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В Древнем Китае мужчины ниже полутора метров не несли уголовной ответственности

В Древнем Китае мужчины ниже полутора метров не несли уголовной ответственности

Автор:
26 января 2023 18:20
Сообщество : RealFishki
Метки: Китай   Прошлое   законы   интересное   история   преступления   
1724
7
Китай в древности частенько лихорадило - то восстания, то голодные бунты, то гражданские войны. Поддерживать порядок было очень важно и китайские императоры разработали сложные правовые акты, чтобы управлять своими подданными.
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Метки: Китай   Прошлое   законы   интересное   история   преступления   
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4  комментария
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41k
turyst 42 минуты назад
"Вопрос к ГИБДД:
Моей дочери 9 лет. Рост у нее 1 метр 60 сантиметров.
Моя бабушка ростом 1 метр 58 сантиметров .
Надо ли бабушке детское кресло покупать?" (с) Старый анекдот.
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Teodor 15 минут назад
Не такие уж и нелепые законы, между прочим...
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 23 минуты назад
Я то думал, почему китайцы такие маленькие и хитрые... а оно вот оно чё
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