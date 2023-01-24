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Когда девушка села на диета

Когда девушка села на диета

Автор:
24 января 2023 16:13
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   диета   женщины   жесткая диета   на диете   приколы про еду   
3570
14

Есть у женщин одна особая страсть - следить за фигурой и садиться на диету. Как это выглядит со стороны и с чем сталкивают мужчины, которые живут с такими девушками - в нашей подборке.

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А вы когда-нибудь сидели на диетах?

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Метки: Прикол   диета   женщины   жесткая диета   на диете   приколы про еду   
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24  комментария
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73k
Viktor 2 часа назад
Бля, но хоть заголовок можно правильно написать!?

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6k
Leo Sun 14 минут назад
Мая твая нипанимай


Понабрали гастарбайтеров по объявлению... Двух слов связать не могут

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353
adssaf afasffdsga 17 минут назад
Комментарий к фото
Это как много обычно жрать надо, чтобы так быстро до такого дойти.
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229
Catherine 17 минут назад
У меня бывшая коллега сделала так - написала слово "диета" на бумаге, положила ее на стул и села. Говорит: "Посижу-ка я на диете"
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7k
Nikolay 20 минут назад
Из личного опыта, лучший способ похудеть - попасть в больницу по ОМС. Каша на воде, варенная капуста и другие "вкусности". Как-то я три дня вообще не ел. Потом перешел в статус "ходячих" и через дыру в заборе уковылял в ближайшую столовку. Говорят, еще "срочка" в армии хорошо похудеть помогает и "зона", но это я не пробовал и не планирую
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353
adssaf afasffdsga Nikolay 10 минут назад
А я в больнице два кг набрал, как раз условно лежачим был, хотя в кафе всякие не убегал.
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658
Sumrak58100 Полчаса назад
Как это не покажется странным но далеко не всегда движение - похудение. У меня был период в жизни, когда двигался мало и был худой. Правда, и ел мало. А бывало - двигался много и вес набирал, хотя и ел не так чтобы сильно много. Тут какой-то психологический аспект играет роль. Чёрт его знает. У нас в армии встречались люди толстые, хотя и двигались много и ели, как все.
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353
adssaf afasffdsga Sumrak58100 11 минут назад
Есть такая формула - диета для похудения, спорт для красоты. Разумеется, сутки на велосипеде жир выжгут, только ты его вскоре наберёшь быстро обратно. То, что там люди не худеют в армии - кормят слишком хорошо. Спорт - одним из наиболее "энергоэффективных" упражнений считается бёрпи. Если не ошибаюсь, 1.5 ккал на повтор. Теперь посмотрите на батончик, шоколадку, рис, гречу - что угодно. Ипать вы прыгать затрахаетесь чтобы это сжечь.
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173
Николай Пауков Полчаса назад
Люблю готовить. Как то был веганом полтора месяца чтобы их понять.
1)С 88 похудел до 78.
2)Круги под глазами всегда. Сил не на что нет. На спорт вообще забил через 2 недели.
3Если жрать "траву" то ее надо жрать много, а это дорого.
4)Если жрать много бобовых то постоянно пердишь и не надо мне ля-ля, что через пару недель организм перестраивается.
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353
adssaf afasffdsga Николай Пауков 14 минут назад
Так вы чего, не знаете, как питаются спортсмены-веганы? Записывайте: берёте часть готового риса и смешиваете с частью протеина 1 к 1. Примерно также с остальными блюдами.
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173
Николай Пауков adssaf afasffdsga 6 минут назад
Не знал. Я просто выбрал популярную статью на тему как перейти на веганство со списком блюд и продуктов которые можно.
Да и в любом случае, это был разовый эксперимент в результате которого понял, что моя подруга 3 года орущая какой она веган, но не похудевшая вообще за 3 года что-то скрывает)
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5k
5 копеек 49 минут назад
"А вы когда-нибудь сидели на диетах?"

Ну почему на диетах надо обязательно "сидеть"? А просто на них "положить" слабо? ...Не сидеть надо, а двигаться, двигаться, двигаться... (и не умом, а в основном ножками...)!
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25k
Serg2001 Час назад
Этот мир вообще жесток и полон несправедливости... Всегда любил жирненькие жареные сочные куриные ножки, крылышки, бедра... А для правильного питания, как оказалось, нужно есть сухие, невкусные вареные куриные груди... А вот кореш, наоборот, всегда их больше любил. Но по иронии судьбы ему плевать на ЗОЖ. Он их просто так жрет... Из любви к продукту... )) Еще и теорию вывел... Грудь больше предпочитают те, в ком течет аристократическая кровь... А всё остальное в курице это для простолюдинов... )
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32k
Юр21 Час назад
"Села на диета"?!
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12k
Ivan Час назад
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3k
lekha-fil Час назад
Долбанный ты чурка - "села на диета".
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5k
Hugo_RnD Час назад
"- А я вчера на диету села!
- Ну и как?
- Раздавила..."
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6k
TirAn 2 часа назад
Сидел. На флоте, в автономке. ПЛ Б-445. Норма 4д.
Повар из мотористов, жрать не возможно ни чего кроме горохового супа.
Но в замкнутом пространстве как то не комфортно...
С тех пор ненавижу кабачковую икру. 45 суток на завтрак обед ужин и вечерний чай
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7k
Copycat 2 часа назад
Я теперь буду говорить вместо "Дизерт игл" "Десерт игл"
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Спелая кукурузинка

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