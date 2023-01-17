Porky Pig
Супруги покорили 50 вершин за год и собрали потрясающую фотоколлекцию горных пейзажей
Автор:
17 января 2023 20:03
В конце 2019 года
Кристин и Скотт Мадью переехали из США в немецкие Альпы. В разгар пандемии они решили посвятить неожиданный избыток свободного времени походам, поставив себе цель подняться на 50 вершин к концу года. В итоге они значительно перевыполнили план, а потом повторили подвиг в 2021 и 2022 годах в горах Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Вот лучшие фото с их походов за последние три года.
1. Весенний поход в Аппенцелле, Швейцария
2. Вечерняя прогулка над Таннхаймер Талем, Австрия
3. Любопытная серна в Таннхаймер Тале, Австрия
4. Вечер в Аппенцелле, Швейцария
5. Рассветная прогулка в Альпах
6. Закат на Вальберге, Баварские Альпы
7.Восход солнца над Шамони, Франция
8. Прогулка вдоль озера Зеебензее, Австрия
9. Холодное утро в немецких Альпах
10. Зимний закат над Гармиш-Партенкирхеном
11. Поход на закате в немецких/австрийских Альпах
12. Восход солнца на вершине Шесапланы, Австрия
13. Зимний полдень в немецких Альпах
14. Вечерняя прогулка над перевалом Гримзель, Швейцария
15. Виа феррата Пиц Троват, Швейцария
16. Инверсионная облачность на вершине Йохберга, немецкие Альпы
17. Поход на рассвете в Тироле, Австрия
18. Восход солнца недалеко от Кортина д’Ампеццо, итальянские Доломиты
19. Виа Феррата утром в итальянских Доломитовых Альпах
20. Прогулка недалеко от Гриндельвальда, Швейцария
21. Поход над озером Драхензее, Австрия
22. После подъема облаков в Швейцарии
23. Поход в Природном парке Тре Чиме, Доломитовые Альпы
24. Зимняя прогулка в Немецких Альпах
25. Восход солнца над перевалом Гримзель, Швейцария
26. Восход солнца в немецких Альпах
27. Поход на закате в Альгойских Альпах вдоль границы между Германией и Австрией
28. Рассветная прогулка в Аммергауэрских Альпах, Германия
29. Летний поход в Бернских Альпах
30. Закат над над озером Хальдензее, Австрия
31. Прогулка на закате над перевалом Бернина, Швейцария
32. Закат на горе Аггенштайн, на границе Германии и Австрии
33. Закат в природном парке Карвендель, Австрия
34. Поход над озером Люнерзее, Австрийские Альпы
35. Восход солнца на вершине Обере Веттерштайншпитце, Немецкие Альпы
36. Закат на Фордерер Таякопф, Австрийские Альпы
37. Восход солнца на вершине горы Перс, Швейцарские Альпы
38. Зимний закат в немецких Альпах
39. Виа феррата ранней весной в Баварских Альпах
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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