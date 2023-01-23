"Один из нас" - не фантазия, а реальность: грибы едят своих жертв изнутри

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Грибок, заражающий мир в сериале «Один из нас», - отнюдь не фантастика, он существует на самом деле. Кордицепс заставляет зараженных муравьев подниматься на возвышенность, где они умирают. ЗПитаясь их телами, грибок выбрасывает споры. Аналогичным образом действуют и другие виды паразитических грибов. Эксперты говорят, что идея о том, что один из них эволюционирует, чтобы заражать людей, не слишком надуманная.
Если вы смотрели новый сериал по популярной игре «Один из нас», - вы наверняка причислили его к фантастическому жанру. Сериал рассказывает о контрабандисте Джоэле, который сопровождает подростка Элли через Бостон, штат Массачусетс, в то время как по миру распространяется грибок, превращающий жертв в зомби. Но все не так просто! Идея грибка-паразита списана создателями с реальной группы грибов, которые растут в теле своего хозяина после заражения и могут контролировать его поведение.
Более того, эксперты, изучавшие реальный аналог фантастического грибка-убийцы, сочли идею о том, что аналогичный грибок эволюционирует, чтобы заражать людей, «не слишком надуманной».
Одним из таких грибов является Entomophthora Muscae, который заражает самок комнатных мух и использует труп своей жертвы, чтобы привлечь самцов для спаривания с ней. Только в прошлом году выяснилось, что чем дольше самка-хозяин мертва, тем более она привлекательна для самцов мух.
E. Muscae сначала проникает через кожу комнатной мухи, а затем проникает в ее тело, заражая ее нервную систему. Примерно через неделю, когда грибок уже почти переварил ее внутренности, он заставляет муху подняться на высокую точку и расправить крылья, прежде чем она умрет. Затем грибы выращивают на трупе множество стеблей микроразмера, каждый из которых представляет собой микропушку с жидкостью под давлением со спорой, которая может быть выброшена наружу.
После этого он выпускает химическую сигнатуру, которая действует как феромоны, чтобы заманить ничего не подозревающих самцов спариться с трупом зараженной самки.
E. Muscae сначала проникает через кожу комнатной мухи, а затем проникает в ее тело, заражая ее нервную систему. Примерно через неделю, когда грибок уже почти переварил ее внутренности, он заставляет муху подняться на высокую точку и расправить крылья, прежде чем она умрет. Затем грибы выращивают на трупе множество стеблей микроразмера, каждый из которых представляет собой микропушку с жидкостью под давлением со спорой, которая может быть выброшена наружу.
После этого он выпускает химическую сигнатуру, которая действует как феромоны, чтобы заманить ничего не подозревающих самцов спариться с трупом зараженной самки.
Самец в процессе спаривания задевает пусковые механизмы биопушек и покрывается брызгами инфекционных спор, которые в конечном итоге также превращают его в комнатную муху-зомби.
Это гарантирует, что грибковые споры будут рассеяны как можно шире, чтобы процесс повторился на других мухах.
Это гарантирует, что грибковые споры будут рассеяны как можно шире, чтобы процесс повторился на других мухах.
Доктор Хенрик де Файн Лихт, профессор Копенгагенского университета и автор исследования о комнатных мухах, смотрел «Один из нас» и считает центральную коллизию с грибком весьма реалистичной. «Нельзя считать слишком надуманной идею грибкового заболевания, перескакивающего с одного вида, в данном случае насекомых, на людей, - считает он. - Многие, если не большинство новых болезней возникают в результате перемещения патогенных организмов из других видов, так что идея убедительна».
К счастью, волноваться рано, считают ученые: хотя грибок, вполне возможно, однажды сможет передаваться от человека к человеку, для этого, вероятно, потребуются миллионы лет эволюции.
«Все грибки, манипулирующие поведением жертвы, такие, как Entomophthora muscae, порождающие «зомби-мух», или Ophiocordyceps, порождающие «зомби-муравьев», очень специфичны для хозяина, - говорит эксперт. - То есть они заражают только один или несколько близкородственных видов насекомых-хозяев. Их способность манипулировать своим хозяином развилась и была отлажена в течение миллионов лет совместной эволюции с насекомыми-хозяевами, поэтому вероятность того, что эти грибы внезапно смогут не только заразить кого-то столь отличного от насекомого, как человек , а затем также поддерживать способность манипулировать поведением, в настоящее время можно считать ничтожной».
К счастью, волноваться рано, считают ученые: хотя грибок, вполне возможно, однажды сможет передаваться от человека к человеку, для этого, вероятно, потребуются миллионы лет эволюции.
«Все грибки, манипулирующие поведением жертвы, такие, как Entomophthora muscae, порождающие «зомби-мух», или Ophiocordyceps, порождающие «зомби-муравьев», очень специфичны для хозяина, - говорит эксперт. - То есть они заражают только один или несколько близкородственных видов насекомых-хозяев. Их способность манипулировать своим хозяином развилась и была отлажена в течение миллионов лет совместной эволюции с насекомыми-хозяевами, поэтому вероятность того, что эти грибы внезапно смогут не только заразить кого-то столь отличного от насекомого, как человек , а затем также поддерживать способность манипулировать поведением, в настоящее время можно считать ничтожной».
Аспирант Сэм Эдвардс, который работает с доктором де Файн Лихтом, заметил сходство между E. muscae и вымышленными грибами в «Одном из нас» по тому, как пожилая героиня в первой серии реагировала на инфекцию. «Когда мы видим, как старушка дергается на заднем плане в своем кресле, она делает это на закате, когда E. muscae наиболее активны, - говорит он. - Кроме того, мы видим странные выступы изо рта у старухи — именнно так прорастают через жертву E. muscae».
Соавторы «Одного из нас» Нил Дракманн и Крейг Мейзин сказали, что их грибок на самом деле основан именно на кордицепсе, который заражает муравьев-древоточцев. «Кордицепс — захватывающая идея, и она абсолютно реальна, - заявили они. - Мы хотели продвинуть ее немного дальше, одновременно оставаясь в пространстве реальности. Ведь чем идея реальнее, тем больше мы внутренне объединяемся с персонажами».
Соавторы «Одного из нас» Нил Дракманн и Крейг Мейзин сказали, что их грибок на самом деле основан именно на кордицепсе, который заражает муравьев-древоточцев. «Кордицепс — захватывающая идея, и она абсолютно реальна, - заявили они. - Мы хотели продвинуть ее немного дальше, одновременно оставаясь в пространстве реальности. Ведь чем идея реальнее, тем больше мы внутренне объединяемся с персонажами».
Кордицепс вынуждает зараженных муравьев подниматься на верхушку растения и сжимать его челюстями мертвой хваткой, которая удерживает их там до тех пор, пока они не умрут. Затем грибок проращивает похожие на усики стебли через экзоскелет своей жертвы. Они выбрасывают споры на землю внизу, что позволяет заразить максимальное число насекомых.
В видеоигре «Один из нас», на которой основан сериал, персонажи носили противогазы из-за присутствия в воздухе спор грибков. Однако создатели намеренно удалили этот аспект из сериала, чтобы не загораживать лица героев. Кроме того, изначально зараженных пытались снабдить страшноватыми усиками-стелбями, через которые они могли заражать своих жертв, но в итоге от идеи отказались. Эдвардс считает, что это было бы отличной идеей. «Это было бы более реалистично с точки зрения грибка», - говорит исследователь.
Первоначально эксперты думали, что кордицепс заражает мозг своих хозяев, что также характерно для вымышленного грибка в видеоигре и сериале. Однако исследования 2019 года показали, что он, прежде всего, захватывает нижнечелюстные мышцы своих жертв. Исследователи из Университета штата Пенсильвания описали это поведение как «действия кукловода, который дергает за ниточки, чтобы заставить марионетку двигаться».
Два других паразитических гриба были обнаружены учеными из Музея естественной истории Дании и Копенгагенского университета в 2020 году. Strongwellsea acerosa и Strongwellsea tigrinae прогрызают тела взрослых мух, проделывая в их брюшках огромную дыру, а затем пожирают их изнутри. Но зияющая рана не убивает муху сразу, и грибы выпускают из нее торпедообразные споры, чтобы заражать ничего не подозревающих насекомых, пока хозяин еще жив.
«Они работают как маленькие ракеты, — рассказал эколог Копенгагенского университета Йорген Эйленберг. - Они имеют форму почти торпеды и оптимальны для быстрого передвижения. Если они приземляются на другую муху, они прилипают к кутикуле, а затем проникают в брюшную полость, где начинают размножаться».
Исследователи полагают, что зараженные мухи выживают благодаря сильнодействующим, похожим на наркотики химическим веществам, выделяемым грибами, которые также удерживают другие микроорганизмы от попадания в рану. Но через несколько дней муха все равно умирает, успев, однако, заразить множество сородичей.
Два других паразитических гриба были обнаружены учеными из Музея естественной истории Дании и Копенгагенского университета в 2020 году. Strongwellsea acerosa и Strongwellsea tigrinae прогрызают тела взрослых мух, проделывая в их брюшках огромную дыру, а затем пожирают их изнутри. Но зияющая рана не убивает муху сразу, и грибы выпускают из нее торпедообразные споры, чтобы заражать ничего не подозревающих насекомых, пока хозяин еще жив.
«Они работают как маленькие ракеты, — рассказал эколог Копенгагенского университета Йорген Эйленберг. - Они имеют форму почти торпеды и оптимальны для быстрого передвижения. Если они приземляются на другую муху, они прилипают к кутикуле, а затем проникают в брюшную полость, где начинают размножаться».
Исследователи полагают, что зараженные мухи выживают благодаря сильнодействующим, похожим на наркотики химическим веществам, выделяемым грибами, которые также удерживают другие микроорганизмы от попадания в рану. Но через несколько дней муха все равно умирает, успев, однако, заразить множество сородичей.
Другой род, Massospora, использует цикад так же, как виды Strongwellsea используют мух. Инфекция приводит насекомое в зомби-подобное состояние, пока грибок поедает его внутренности, заменяя их спорами. Пока это происходит, Massospora может манипулировать самцом цикады, заставляя его взмахивать крыльями, как самка, как будто выполняя брачный ритуал. Это соблазняет ничего не подозревающих самцов цикад и позволяет заразить их спорами.
Цикады сначала вступают в контакт с грибком, находясь под землей, а затем передают его другим уже на воздухе. Massopora содержит химические вещества, содержащиеся в галлюциногенных грибах, пкоторые помогают им удерживать жертв в подчинении. Брайан Ловетт, исследователь из Университета Западной Вирджинии, утверждает: «По сути, цикады заманивают других к заражению, используя потребность в спаривании. Биологически активные соединения могут манипулировать насекомым, чтобы оно постоянно бодрствовало и продолжало передавать патоген дольше».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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П.С. Это всё не я сам придумал, смотрел как-то давно документальный фильм про грибы, очень познавательно.
С другой стороны реактивация в плесень тоже перспектива... Плесень – будущее планеты!
Бл@, надо попробовать уснуть (таки 3 часа ночи), завтра рано на работу ...или уже сегодня... Н-да, а маринованные опята да под холодную водочку – это нечто! ......Что за противный звук? ..."Дорогой, пора встать и ...на работу, за денежкой для твоей киски" ...Бл@, бл@, бл@!!!
Не сидите на Фишках допоздна!!!