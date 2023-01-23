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"Один из нас" - не фантазия, а реальность: грибы едят своих жертв изнутри

"Один из нас" - не фантазия, а реальность: грибы едят своих жертв изнутри

Автор:
23 января 2023 12:03
Сообщество : Наука
Метки: Один из нас   биология   грибок   грибы-убийцы   исследование   кошмар в реальности   микология   наука   
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Грибок, заражающий мир в сериале «Один из нас», - отнюдь не фантастика, он существует на самом деле. Кордицепс заставляет зараженных муравьев подниматься на возвышенность, где они умирают. ЗПитаясь их телами, грибок выбрасывает споры. Аналогичным образом действуют и другие виды паразитических грибов. Эксперты говорят, что идея о том, что один из них эволюционирует, чтобы заражать людей, не слишком надуманная.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Один из нас   биология   грибок   грибы-убийцы   исследование   кошмар в реальности   микология   наука   
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8  комментариев
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9k
Павел Полчаса назад
Один скушал летучую мышь, другой чпокнул обезьян,Ждём кто чпокнет муху. 2023 год много обещающий.
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25k
Сергей Алексеевич 3 минуты назад
Грибы - очень страшное создание, и я сейчас не про подосиновики говорю, грибы - очень древняя форма жизни, ещё динозавров не было, а грибы были, динозавры сдохли, а грибы продолжали существовать, их споры обладают уникальными свойствами стойкости к окружающей среде, они спокойно переживают радиацию, ультрафиолет, высокие и низкие температуры, они могут годами-десятилетиями-столетиями-тысячелетиями находиться в открытом космосе и при благоприятных условиях ожить и быстро создать колонию грибов, никакое другое живое существо так не может, если настанет всемирный писдец что даже тараканы вымрут, грибы - останутся. Более того, грибы - первые по массе на всей нашей планете, им никто не может составить конкуренцию, сейчас мы, люди, для них малоинтересны, поскольку наша масса в общем объёме живых существ на планете Земля не превышает 0,00001%, но если вдруг им больше нечем станет питаться, то они и за нас возьмутся, ведь грибы эволюционируют с огромной скоростью, за ними не угнаться, они умеют приспосабливаться к внешним условиям почти мгновенно. Жаль что с ними нельзя поговорить, было бы интересно, но это даже звучит как-то по-наркомански.
П.С. Это всё не я сам придумал, смотрел как-то давно документальный фильм про грибы, очень познавательно.
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2k
Инженер 11 минут назад
Где то читал что люди заражаясь гриппом, значительно более чем обычно для них свойственно, стремятся в общество других людей.
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−5
бесагон младшый 13 минут назад
воблоглазая моль
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10k
Евгений 13 минут назад
Если за миллионы лет эволюции, ни мухи, ни муравьи не вымерли, то и нам бояться нечего. Мы, скорее, от другого вымрем.
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4k
Taf Taffus 15 минут назад
Заказуха от кинопоиска на продвижение посредственного сериальчика.
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5k
5 копеек 19 минут назад
Как я понял, или грибы или мы, вопрос для нас уже не актуален. Впрочем, ежели сыр с плесенью ....Но ...потом грибы всё равно будут в активе. Короче, жить страшно и ...умирать тоже...

С другой стороны реактивация в плесень тоже перспектива... Плесень – будущее планеты!

Бл@, надо попробовать уснуть (таки 3 часа ночи), завтра рано на работу ...или уже сегодня... Н-да, а маринованные опята да под холодную водочку – это нечто! ......Что за противный звук? ..."Дорогой, пора встать и ...на работу, за денежкой для твоей киски" ...Бл@, бл@, бл@!!!

Не сидите на Фишках допоздна!!!

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9k
Ф Ив 21 минуту назад
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