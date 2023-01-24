Архитектор ошибается редко, но метко

Работа архитектора - это сложный сплав чистого творчества с трезвым инженерным расчетом. Но иногда творческой составляющей оказывается слишком много. А если она решает к тому же направиться куда-то не туда, то эффект получается убойным. Иногда буквально.

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Тебе бы не архитектурой, тебе бы музыкой заниматься 0 Источник:

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Этот дом пугает. особенно бассейн 0 Источник:

Если б я имел коня, это был бы номер! 0 Источник:

Красиво. Но ходить страшно 0 Источник:

Душ для акробата 0 Источник:

Смертоносные лестницы - популярная у архитекторов тема 0 Источник:

Вы идите, я пока тут посижу... 0 Источник:

Оригинальная идея зонирования пространства 0 Источник:

Сломать шею можно не только на лестнице, но и на, гм, ровном полу 0 Источник:

Кто тут хороший мальчик? 0 Источник:

Головокружение 0 Источник:

Когда геморрой не к месту напомнил о себе 0 Источник:

Человейник 80-го левела 0 Источник:

Кухня имени Дэвида Линча 0 Источник:

Завод и правление 0 Источник:

В конкурсе смертельных лестниц - новый лидер 0 Источник:

Свет в конце туннеля 0 Источник:

Тарзан, Джейн и их лестница 0 Источник:

Рай для скейтбордиста 0 Источник:

Папа, у нас украли одну колонну! 0 Источник:

А вот эта лестница, она зачем? 0 Источник:

На втором этаже должно быть темновато 0 Источник:

Квест "Пролезь на балкон" должен быть увлекательным 0 Источник:

Так вот ты какое, прокрустово ложе! 0 Источник:

В тесноте, да не в обиде 0 Источник:

Г - Глазомер 0 Источник:

Умоются только худые 0 Источник:

Кошмар клаустрофоба 0 Источник:

Туалет в разрезе 0 Источник: