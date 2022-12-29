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Почему честная статистика важна

Почему честная статистика важна

Автор:
29 декабря 2022 23:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   демография   донбасс   интересно   люди   статистика   
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В сентябре 2022 в состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли 4 новых региона: 2 народные республики и 2 области. Вслед за политическим успехом пришла пора монотонной работы по настройке системы социального обеспечения, а также по определению финансирования на текущие нужды. В этот момент возник нетривиальный вопрос: «А сколько людей фактически проживает на присоединенных территориях?»

Старые данные не имеют никакой ценности: последний раз полноценная перепись населения на Украине проводилась 20 лет назад. Отсутствовал сколь либо прозрачный механизм учета эмиграции, принявшей в стране массовый характер. События 2022 лишь усложнили задачу. Волны беженцев, жертвы войны, не работающие из-за боевых действий ЗАГСы — все это привело систему учета населения к полноценному коллапсу.

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Звучат диаметрально противоположные оценки населения новых субъектов: от 4 млн до 8 млн человек. С беженцами ситуация не легче: разные ведомства заявляют о числах прибывших в диапазоне 1-3 млн человек. В таких условиях становится безальтернативным будущее проведение новой переписи населения, при том возможно не только в 4 регионах, а на всей территории РФ.

Для распределения социальных пособий нужно знать настоящее число пенсионеров и детей. Для прогнозирования инвестиционных программы на восстановление поврежденных мостов и домов нужно понимать, сколько жителей осталось в том или ином населенном пункте. В противном случае в определенных ситуациях люди не получат причитающиеся им деньги, от которых может зависеть физическое выживание отдельных людей. В иных ситуациях может произойти нецелевое расходование или даже полноценная кража выделенных средств. Чтобы избегать подобных ситуаций, нужно иметь исчерпывающую картину о ситуации на местах.

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Метки: Россия   демография   донбасс   интересно   люди   статистика   
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3  комментария
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3k
DVPET 40 минут назад
А суть то в чем? Ты просишь у нас статистику? Ну сейчас эксперты фишек поделятся данными, ты пришел в правильное место, мой друг.
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Старичок 11 минут назад
тебе то это зачем?
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29k
Андрей Иванов 40 минут назад
Честная статистика?

Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика» (с) Марк Твен
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Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
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