15 фотографий, которые волшебным образом обманут ваше зрение

Часто говорят, что каждый человек видит окружающий мир по-своему. Однако иногда , наше восприятие зависит от перспективы, угла снимка и наших личных ассоциаций. Некоторые из изображений этого поста требуют внимательности, и чтобы понять, что на них происходит нужно взглянуть на фото ещё раз.
Сколько мышей!
Дух леса
Такой маленький человек, что даже на урне поместился
Ммм, аппетитные колбаски, а вот нет - это картофель
Самолёт зацепился за здание
Вылитая улитка
Поцелуй
Ящерица на горе
Челюсть? Нет - грейпфрут с косточками
Скажи, он у меня на голове?
Чего-то здесь явно не хватает
Тяни-толкай
Не отвлекай, я играю
???
Планета иллюзий в Париже
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