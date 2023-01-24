Когда девушка села на диета

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Есть у женщин одна особая страсть - следить за фигурой и садиться на диету. Как это выглядит со стороны и с чем сталкивают мужчины, которые живут с такими девушками - в нашей подборке.
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Мужчин порой даже не спрашивают, автоматически оба садятся на диету, вот такая табличка у сильной половины пары
А вы когда-нибудь сидели на диетах?
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Понабрали гастарбайтеров по объявлению... Двух слов связать не могут
1)С 88 похудел до 78.
2)Круги под глазами всегда. Сил не на что нет. На спорт вообще забил через 2 недели.
3Если жрать "траву" то ее надо жрать много, а это дорого.
4)Если жрать много бобовых то постоянно пердишь и не надо мне ля-ля, что через пару недель организм перестраивается.
Да и в любом случае, это был разовый эксперимент в результате которого понял, что моя подруга 3 года орущая какой она веган, но не похудевшая вообще за 3 года что-то скрывает)
Ну почему на диетах надо обязательно "сидеть"? А просто на них "положить" слабо? ...Не сидеть надо, а двигаться, двигаться, двигаться... (и не умом, а в основном ножками...)!
- Ну и как?
- Раздавила..."
Повар из мотористов, жрать не возможно ни чего кроме горохового супа.
Но в замкнутом пространстве как то не комфортно...
С тех пор ненавижу кабачковую икру. 45 суток на завтрак обед ужин и вечерний чай