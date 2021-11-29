15 изображений, которые могут озадачить даже самые острые умы

Когда мы оглядываемся вокруг, то не всегда верно видим происходящие события и предметы. А виной всему не что иное, как наш собственный мозг. Поэтому, когда нам попадаются иллюзии, это мы сами представляем что-то удивительное и непонятное. В этом посте вы увидите картинки с перспективами, которые собьют с толку ваше зрение.

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Взрыв мозга 0 Источник:

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Что у него с ногами? 0 Источник:

Гигантский книжный шкаф 0 Источник:

Они стоят на земле или летят? 0 Источник:

Это не затмение луны, это просто лампа 0 Источник:

Чёрная лужа 0 Источник:

Пёс на отдыхе 0 Источник:

Мне показалось, что на меня смотрят гигантские голуби 0 Источник:

Левитирующая рука 0 Источник:

Пёс - оборотень 0 Источник:

Гигантская волна или облако? 0 Источник:

НЛО 0 Источник:

Паутина или компакт-диск? 0 Источник:

Кажется у моей кошки отвалилась голова 0 Источник: