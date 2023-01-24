Архитектор ошибается редко, но метко

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Работа архитектора - это сложный сплав чистого творчества с трезвым инженерным расчетом. Но иногда творческой составляющей оказывается слишком много. А если она решает к тому же направиться куда-то не туда, то эффект получается убойным. Иногда буквально.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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но на бумаге и на рендрах это выглядит очень эффектно - а архитекторам многим другого и не надо
Куем в окошко помахать.