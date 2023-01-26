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России нужно пересесть на правильные браузеры

России нужно пересесть на правильные браузеры

Автор:
26 января 2023 17:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   атом   интересно   протоколы   сбер   сертификаты   яндекс   
1779
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Суверенные сертификаты для суверенного интернета. И речь совсем не про блокировки

Иностранные центры, выдающие сертификаты для обеспечения защищенного соединения HTTPS, разорвали отношения с организациями, попавшими под санкции. Казалось бы, ничего страшного. Можно использовать российские сертификаты, например, от Национального удостоверяющего центра (НУЦ) при Минцифры РФ.

Но есть проблема, вытекающая из устройства сети. Корневые УЦ — это ограниченное число широко известных и доверенных организаций, которые подтверждают «личность» локальных УЦ по всему миру. И уже эти второстепенные центры выпускают сертификаты, подтверждающие, что сайт Х — действительно сайт Х.

Вот только корневой сертификат, выданный НУЦ, не считается доверенным иностранными УЦ. Не потому, что он чем-то отличается от «западных» сертификатов — решение сугубо политическое.

Поэтому российские сертификаты в иностранных браузерах и на иностранных ОС помечены как «ненадежные», и безопасное соединение с такими сайтами не установить.

Чтобы они адекватно воспринимались, необходимо установить корневой сертификат Минцифры на все устройства россиян или «пересадить» их на «правильные» браузеры («Яндекс Браузер» или «Атом»).

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Проблема в том, что все это неудобно и непонятно для пользователей. Так как речь идет о безопасности устройства, все действия проводятся вручную. Автоматизировать процесс нельзя. Еще 20 октября «Сбер» выпустил видеоинструкции, но это не сильно помогло.

Пока речь идет прежде всего о корпоративных клиентах. Уже 30 января «Сбер» переведет свой платежный шлюз на TLS-сертификаты, выпущенные НУЦ. Интернет-магазинам и веб-сервисам необходимо до конца января добавить на свои серверы корневой сертификат Минцифры для продолжения корректной работы с API банка, а также проверить его работу.

Ближайшие месяцы будут сложными и для бизнеса, и для пользователей. Краха рунета не случится, но «попотеть» придется. Пусть переход на отечественные сертификаты и будет болезненным, зато обеспечит независимость наших сайтов от международных УЦ.

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Метки: Россия   атом   интересно   протоколы   сбер   сертификаты   яндекс   
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3k
Дмитрий Час назад
Firefox и точка. Остальное шлак.
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4k
Frank Borman 23 минуты назад
.
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22k
Евгений Полчаса назад
С тех пор, как интернет был по карточкам и до сего дня, сижу на Опере.
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
не чего не понял, но одобряю.
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13k
Konstantin 42 минуты назад
По работе пришлось ставить корневые сертификаты НУЦ в системное хранилище и в хром...
Сбербанк для пользователей переходит на альтернативные домены, с международными сертификатами, поэтому пользователям пока что не обязательно переходить на отечественные браузеры, но...
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5k
perekrestok 51 минуту назад
ГуглХром, Яндекс, Сафари. Глючит давно только Сафари, причем именно по сертификатам безопасности. Остальные работают нормально. Поставил российские сертификаты. Правда хожу мало куда. Только пять сайтов новостей, Фишки, спорт, автогонки. Ну и сайты с девушками разной степени одетости.
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459
MidMaster 52 минуты назад
Только Нетшкаф :)
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9k
Бритва 56 минут назад
ставим атом. фсб одобряет.
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51
Sebastian 59 минут назад
Я пользуюсь браузером Puffin.
В нём все сайты открываются без всяких проблем. Даже те, что заблокированы на территории РФ.
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8k
Потапыч Час назад
Необходимо установить корневой сертификат Минцифры на все устройства россиян или «пересадить» их на «правильные» браузеры. Автоматизировать процесс нельзя.

Ну, как бы в организациях корневые сертификаты можно распространить через Active Directory. Вполне себе автоматизировано. И сидите себе на любых браузерах, кому какой удобнее.
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5k
Котэ Час назад
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6k
klop 2 часа назад
А то что Яндекс.Браузер сам на движке chromium работает это ничего?
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5k
5 копеек 2 часа назад
Лучший браузер? ...Быстрый и безопасный...
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3k
Григорий 2 часа назад
опера, остальное вроде как гуголь.
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7k
Copycat 2 часа назад
я на фаерфоксе сижу, по тому что не люблю компанию гугл
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Александр Невский
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