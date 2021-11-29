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15 изображений, которые могут озадачить даже самые острые умы

15 изображений, которые могут озадачить даже самые острые умы (16 фото)

Автор:
29 ноября 2021 22:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   Предметы   иллюзии   мозг   перспективы   события   
1773
16
Когда мы оглядываемся вокруг, то не всегда верно видим происходящие события и предметы. А виной всему не что иное, как наш собственный мозг. Поэтому, когда нам попадаются иллюзии, это мы сами представляем что-то удивительное и непонятное. В этом посте вы увидите картинки с перспективами, которые собьют с толку ваше зрение.
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Метки: Изображения   Предметы   иллюзии   мозг   перспективы   события   
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5  комментариев
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978
pitsilver 3 часа назад
Чушь полнейшая, а не пост
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−22
2k
Frank Borman 2 часа назад
Они стоят на земле или летят?

Они падают. С ускорением g = 9,81 м/с^2.
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6k
citrus1 2 часа назад
Вот просто сборник неудачных фотографий которые должны были оказаться в корзине ещё при первой сортировке но интернет позволяет раскрутить любое го-но
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