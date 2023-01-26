Пассажиры российского самолёта устроили дикий скандал из-за разреза глаз

На борту самолёта российской авиакомпании S7, летевшего из солнечного Таиланда, пассажиры едва не передрались из-за расистского оскорбления.



Сообщается, что одной из пассажирок не понравилось, что мужчина сзади пинает её кресло. Она сделала замечание, мужчина ответил. Слово за слово и девушка назвала пассажира "узкоглазым". После этого началось нечто невообразимое. Спутница оскорблённого мужчины (как оказалось, оба из Якутии) принялась кричать и материться, а потом и вовсе полезла драться с сидящей впереди девушкой. Пинавший кресло пассажир тоже не молчал и густо поливал матом непонятно кого. Там уже не выдержал третий пассажир и в грубой форме потребовал от якута заткнуться.