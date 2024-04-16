В Китае открылся традиционный Фестиваль брызг

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Ежегодное мероприятие в Юньнани привлекает множество туристов, и с каждым годом уровень его подготовки все серьезнее. Водяными пистолетами уже не отделаешься.
А начиналось все в V веке. По одной из версий, именно тогда возник традиционный праздник дайцев — народности, проживающей на юго-западе Китая, северо-западе Мьянмы и севере Таиланда.
Стражи порядка не обделены весельем во время традиционного фестиваля и часто становятся целями водяных нападений. Порой они не справляются сами и вызывают на помощь даже бронетехнику.
А теперь представьте, что так напали на копа в Америке?
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