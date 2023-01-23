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Страны, в которые я никогда не поеду

Страны, в которые я никогда не поеду

Автор:
23 января 2023 13:08
Сообщество : Факты
Метки: интересно   мнения   опрос   познавательно   путешествия   страны   туризм   факты   
3805
26
Обитателей сети из разных стран и континентов спросили о том, в какие страны они никогда не поезут. Вот их ответы. А вы согласитесь посетить эти места?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   мнения   опрос   познавательно   путешествия   страны   туризм   факты   
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28  комментариев
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29k
Владимир Час назад
Комментарий к фото
Феерично. Дубай это не страна, а город! А вот ОАЭ исламская страна, где женщина считается собственностью.

Автор фееричная дура.
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10k
Vampire 4 минуты назад
Нифига не понял. "Из Америки не поеду - денег нет". "В Америку не поеду - грохнут".
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94k
parallax 8 минут назад
Пиндосов много где не любят. Пусть сидят дома,
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20k
nobody® 13 минут назад
Комментарий к фото
В Польшу и без религиозных законов не захочется. А какие там религиозные законы мешают отдыху?
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7k
Axel 22 минуты назад
"Любая страна, где по закону я, как женщина, считаюсь гражданином второго сорта"

Пусть в хохлостан или прибалтику поедет. Там и женщиной быть не нужно, для того чтобы стать бесправной и второсортной
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6k
TirAn 24 минуты назад
Бывал лично в данных странах, или рядом с ними, по делам или проездом
Не хочу туда даже бесплатно и на халяву, ваще ни как
1. сша- страна идиотских законов, негров-блм, расизма и лживых улыбок
2. нигерия - бандитская страна, где все ненавидят белых, но за баксы готовы снова стать рабами
3. эквадор - просто нищая страна, типичная банановая республика.
4. польша - типичное поведение которое можно описать как поведение раба, вырвавшегося в надсмотрищики.
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1k
Никита Сергеевич Полчаса назад
Ну и сиди дома.
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15k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
ну я бы тоже не хотел ехать в страну, где меня могут просто пристрелить на улице
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−15
бесагон младшый 37 минут назад
росия - пудин и единая расия
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272
Alek Sadika 37 минут назад
Херня какая-то. Ни куда не поеду, я писец какой крутой американец.
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1k
qwer 40 минут назад
– Во вторник наслаждения ученые.
– Браво! – одобрил д'Артаньян. – Перечисли-ка мне их подробнее, любезный Мушкетон.
– Монсеньер изволил купить большой шар, который я покажу вам; он занимает весь верх большой башни, кроме галереи, которая выстроена по приказанию монсеньера над шаром. Солнце и луна висят на ниточках и на проволоке Все это вертится; бесподобное зрелище! Монсеньер показывает мне далекие земли и моря; мы обещаемся никогда не ездить туда Это чрезвычайно занимательно!(с) А.Дюма.
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27k
Андрей 41 минуту назад
Тяжко быть не богатой гражданкой США, католического вероисповедания, родившийся в Боснии в семье индусов, никогда не курящей травку и страдающей при этом доматофобией (боязнь высоких зданий).
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4k
Сергей С 46 минут назад
Как Россию то еще забыли? Статья то от имени американки типо
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25k
Matrosskin 48 минут назад
В общем если ты фемка или пиндос - тебе нигде не рады. А уж если ты фемка из пиндоссии - сидеть тебе в своей Америке, иначе или обоссут, или камнями закидают ( и правильно сделают)
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23k
Добрый Алабай 57 минут назад
Есть страны - террористы, в которые не стОит ездить. Это пендосия, наглия и жидостан.
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536
сергей ремизов 58 минут назад
Взял картинки из нэта, написал что в голову придёт, главное что бы уклон был в сторону пиндосов. Вся суть современного блогерства.
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8k
Борис Карабанов 58 минут назад
В Россию тоже лучше не соваться - пьяный медведь на улице заломает.
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53k
Олег Час назад
статья возбуждает ненависть к мумульманам и иным религиям. Муха, сиди в своём говне
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38
Руслана Тарасова Час назад
Вот ни грамма ни удивила заметка. Несколько лет назад побывала в США, в Нью-Йорке жила в центре Бруклина - Ocean Avenue. Общалась с тамошними аборигенами. Удивила то, что несколько человек, с кем я беседовала , за всю свою жизнь не уезжали, ни то что за пределы США, а вообще за пределы Бруклина!! То есть за пределы одного района, одного города! При этом я говорила с людьми и с 25 летними и более возраста, самый "старый" собеседник, который не выбирался дальше своего района , был примерно лет пятидесяти. При этом все они считали США самой крутой страной, где лучше всего жить.
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9k
ron Час назад
Показательно, что американцы боятся стать заложниками. ))
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