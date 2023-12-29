В Петербурге сожгли наркотики на 19 млрд рублей

Сотрудники ФСБ избавились от накопившего за год хлама.
Более четырёх тонн наркотиков, общая стоимость которых на теневом рынке оценивается в 19 млрд рублей, отправились в печь. Такой улов получился у сотрудников УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти по результатам 2023 года.
Отмечается, что львиную долю среди наркотиков составляет различная синтетика (мефедрон и тому подобная дрянь). В главке ФСБ рассказали, что в 2023 году сотрудникам ведомства удалось ликвидировать несколько крупных нарколабораторий на территории региона, а также пресечь ряд контрабандных каналов поставок наркотических веществ.
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Наркотики, как пояснили в ФСБ, уничтожаются плановом порядке — только после вынесения судами обвинительных приговоров в отношении причастных к изготовлению и распространению изъятых веществ. Заслужившие наказание уже отправились в места не столь отдалённые и улики больше не нужны. Уничтожение наркотиков контролировалось специальной межведомственной комиссией, в состав которой входят представители комитетов здравоохранения и природопользования Санкт-Петербурга.
К слову, уничтожены были не все наркотики. К примеру, 100 килограмм кокаина, обнаруженные 21 декабря на прибывшем из Антверпена судне MSC Guernse всё ещё ждут своего часа.
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"Не трогать! Это на НОВЫЙ ГОД!"
А опиаты, как правильно кто-то уже сказал, востребованы в медицине.