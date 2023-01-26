России нужно пересесть на правильные браузеры

Но есть проблема, вытекающая из устройства сети. Корневые УЦ — это ограниченное число широко известных и доверенных организаций, которые подтверждают «личность» локальных УЦ по всему миру. И уже эти второстепенные центры выпускают сертификаты, подтверждающие, что сайт Х — действительно сайт Х.

Вот только корневой сертификат, выданный НУЦ, не считается доверенным иностранными УЦ. Не потому, что он чем-то отличается от «западных» сертификатов — решение сугубо политическое.

Поэтому российские сертификаты в иностранных браузерах и на иностранных ОС помечены как «ненадежные», и безопасное соединение с такими сайтами не установить.

Чтобы они адекватно воспринимались, необходимо установить корневой сертификат Минцифры на все устройства россиян или «пересадить» их на «правильные» браузеры («Яндекс Браузер» или «Атом»).