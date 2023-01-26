В Древнем Китае мужчины ниже полутора метров не несли уголовной ответственности

Но в империи Цинь существовал ещё один очень странный закон.

Если мужчина был ростом не больше полутора метров и он совершал какое-либо преступление, то не нёс за него вообще никакой уголовной ответственности. Вне зависимости от тяжести совершённого преступления.

Да, это в нынешнем Китае дети до 12 лет не могут понести наказание за преступление. Но в те времена статус человека перед законом определяли ростом, а не возрастом.

Мужчины ростом до 6 чи и 2 цуня (~1,5 метра) и женщины до шести 6 чи (~1,45 метра ), не имели права быть осуждены за любые преступления, поскольку не считались достаточно взрослыми, а при их оправдании закон указывал на важность "сострадания к слабым". 1 чи равнялся тогда 24 см, а 1 цунь равнялся 3,3 см.

Логика покинула здание, короче говоря.