Мужчина три недели дрейфовал в открытом море и выжил благодаря кетчупу и зеркалу

Экипаж самолета уведомил о пострадавшем флот, и на помощь Франсуа прибыли спасатели ВМС Колумбии.



В общей сложности мужчина провел в открытом море 24 дня. За это время он ни с кем не разговаривал и не знал, что ему делать. Он не имел представления о том, где находится. «Было тяжело. В какой-то момент я потерял надежду. Я думал о своей семье», — рассказал доминиканец.