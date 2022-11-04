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14 надписей на машинах, которые могут многое рассказать об автовладельцах

14 надписей на машинах, которые могут многое рассказать об автовладельцах

Автор:
04 ноября 2022 13:02
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   авто   автомир   автоюмор   машины   на дороге   надписи на машинах   надпись на авто   наклейка на машине   
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Автовладельцы порой клеят забавные, философские и просто глупые надписи на стекло. Зато в пробке можно развлечься, читая разные послания.

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А вы когда-нибудь клеили надписи на авто? И что бы это было, если бы сделали?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   авто   автомир   автоюмор   машины   на дороге   надписи на машинах   надпись на авто   наклейка на машине   
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1  комментарий
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Максим Т. 2 часа назад
Никогда не понимал, нах обклеивать машину всякой хней.
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