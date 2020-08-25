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15 фотографий, которые волшебным образом обманут ваше зрение

15 фотографий, которые волшебным образом обманут ваше зрение (16 фото)

Автор:
25 августа 2020 23:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Зависит   внимательность   восприятие   зрение   изображения   снимки   человек   
1409
16

Часто говорят, что каждый человек видит окружающий мир по-своему. Однако иногда , наше восприятие зависит от перспективы, угла снимка и наших личных ассоциаций. Некоторые из изображений этого поста требуют внимательности, и чтобы понять, что на них происходит нужно взглянуть на фото ещё раз.

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Метки: Зависит   внимательность   восприятие   зрение   изображения   снимки   человек   
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2  комментария
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130
Nane First NameLast 3 часа назад
Я бы не сказал, что это мыши. Так наверное, негры получаются.
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DumDum Nane First NameLast 2 часа назад
Кто-то ещё, кроме автора, не видел головастиков...
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DarSie

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