Супруги покорили 50 вершин за год и собрали потрясающую фотоколлекцию горных пейзажей

В конце 2019 года Кристин и Скотт Мадью переехали из США в немецкие Альпы. В разгар пандемии они решили посвятить неожиданный избыток свободного времени походам, поставив себе цель подняться на 50 вершин к концу года. В итоге они значительно перевыполнили план, а потом повторили подвиг в 2021 и 2022 годах в горах Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Вот лучшие фото с их походов за последние три года.