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Мужчина три недели дрейфовал в открытом море и выжил благодаря кетчупу и зеркалу

Мужчина три недели дрейфовал в открытом море и выжил благодаря кетчупу и зеркалу

Автор:
23 января 2023 08:56
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: выжил   зеркало   история   кетчупу   люди   море   фото   чудо   
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Потерявшийся в океане житель Доминиканской Республики более трех недель выживал на яхте, питаясь томатным кетчупом, и спасся благодаря зеркалу.

54-летнего Элвиса Франсуа унесло в океан от берегов острова Сен-Мартен в декабре прошлого года. Мужчина занимался ремонтом судна, когда начался шторм. В итоге он дрейфовал в открытом море 24 дня. Все это время он питался кетчупом, который смешивал с водой, чесночным порошком и бульонными кубиками. Кроме того, он собирал дождевую воду при помощи куска ткани.

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Франсуа вырезал на яхте надпись «Помогите» в надежде привлечь внимание самолетов, но его никто не заметил. Мужчина не смог привлечь внимание и экипажей проходивших мимо кораблей, даже с помощью костра на борту. Кроме того, однажды доминиканцу пришлось спрыгнуть с судна, чтобы оно не затонуло, так как яхта начала набирать воду.

В конце концов Франсуа смог подать сигнал с помощью зеркала экипажу пролетавшего над ним самолета. «В последние дни, около 15 января, я увидел самолет. У меня было зеркало, и я начал подавать сигналы с его помощью. Они дважды пролетели над яхтой, и я понял, что меня заметили. Я благодарен им за то, что сейчас жив», — рассказал мужчина.

Экипаж самолета уведомил о пострадавшем флот, и на помощь Франсуа прибыли спасатели ВМС Колумбии.

В общей сложности мужчина провел в открытом море 24 дня. За это время он ни с кем не разговаривал и не знал, что ему делать. Он не имел представления о том, где находится. «Было тяжело. В какой-то момент я потерял надежду. Я думал о своей семье», — рассказал доминиканец.

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Метки: выжил   зеркало   история   кетчупу   люди   море   фото   чудо   
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5  комментариев
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1k
Шапкин 54 минуты назад
"Мужчина не смог привлечь внимание и экипажей проходивших мимо кораблей, даже с помощью костра на борту. ... В конце концов Франсуа смог подать сигнал с помощью зеркала экипажу пролетавшего над ним самолета."
Лишь по прошествии трёх недель догадался использовать зеркало, после того, как поджёг яхту. Не ну чё, интеллект зашкаливает.
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165
ruslan d Шапкин 47 минут назад
ну ты бы сразу понял что делать
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994
олег 12 минут назад
Зеркало входит в стандартный спасательный набор ,там еще ракетницы ,дымовые шашки,снасти для ловли рыбы,компас ....
..
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5k
sos1960sos 40 минут назад
Очень похож на Снуп Дога, но тот бы на его месте не стал смешивать чесночный порошок с кетчупом, а скурил бы его отдельно...
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 40 минут назад
Это кто..СНУП ДОГ?)
У него наверно был еще пакетик..ганджубаса)
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