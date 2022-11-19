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Все деревья и кусты здесь волшебные коты

Все деревья и кусты здесь волшебные коты

Автор:
19 ноября 2022 20:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Питомец   Ричард Сондерс   Толли   воплощение   идея   интересно   кот   котокуст   фото   художник   
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Именно так выглядел бы рай любителей урчащих, тёплых, настоящих. Гигантские фигуры котов, которые автор этих фото создал так, что за шорохом листьев чудится движение грациозных животных. Словно котейка сейчас сладко зевнёт, выгнет спину и потянется к хозяину за лаской и вкусняшкой.

Гигантские звери свернулись клубочками, охотятся за птичками, заглядывая на крыши, рассматривают свое отражение в зеркальной глади пруда. У всех разные позы, разные выражения мордашек. Какие они трогательные, невероятные, чудесные.

Но на самом деле кот, точнее, образ здесь один. Это питомец художника-сюрреалиста Ричарда Сондерса из Великобритании. Котика – представителя породы русская голубая по кличке Толли хозяин очень любил. Но кошачий век короче человеческого. И когда питомец ушел на радугу, скорбящий хозяин, творческое воображение которого ярче и многограннее по сравнению с обычными людьми, вдруг увидел Толли в обычном кусте, напоминавшем свернувшегося клубком кота. И Ричарду пришла идея превратить фото своего питомца в котокуст и разместить его на фотографиях известных английских парков.

Здорово было бы провести время в таком местечке. Жаль, что волшебные котопарки существуют только в электронном виде. Хотя не исключено, что кто-нибудь попытается воплотить идею Сондерса в реальность уже с настоящими кустами.

А вам бы хотелось побродить по аллеям котопарка с котокустами?

Источник:

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Метки: Питомец   Ричард Сондерс   Толли   воплощение   идея   интересно   кот   котокуст   фото   художник   
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2  комментария
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63k
Татьяна Юсова 41 минуту назад
Я вначале подумала, что это реальные зеленые скульптуры...
Оказывается "...волшебные котопарки существуют только в электронном виде..."
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2k
Роман 20 минут назад
лажа....плод больной фантазии.
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