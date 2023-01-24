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Архитектор ошибается редко, но метко

Архитектор ошибается редко, но метко

Автор:
24 января 2023 11:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   архитектура   забавно. архитекторы   здания   лютая дичь   незадача   смешно   я так вижу   
1690
31
Работа архитектора - это сложный сплав чистого творчества с трезвым инженерным расчетом. Но иногда творческой составляющей оказывается слишком много. А если она решает к тому же направиться куда-то не туда, то эффект получается убойным. Иногда буквально.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   архитектура   забавно. архитекторы   здания   лютая дичь   незадача   смешно   я так вижу   
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10  комментариев
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7k
Copycat Полчаса назад
а я кажись знаю что это, это так называемые "здания-сады" предполагается что на подобных балконах будет растительность расти типа дикого винограда и т.д. поливается такое дождевой водой по видимому, или промышленными альпинистами

но на бумаге и на рендрах это выглядит очень эффектно - а архитекторам многим другого и не надо
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1k
Лимонадный Джо 4 минуты назад
Некоторые лестницы в домах по другому и не построишь. Они так и называются - утиный шаг. И связанно это из-за угла подъёма. Пишу как человек, немало построивший таких лестниц.
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5k
heta 7 минут назад
Как зачем лестница? Унитаза же на фото нет.
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5k
heta 8 минут назад
А что не так? Грамотное использование пространства с учетом силовых конструкций. И выглядят они вполне обнадеживающе.
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7k
Nikolay 9 минут назад
Подозреваю, что над многими проектами работала многосервисная фирма. Которая предлагает сразу пакет услуг - проектирование и строительство домов, услуги травматолога и психиатра и, наконец, организация похорон. Рекламные слоган "Подари дом любимой теще!"
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5k
heta 11 минут назад
Вообще прикольно, но на всякий случай лучше принимать душ без мыльных средств.

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10k
Евгений 15 минут назад


Куем в окошко помахать.
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