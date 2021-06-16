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15 снимков, которые показывают жизнь с другой точки зрения

15 снимков, которые показывают жизнь с другой точки зрения (16 фото)

Автор:
16 июня 2021 00:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Необычные   жизнь   зрение   известные   перспектива   снимки   
846
16

Эта подборка фотографий дает необычную перспективу хорошо известных вещей, мест или явлений. Взгляните!

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Метки: Необычные   жизнь   зрение   известные   перспектива   снимки   
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1  комментарий
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Сталкер Полчаса назад
Интересный пост. Побольше бы таких "Фишкам"...
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DarSie

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