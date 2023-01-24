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20 каверзных снимков, к которым нужно приглядеться повнимательней

20 каверзных снимков, к которым нужно приглядеться повнимательней

Автор:
24 января 2023 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Заблуждение   Каверзные   Обманчивые   Повнимательней   Приглядеться   зрение   снимки   
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Доверяете ли вы своему зрению на сто процентов? Интернет наводнен совершенно реальными изображениями, которые из-за стечения обстоятельств или обманчивой перспективы, могут прилично вас запутать. В этом посте вы увидите подборку вводящих в заблуждение образов.
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Метки: Заблуждение   Каверзные   Обманчивые   Повнимательней   Приглядеться   зрение   снимки   
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Егор Час назад
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Timofey 4 минуты назад
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