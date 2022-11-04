14 надписей на машинах, которые могут многое рассказать об автовладельцах

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Автовладельцы порой клеят забавные, философские и просто глупые надписи на стекло. Зато в пробке можно развлечься, читая разные послания.
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А вы когда-нибудь клеили надписи на авто? И что бы это было, если бы сделали?
Источник:
АНТИФИШКИ
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