20 каверзных снимков, к которым нужно приглядеться повнимательней

Доверяете ли вы своему зрению на сто процентов? Интернет наводнен совершенно реальными изображениями, которые из-за стечения обстоятельств или обманчивой перспективы, могут прилично вас запутать. В этом посте вы увидите подборку вводящих в заблуждение образов.

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Позовите экзорциста 0 Источник:

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Мы нашли на пляже "скелет доисторической улитки" 0 Источник:

Где её голова? 0 Источник:

Это не стулья в баре 0 Источник:

Штаны из коры 0 Источник:

Великан на пляже лилипутов 0 Источник:

Кот - Папа Римский 0 Источник:

Это не носки 0 Источник:

У нашего кота нормальные лапы 0 Источник:

Дыра в океане 0 Источник:

Поля в Индонезии напоминают паутину 0 Источник:

Застрял в текстурах 0 Источник:

Это не гребень 0 Источник:

Прямиком из чашки 0 Источник:

Скрюченные ножки 0 Источник:

Показалось 0 Источник:

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Чья это рука? 0 Источник: