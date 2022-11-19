Все деревья и кусты здесь волшебные коты

Гигантские звери свернулись клубочками, охотятся за птичками, заглядывая на крыши, рассматривают свое отражение в зеркальной глади пруда. У всех разные позы, разные выражения мордашек. Какие они трогательные, невероятные, чудесные.

Но на самом деле кот, точнее, образ здесь один. Это питомец художника-сюрреалиста Ричарда Сондерса из Великобритании. Котика – представителя породы русская голубая по кличке Толли хозяин очень любил. Но кошачий век короче человеческого. И когда питомец ушел на радугу, скорбящий хозяин, творческое воображение которого ярче и многограннее по сравнению с обычными людьми, вдруг увидел Толли в обычном кусте, напоминавшем свернувшегося клубком кота. И Ричарду пришла идея превратить фото своего питомца в котокуст и разместить его на фотографиях известных английских парков.