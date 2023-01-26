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Пассажиры российского самолёта устроили дикий скандал из-за разреза глаз

Пассажиры российского самолёта устроили дикий скандал из-за разреза глаз

Автор:
26 января 2023 14:45
Сообщество : Путешествия
Метки: видео   дебош   оскорбления   полиция   самолёт   скандал   
1732
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Кажется, в салоне все были немного не в адеквате.

На борту самолёта российской авиакомпании S7, летевшего из солнечного Таиланда, пассажиры едва не передрались из-за расистского оскорбления.

Сообщается, что одной из пассажирок не понравилось, что мужчина сзади пинает её кресло. Она сделала замечание, мужчина ответил. Слово за слово и девушка назвала пассажира "узкоглазым". После этого началось нечто невообразимое. Спутница оскорблённого мужчины (как оказалось, оба из Якутии) принялась кричать и материться, а потом и вовсе полезла драться с сидящей впереди девушкой. Пинавший кресло пассажир тоже не молчал и густо поливал матом непонятно кого. Там уже не выдержал третий пассажир и в грубой форме потребовал от якута заткнуться.

В итоге полицейские вывели двух дебоширов из салона самолёта. Проспятся, заплатят штраф и полетят в Якутию следующим рейсом.

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Метки: видео   дебош   оскорбления   полиция   самолёт   скандал   
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11  комментариев
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12k
harlamov 8 минут назад
Посмотрел видео. Якут полный мудак и неадекват. Его баба тоже хабалка тупая.
Обоих выпороть на главной площади Якутска.
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8k
Vалѣнтиныч 4 минуты назад
Бухой Якут - страшная сила !
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4k
Трям 9 минут назад
Косоглазые такие обидчивые... прям как бабы с течкой.
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29k
Григорий 9 минут назад
Он ведь узкоглазый, это факт.
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6k
Sanar 12 минут назад
Очень обижаются Азиаты и средне Азиаты если даже просто при них слово "ускоглазый" произнести, не знаю почему так, они же реально ускоглазые
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1
Анжела 17 минут назад
прекрасно....продолжайте ребята ...
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13k
котегRUS 43 минуты назад
видимо голову напекло кому то..
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