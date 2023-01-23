Белая Муха
Страны, в которые я никогда не поеду
Автор:
23 января 2023 13:08
Обитателей сети из разных стран и континентов спросили о том, в какие страны они никогда не поезут. Вот их ответы. А вы согласитесь посетить эти места?
"Любая страна, где по закону я, как женщина, считаюсь гражданином второго сорта или собственностью"
"Любая страна, управляемая по законам ислама"
"Дубай. Число дурновкусных строений зашкаливает"
"Любая страна с религиозными законами"
"Северная Корея. Я американец и не хочу быть потенциальным заложником"
"США. Боюсь, что меня застрелят"
"Саудовская Аравия. Слишком много религии"
"Китай. Не хочу отдавать свои деньги их диктаторскому правительству"
"Сомали. Там вечная война, это опасно"
"Гаити. Там слишком часто похищают людей"
"Катар. Из-за мусульманских законов"
"Северный Сентинельской остров. Аборигены убивают всех, кто к ним высаживается"
"Афганистан. Уже побывал там, хватит"
"Папуа Новая Гвинея. По бедности и опасности она мало отличается от Сомали"
"Египет. Сплошная грязь и бардак"
"Любая страна, враждебно относящаяся к США. Я американец и не хочу стать политзаключенным"
"Мавритания. Там до сих пор существует рабство"
"Любая тропическая страна. Там слишком жарко для моих скандинавских генов"
"Себрия. Я босниец, и этого вполне достаточно"
"Пакистан. Мои родители - индийского происхождения"
"Ямайка. Я вообще против наркотиков"
"Эритрея. Слишком высокий уровень преступности"
"Судан. Эта страна кажется слишком изолированной от остального мира"
"ОАЭ. Я видел достаточно небоскребов, а больше там смотреть нечего"
"Любая страна за пределами США. Я не такой большой патриот, просто не могу позволить себе отпуск за границей"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Автор фееричная дура.
Пусть в хохлостан или прибалтику поедет. Там и женщиной быть не нужно, для того чтобы стать бесправной и второсортной
Не хочу туда даже бесплатно и на халяву, ваще ни как
1. сша- страна идиотских законов, негров-блм, расизма и лживых улыбок
2. нигерия - бандитская страна, где все ненавидят белых, но за баксы готовы снова стать рабами
3. эквадор - просто нищая страна, типичная банановая республика.
4. польша - типичное поведение которое можно описать как поведение раба, вырвавшегося в надсмотрищики.
– Браво! – одобрил д'Артаньян. – Перечисли-ка мне их подробнее, любезный Мушкетон.
– Монсеньер изволил купить большой шар, который я покажу вам; он занимает весь верх большой башни, кроме галереи, которая выстроена по приказанию монсеньера над шаром. Солнце и луна висят на ниточках и на проволоке Все это вертится; бесподобное зрелище! Монсеньер показывает мне далекие земли и моря; мы обещаемся никогда не ездить туда Это чрезвычайно занимательно!(с) А.Дюма.
Я тоже не поеду к бармалеям. Даже бесплатно. Даже, если мне заплатят.