Через два часа пострадавший попал в реанимацию, но перед этим успел пояснить, что не хотел тревожить (по пустякам) дочь и врачей.