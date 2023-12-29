FISHKINET
Сообщество Криминал 2537 постов • 368 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Петербурге сожгли наркотики на 19 млрд рублей

В Петербурге сожгли наркотики на 19 млрд рублей

Автор:
29 декабря 2023 15:37
Сообщество : Криминал
Метки: Ленобласть   Наркотики   Санкт-Петербург   ФСБ   накотики   печь   улики   уничтожение   
1535
1
1

Сотрудники ФСБ избавились от накопившего за год хлама.

Более четырёх тонн наркотиков, общая стоимость которых на теневом рынке оценивается в 19 млрд рублей, отправились в печь. Такой улов получился у сотрудников УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти по результатам 2023 года.


Отмечается, что львиную долю среди наркотиков составляет различная синтетика (мефедрон и тому подобная дрянь). В главке ФСБ рассказали, что в 2023 году сотрудникам ведомства удалось ликвидировать несколько крупных нарколабораторий на территории региона, а также пресечь ряд контрабандных каналов поставок наркотических веществ.

Наркотики, как пояснили в ФСБ, уничтожаются плановом порядке — только после вынесения судами обвинительных приговоров в отношении причастных к изготовлению и распространению изъятых веществ. Заслужившие наказание уже отправились в места не столь отдалённые и улики больше не нужны. Уничтожение наркотиков контролировалось специальной межведомственной комиссией, в состав которой входят представители комитетов здравоохранения и природопользования Санкт-Петербурга.


К слову, уничтожены были не все наркотики. К примеру, 100 килограмм кокаина, обнаруженные 21 декабря на прибывшем из Антверпена судне MSC Guernse всё ещё ждут своего часа.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ленобласть   Наркотики   Санкт-Петербург   ФСБ   накотики   печь   улики   уничтожение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Damvrot Hohlam 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
692
Ivan Ivanov 36 секунд назад
"К слову, уничтожены были не все наркотики. К примеру, 100 килограмм кокаина, обнаруженные 21 декабря на прибывшем из Антверпена судне MSC Guernse всё ещё ждут своего часа."
"Не трогать! Это на НОВЫЙ ГОД!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Вы когда статью озаглавливаете, думайте головой? Считаете, что для нормальных людей эта гадость имеет такую же стоимость, как для преступников? Написали бы лучше, в Петербурге сожгли наркотиков, которые стоили бы России сотни тысяч молодых жизней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Пётровыч Час назад
Из за просмотра этого видео у наркоманов случилась внезапная ломка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Крылов Час назад
С большей пользой можно было продать те наркотики наркодилерам не дружественных нам стран. Пусть даже за пол цены. И денюжка какая-то бы была и вред населению врага.
А опиаты, как правильно кто-то уже сказал, востребованы в медицине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Инженер 2 часа назад
интересно, 19млрд это оптовая цена?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Борисов 2 часа назад
я не сильно разбираюсь в наркоте и медицине. Но точно знаю, что наркотики используются в медицине в некоторых препаратах. Может проще было пустить это на переработку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
463
сергей миронов 2 часа назад
ветер с моря дул, ветер с моря дул, ништяков надул...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Alen Dales 2 часа назад
думаю, что там сожгли муку, а не кокаин)). Уж менты точно не спалят такой груз, подменят по-тихому и радостно хлопая в ладоши сожгут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 2 часа назад
Ништяк!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
x3matic 2 часа назад
Ну что за страна такая!Лучше бы пенсионерам раздали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Pravednik84 2 часа назад
Ну что за нафиг? Ну я ещё могу понять сжигание совсем ядрёной химии, но продать кокаин в Мексику, Колумбию, Чехию мне кажется нормальным решением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
142
azsergeich 3 часа назад
Аффтар не рыбак случайно? Ври ври, да не завирайся. Что бы эта ОООшка, да на столько ярдов ценностей уничтожила??? На их месте привлек бы за клевету
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
142
azsergeich 2 часа назад
А! Не, все норм, стукачок просто аффтар или продажная 2 древнейшая. Тогда ожидаемо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
209
babai65 3 часа назад
ЗАЧЕМ? Нужно было отправить за бугор через украину. Денег бы подняли не слабо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
dampfer 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Babangdida 3 часа назад
Вот это корпоратив!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 4 часа назад
В колхозе Заветы Ильича из-за пожара сгорело 50 Га отборной конопли. Какой конкретный косяк со стороны председателя колхоза!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vadimbar 4 часа назад
Сожгли ? Более 4 тонн наркотиков ? Честно ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
SolomonA 4 часа назад
Сразу вспомнилось
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Головасыр коричнештанник 4 часа назад
лучше б бедным раздали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

191974



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленинградской области арестовали бойца ММА за нападение на мужчину с годовалым ребёнком на руках
В Ленинградской области арестовали бойца ММА за нападение на мужчину с годовалым...
Британский премьер снял ролик о безделье, а RT о вмешательстве России в американские выборы
Британский премьер снял ролик о безделье, а RT о вмешательстве России в американские...
Набирающие популярность в сообществах
Часы в виде земного шара. А где циферблат-то?
Часы в виде земного шара. А где циферблат-то?
Как придумали знаменитую авоську
Как придумали знаменитую авоську
Красота на столичных улицах
Красота на столичных улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Были времена

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#аварии#авто аварии#история#в мире#смешно#собака#полиция
#животные#автомир#интересное#ДТП#Новый год#подборка#дети#Ynews#Россия#голая вечеринка
#машина#Юмор#забавно#факты#Автовсячина#милота#Китай#Реакция#кот#зима
Красота на столичных улицах Красота на столичных улицах В Ленобласти задержали контрабандистов с партией гашиша на 2 миллиарда рублей В Ленобласти задержали контрабандистов с партией гашиша на 2 миллиарда рублей В Петербурге и Ленобласти объявили план "Ковёр": реакция соцсетей В Петербурге и Ленобласти объявили план "Ковёр": реакция соцсетей В Питере таможенники задержали партию бананов со спрятанными в них 100 кг кокаина В Питере таможенники задержали партию бананов со спрятанными в них 100 кг кокаина В Петербурге лихач на Porsche Cayenne устроил гонки с полицией и протаранил 7 машин В Петербурге лихач на Porsche Cayenne устроил гонки с полицией и протаранил 7 машин В партии бананов в Санкт-Петербурге нашли 50 килограммов наркотиков В партии бананов в Санкт-Петербурге нашли 50 килограммов наркотиков

На что жалуетесь?

Вернуться