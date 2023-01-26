В Древнем Китае мужчины ниже полутора метров не несли уголовной ответственности

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Китай в древности частенько лихорадило - то восстания, то голодные бунты, то гражданские войны. Поддерживать порядок было очень важно и китайские императоры разработали сложные правовые акты, чтобы управлять своими подданными.
Не все законы Древнего Китая были справедливыми и логичными, а некоторые очень странными и даже глупыми и жестокими.
Например, во время династии Шан (1600-1046 до н.э.), согласно Хань Фэй Цзы, идеологу древнекитайских легистов, что отстаивал права на деспотичную форму правления, возможно было отрубить руку любому, если поймают за бросанием мусора.
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В законах империи Цинь были правила, что взрослому мужчине нужно быть осторожным со своими эмоциями. Проще: мужчинам было законодательно запрещено плакать. Если власти или солдаты видели мужчину со слезами на глазах, то ему сбривали брови и бороду в наказание.
Такое же наказание ждало и тех, кто бросил своих жён.
Ещё в династии Цинь активно пропагандировался "боевой дух", поэтому мужчине нельзя было не только плакать, но и причинять вред слабым (детям и женщинам) - это был признак слабости и позора.
Такое же наказание ждало и тех, кто бросил своих жён.
Ещё в династии Цинь активно пропагандировался "боевой дух", поэтому мужчине нельзя было не только плакать, но и причинять вред слабым (детям и женщинам) - это был признак слабости и позора.
Но в империи Цинь существовал ещё один очень странный закон.
Если мужчина был ростом не больше полутора метров и он совершал какое-либо преступление, то не нёс за него вообще никакой уголовной ответственности. Вне зависимости от тяжести совершённого преступления.
Да, это в нынешнем Китае дети до 12 лет не могут понести наказание за преступление. Но в те времена статус человека перед законом определяли ростом, а не возрастом.
Мужчины ростом до 6 чи и 2 цуня (~1,5 метра) и женщины до шести 6 чи (~1,45 метра ), не имели права быть осуждены за любые преступления, поскольку не считались достаточно взрослыми, а при их оправдании закон указывал на важность "сострадания к слабым". 1 чи равнялся тогда 24 см, а 1 цунь равнялся 3,3 см.
Логика покинула здание, короче говоря.
Если мужчина был ростом не больше полутора метров и он совершал какое-либо преступление, то не нёс за него вообще никакой уголовной ответственности. Вне зависимости от тяжести совершённого преступления.
Да, это в нынешнем Китае дети до 12 лет не могут понести наказание за преступление. Но в те времена статус человека перед законом определяли ростом, а не возрастом.
Мужчины ростом до 6 чи и 2 цуня (~1,5 метра) и женщины до шести 6 чи (~1,45 метра ), не имели права быть осуждены за любые преступления, поскольку не считались достаточно взрослыми, а при их оправдании закон указывал на важность "сострадания к слабым". 1 чи равнялся тогда 24 см, а 1 цунь равнялся 3,3 см.
Логика покинула здание, короче говоря.
Скорее всего это было связано с тем, что при регистрации домохозяйства, известном как хукоу, в данные включали следующую информацию: имя, имя родителей или супруга/супруги и дата рождения. Но часто реальный возраст человека нельзя было проверить и поэтому правительство использовало рост, чтобы понять, достиг ли человек совершеннолетия.
Средний рост взрослых мужчин в северном регионе составлял 166-168, а средний рост взрослых женщин - 150-152 см.
Средний рост взрослых мужчин в северном регионе составлял 166-168, а средний рост взрослых женщин - 150-152 см.
Цинь Шихуан, первый император Китая и основатель династии Цинь, был ростом 1,6 метра, когда ему исполнилось 20 лет, поэтому он посчитал, что теперь все его подданные могут быть определены как взрослые только когда они достигнут 20 лет.
Вот с тех самых пор любые мужчины в династии считались взрослыми после того, как они в двадцатилетнем возрасте проходили церемонию совершеннолетия. Это был период, когда рост юношей достигал своего максимума.
Вот с тех самых пор любые мужчины в династии считались взрослыми после того, как они в двадцатилетнем возрасте проходили церемонию совершеннолетия. Это был период, когда рост юношей достигал своего максимума.
Этой уловкой в законе часто пользовались преступники и нанимали для воровства шустрых детишек. И мужчины очень низкого роста, которым даже было далеко за 30. Они становились ворами и даже убийцами, избегая наказания, потому что они считались несовершеннолетними в глазах закона.
А когда люди становились совершеннолетними (то есть достигали полутора метров и проходили церемонию) они обязаны были всегда иметь при себе удостоверение личности.
А когда люди становились совершеннолетними (то есть достигали полутора метров и проходили церемонию) они обязаны были всегда иметь при себе удостоверение личности.
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Метки: Китай Прошлое законы интересное история преступления
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