Почему честная статистика важна

В сентябре 2022 в состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли 4 новых региона: 2 народные республики и 2 области. Вслед за политическим успехом пришла пора монотонной работы по настройке системы социального обеспечения, а также по определению финансирования на текущие нужды. В этот момент возник нетривиальный вопрос: «А сколько людей фактически проживает на присоединенных территориях?»
Старые данные не имеют никакой ценности: последний раз полноценная перепись населения на Украине проводилась 20 лет назад. Отсутствовал сколь либо прозрачный механизм учета эмиграции, принявшей в стране массовый характер. События 2022 лишь усложнили задачу. Волны беженцев, жертвы войны, не работающие из-за боевых действий ЗАГСы — все это привело систему учета населения к полноценному коллапсу.
Звучат диаметрально противоположные оценки населения новых субъектов: от 4 млн до 8 млн человек. С беженцами ситуация не легче: разные ведомства заявляют о числах прибывших в диапазоне 1-3 млн человек. В таких условиях становится безальтернативным будущее проведение новой переписи населения, при том возможно не только в 4 регионах, а на всей территории РФ.
Для распределения социальных пособий нужно знать настоящее число пенсионеров и детей. Для прогнозирования инвестиционных программы на восстановление поврежденных мостов и домов нужно понимать, сколько жителей осталось в том или ином населенном пункте. В противном случае в определенных ситуациях люди не получат причитающиеся им деньги, от которых может зависеть физическое выживание отдельных людей. В иных ситуациях может произойти нецелевое расходование или даже полноценная кража выделенных средств. Чтобы избегать подобных ситуаций, нужно иметь исчерпывающую картину о ситуации на местах.
Источник:
- Запретный остров, на котором живет племя из каменного века
- Суть в цифрах: 30 занимательных инфографик о том, как мы живем в России
- 10 самых необычных музыкальных инструментов народов России
- 4 народа России, которых давно не существует: куда они исчезли
- Заброшенные корабли на севере России
Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика» (с) Марк Твен