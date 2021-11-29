15 изображений, которые могут озадачить даже самые острые умы

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Когда мы оглядываемся вокруг, то не всегда верно видим происходящие события и предметы. А виной всему не что иное, как наш собственный мозг. Поэтому, когда нам попадаются иллюзии, это мы сами представляем что-то удивительное и непонятное. В этом посте вы увидите картинки с перспективами, которые собьют с толку ваше зрение.
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Метки: Изображения Предметы иллюзии мозг перспективы события
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Они падают. С ускорением g = 9,81 м/с^2.