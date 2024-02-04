Дом, сделанный из тысяч стеклянных бутылок, выставлен на продажу за $432 500

В американском штате Аризона продается оригинальное здание. Его создатель использовал при строительстве тысячи стеклянных бутылок, благодаря которым сейчас дом наполняется необычным светом. За особняк, расположенный в пустыне, просят $432,5 тысячи.
Жилой дом построен в 1968 году. Его архитектором и владельцем был художник Тед Брайсон, впечатленный технологиями древних цивилизаций, которые использовали подручные материалы для возведения грандиозных структур.
Себе Брайсон решил соорудить более скромное жилье, но тоже из того, что обычно выбрасывают — стеклянных бутылок. Также он использовал природный камень, который автор собирал в окружающей дом пустыне.
Всего в здании три спальни и три ванные комнаты, столовая, кабинет, комнаты для чтения. Отдельно на участке расположены гостевой домик, кухня и мастерская, где создатель дома прежде работал. Риелторы отдельно подчеркивают, что благодаря стеклянным стенам некоторые комнаты в коттедже наполняются необычным светом.
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Потом чертыхался по черному. На мой совет, не маяться дурью и снести тот гараж и поставить стены из обычного шлакоблока-кирпича....
Снес и последовал моему совету.
Чертыхался, говорит, что зимой в гараже дикий холод, который очень тяжело обогреть, а летом ужасная жара.
А за эти полляма можно приобрести НОРМАЛЬНЫЙ дом.
Этот, из бутылок, снаружи выглядит как хлев для овец, а внутри очень сильно ощущается прицуцтвие той самой Волочковой-Клочковой.
- Сквозняки, сэр