15 фотографий, которые волшебным образом обманут ваше зрение

Часто говорят, что каждый человек видит окружающий мир по-своему. Однако иногда , наше восприятие зависит от перспективы, угла снимка и наших личных ассоциаций. Некоторые из изображений этого поста требуют внимательности, и чтобы понять, что на них происходит нужно взглянуть на фото ещё раз.