15 снимков, которые показывают жизнь с другой точки зрения

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Эта подборка фотографий дает необычную перспективу хорошо известных вещей, мест или явлений. Взгляните!
Район Шаньхайгуань, где Великая Китайская стена начинается прямо на берегу Жёлтого моря. Её назвали - "Голова старого дракона"
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Баварский город Нердлинген, построенный внутри кратера, образованного метеоритом, упавшим на Землю около 14 миллионов лет назад
Часы, принадлежащие Акито Кавагоэ. Они остановились в 8.15 – в то самое время, когда в 1945 году на Хиросиму была сброшена атомная бомба
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