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Супруги покорили 50 вершин за год и собрали потрясающую фотоколлекцию горных пейзажей

Супруги покорили 50 вершин за год и собрали потрясающую фотоколлекцию горных пейзажей

Автор:
17 января 2023 20:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Альпы   альпинизм   горы   красота   пейзажи   походы   
579
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В конце 2019 года Кристин и Скотт Мадью переехали из США в немецкие Альпы. В разгар пандемии они решили посвятить неожиданный избыток свободного времени походам, поставив себе цель подняться на 50 вершин к концу года. В итоге они значительно перевыполнили план, а потом повторили подвиг в 2021 и 2022 годах в горах Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Вот лучшие фото с их походов за последние три года.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Альпы   альпинизм   горы   красота   пейзажи   походы   
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KE2646 9 минут назад
Они?
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63k
doker 14 минут назад
Замечательно! Красиво!
У нас, в России, тоже подобные виды можно сфотографировать.
Проблема в одном - для 50 путешествий нужно ограбить банк.

А значит... только сопки Магадана.


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