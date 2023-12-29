В Петербурге сожгли наркотики на 19 млрд рублей

Более четырёх тонн наркотиков, общая стоимость которых на теневом рынке оценивается в 19 млрд рублей, отправились в печь. Такой улов получился у сотрудников УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти по результатам 2023 года.

Отмечается, что львиную долю среди наркотиков составляет различная синтетика (мефедрон и тому подобная дрянь). В главке ФСБ рассказали, что в 2023 году сотрудникам ведомства удалось ликвидировать несколько крупных нарколабораторий на территории региона, а также пресечь ряд контрабандных каналов поставок наркотических веществ.