Потрясающие фото убежища времен Первой мировой войны в Доломитовых Альпах

Считается, что убежище было построено итальянскими солдатами во время Первой мировой войны, которую называли «белой войной», из-за холодных условий, с которыми столкнулись солдаты в горах.

23 мая 1915 года Италия объявила войну Австро-Венгрии. Завязалась беспощадная битва между Италией и австро-венгерскими войсками в Доломитовых Альпах.

Солдаты с вьючными животными тащили артиллерию и боеприпасы по дикой и неумолимой местности, по маршрутам и туннелям, проложенным в скалах и льдах. Обе стороны спустили лавины, чтобы уничтожить врага.

Используя веревочные лестницы и канатные дороги, солдаты строили убежища в труднодоступной местности, чтобы укрыться от бушующих сражений.