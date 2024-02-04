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Дом, сделанный из тысяч стеклянных бутылок, выставлен на продажу за $432 500

Дом, сделанный из тысяч стеклянных бутылок, выставлен на продажу за $432 500

Автор:
04 февраля 2024 09:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   дом   дом из бутылок   новости   продажа   стеклянные бутылки   фото   
1119
27

В американском штате Аризона продается оригинальное здание. Его создатель использовал при строительстве тысячи стеклянных бутылок, благодаря которым сейчас дом наполняется необычным светом. За особняк, расположенный в пустыне, просят $432,5 тысячи.

Жилой дом построен в 1968 году. Его архитектором и владельцем был художник Тед Брайсон, впечатленный технологиями древних цивилизаций, которые использовали подручные материалы для возведения грандиозных структур.

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Себе Брайсон решил соорудить более скромное жилье, но тоже из того, что обычно выбрасывают — стеклянных бутылок. Также он использовал природный камень, который автор собирал в окружающей дом пустыне.

Всего в здании три спальни и три ванные комнаты, столовая, кабинет, комнаты для чтения. Отдельно на участке расположены гостевой домик, кухня и мастерская, где создатель дома прежде работал. Риелторы отдельно подчеркивают, что благодаря стеклянным стенам некоторые комнаты в коттедже наполняются необычным светом.

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Метки: в мире   дом   дом из бутылок   новости   продажа   стеклянные бутылки   фото   
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8  комментариев
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54
Александра С 46 минут назад
Мой знакомый сделал для своей машины гараж из бутылок стеклянных.
Потом чертыхался по черному. На мой совет, не маяться дурью и снести тот гараж и поставить стены из обычного шлакоблока-кирпича....
Снес и последовал моему совету.
Чертыхался, говорит, что зимой в гараже дикий холод, который очень тяжело обогреть, а летом ужасная жара.
А за эти полляма можно приобрести НОРМАЛЬНЫЙ дом.
Этот, из бутылок, снаружи выглядит как хлев для овец, а внутри очень сильно ощущается прицуцтвие той самой Волочковой-Клочковой.
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885
ZeroCross.ru 18 минут назад
- Бэриммор, откуда этот звук ?
- Сквозняки, сэр
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54
Александра С 44 минуты назад
Камин там тоже стеклянными бутылками топят. )))
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1k
дмитрий викторович Час назад
Симпатично.
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