Страны, в которые я никогда не поеду

Обитателей сети из разных стран и континентов спросили о том, в какие страны они никогда не поезут. Вот их ответы. А вы согласитесь посетить эти места?

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"Любая страна, где по закону я, как женщина, считаюсь гражданином второго сорта или собственностью" 0 Источник:

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"Любая страна, управляемая по законам ислама" 0 Источник:

"Дубай. Число дурновкусных строений зашкаливает" 0 Источник:

"Любая страна с религиозными законами" 0 Источник:

"Северная Корея. Я американец и не хочу быть потенциальным заложником" 0 Источник:

"США. Боюсь, что меня застрелят" 0 Источник:

"Саудовская Аравия. Слишком много религии" 0 Источник:

"Китай. Не хочу отдавать свои деньги их диктаторскому правительству" 0 Источник:

"Сомали. Там вечная война, это опасно" 0 Источник:

"Гаити. Там слишком часто похищают людей" 0 Источник:

"Катар. Из-за мусульманских законов" 0 Источник:

"Северный Сентинельской остров. Аборигены убивают всех, кто к ним высаживается" 0 Источник:

"Афганистан. Уже побывал там, хватит" 0 Источник:

"Папуа Новая Гвинея. По бедности и опасности она мало отличается от Сомали" 0 Источник:

"Египет. Сплошная грязь и бардак" 0 Источник:

"Любая страна, враждебно относящаяся к США. Я американец и не хочу стать политзаключенным" 0 Источник:

"Мавритания. Там до сих пор существует рабство" 0 Источник:

"Любая тропическая страна. Там слишком жарко для моих скандинавских генов" 0 Источник:

"Себрия. Я босниец, и этого вполне достаточно" 0 Источник:

"Пакистан. Мои родители - индийского происхождения" 0 Источник:

"Ямайка. Я вообще против наркотиков" 0 Источник:

"Эритрея. Слишком высокий уровень преступности" 0 Источник:

"Судан. Эта страна кажется слишком изолированной от остального мира" 0 Источник:

"ОАЭ. Я видел достаточно небоскребов, а больше там смотреть нечего" 0 Источник: