Пассажиры российского самолёта устроили дикий скандал из-за разреза глаз

Кажется, в салоне все были немного не в адеквате.
На борту самолёта российской авиакомпании S7, летевшего из солнечного Таиланда, пассажиры едва не передрались из-за расистского оскорбления.
Сообщается, что одной из пассажирок не понравилось, что мужчина сзади пинает её кресло. Она сделала замечание, мужчина ответил. Слово за слово и девушка назвала пассажира "узкоглазым". После этого началось нечто невообразимое. Спутница оскорблённого мужчины (как оказалось, оба из Якутии) принялась кричать и материться, а потом и вовсе полезла драться с сидящей впереди девушкой. Пинавший кресло пассажир тоже не молчал и густо поливал матом непонятно кого. Там уже не выдержал третий пассажир и в грубой форме потребовал от якута заткнуться.
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В итоге полицейские вывели двух дебоширов из салона самолёта. Проспятся, заплатят штраф и полетят в Якутию следующим рейсом.
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Обоих выпороть на главной площади Якутска.