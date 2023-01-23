"Один из нас" - не фантазия, а реальность: грибы едят своих жертв изнутри

Первоначально эксперты думали, что кордицепс заражает мозг своих хозяев, что также характерно для вымышленного грибка в видеоигре и сериале. Однако исследования 2019 года показали, что он, прежде всего, захватывает нижнечелюстные мышцы своих жертв. Исследователи из Университета штата Пенсильвания описали это поведение как «действия кукловода, который дергает за ниточки, чтобы заставить марионетку двигаться».

Два других паразитических гриба были обнаружены учеными из Музея естественной истории Дании и Копенгагенского университета в 2020 году. Strongwellsea acerosa и Strongwellsea tigrinae прогрызают тела взрослых мух, проделывая в их брюшках огромную дыру, а затем пожирают их изнутри. Но зияющая рана не убивает муху сразу, и грибы выпускают из нее торпедообразные споры, чтобы заражать ничего не подозревающих насекомых, пока хозяин еще жив.

«Они работают как маленькие ракеты, — рассказал эколог Копенгагенского университета Йорген Эйленберг. - Они имеют форму почти торпеды и оптимальны для быстрого передвижения. Если они приземляются на другую муху, они прилипают к кутикуле, а затем проникают в брюшную полость, где начинают размножаться».

Исследователи полагают, что зараженные мухи выживают благодаря сильнодействующим, похожим на наркотики химическим веществам, выделяемым грибами, которые также удерживают другие микроорганизмы от попадания в рану. Но через несколько дней муха все равно умирает, успев, однако, заразить множество сородичей.