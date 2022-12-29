Почему честная статистика важна

Для распределения социальных пособий нужно знать настоящее число пенсионеров и детей. Для прогнозирования инвестиционных программы на восстановление поврежденных мостов и домов нужно понимать, сколько жителей осталось в том или ином населенном пункте. В противном случае в определенных ситуациях люди не получат причитающиеся им деньги, от которых может зависеть физическое выживание отдельных людей. В иных ситуациях может произойти нецелевое расходование или даже полноценная кража выделенных средств. Чтобы избегать подобных ситуаций, нужно иметь исчерпывающую картину о ситуации на местах.