Житель Краснодара два часа ходил с пулей в груди, стесняясь вызвать скорую

61-летний мужчина случайно выстрелил в себя во время чистки ружья и почему-то решил, что обойдется без помощи врачей. Через два часа пострадавший попал в реанимацию, но перед этим успел пояснить, что не хотел тревожить (по пустякам) дочь и врачей.
О произошедшем случайно узнала дочь пострадавшего, когда позвонила отцу, чтобы спросить, как у него дела. Мужчина рассказал о случившемся. Дочь не поверила, поскольку отец часто выпивал, но попросила супруга сходить к отцу и лично проверить, в каком состоянии находится папа.
Тот обнаружил тестя в крови на пороге квартиры.
Инцидент подтвердили в местном управлении МВД, передают «Кубанские новости». Полиция узнала о произошедшем от медиков ЦРБ, куда был доставлен пострадавший.
Правоохранители начали разбирательство по инциденту. Оружие изъято на экспертизу.
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