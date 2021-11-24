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Потрясающие фото убежища времен Первой мировой войны в Доломитовых Альпах

Потрясающие фото убежища времен Первой мировой войны в Доломитовых Альпах (10 фото)

Автор:
24 ноября 2021 08:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Альпы   Доломитовые Альпы   горы   италия   пейзаж   природа   фотографии природы   
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Заброшенное итальянское убежище времен Первой мировой войны располагается на высоте более 2700 метров в отвесной скале в горном массиве Монте-Кристалло природного парка Ампеццо в Доломитовых Альпах. От одного вида захватывает дух!

В этом убежище нет потайного черного входа — попасть в него можно только преодолев сложные скалистые гребни, как показано в этом видео на YouTube.

Удивительное убежище обладает кирпичными стенами, скошенной крышей, двумя дверными проемами и четырьмя окнами с деревянными рамами. Некоторые окна закрыты ставнями. На первый взгляд кажется, что стоит только переступить порог убежища — и сразу полетишь вниз.

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Считается, что убежище было построено итальянскими солдатами во время Первой мировой войны, которую называли «белой войной», из-за холодных условий, с которыми столкнулись солдаты в горах.

23 мая 1915 года Италия объявила войну Австро-Венгрии. Завязалась беспощадная битва между Италией и австро-венгерскими войсками в Доломитовых Альпах.

Солдаты с вьючными животными тащили артиллерию и боеприпасы по дикой и неумолимой местности, по маршрутам и туннелям, проложенным в скалах и льдах. Обе стороны спустили лавины, чтобы уничтожить врага.

Используя веревочные лестницы и канатные дороги, солдаты строили убежища в труднодоступной местности, чтобы укрыться от бушующих сражений.

Это убежище обязательно попадется на пути тем, кто решится преодолеть виа феррату Ивано Дибона. Виа феррата, или «железная тропа», представляет собой маршрут, состоящий из стальных лестниц, ступенек и тросов, встроенных в скалу, чтобы помочь альпинистам безопасно преодолеть более крутые участки горы.

Виа феррата Ивано Дибона начинается от Кортина д'Ампеццо, горнолыжного курорта и городка на реке Бойте. Согласно сайту Cortina Dolomiti, маршрут «требует высокого уровня физической подготовки».

Опытные альпинисты могут попасть в убежище, взобравшись на гребень под ним. Многие туристы снимают фотографии, сидя на выступе дверного проема или стоя внутри.

Один альпинист, который прошел виа феррату Ивано Дибона, написал в отзыве на сайте TripAdvisor, что маршрут занимает от шести до восьми часов и полон потрясающих видов и удивительной истории.

На другом участке виа ферраты находится подвесной мост Понте Кристалло, длина которого составляет 27 метров. Сильвестр Сталлоне бежал по этому мосту в боевике «Скалолаз» 1993 года, спасаясь от взрыва бомбы. Мост ведет к фотогеничной горной хижине Гвидо Лоренци, расположенной на вершине горного перевала.

Вдоль таких маршрутов в Доломитовых Альпах, которые в 2009 году объявили объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2009 году, есть еще несколько укрытий военного времени.

В последние годы, из-за таяния льдов в Доломитовых Альпах и близлежащих горных массивах Ортлес и Адамелло-Пресанелла, в горах стали все чаще находить реликвии Белой войны.

Ранее в этом году на горе Скорлуццо в Ломбардии растаял заброшенный горный лагерь времен Первой мировой войны, в котором была обнаружена одежда, открытки и консервы, принадлежавшие войскам.

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Метки: Альпы   Доломитовые Альпы   горы   италия   пейзаж   природа   фотографии природы   
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4  комментария
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Юденич 2 часа назад
Просто грандиозно и на то время надежное убежище. В наше время оно человека не спасет ибо за прошедшие годы человек очень стал изобретателен в средствах для уничтожения такого же человека как и он.
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5k
Roman 5 минут назад
Растёт мастерство автопереводчика. Косноязычность уже не так бросается в глаза.
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54k
Алекс Юстасов 10 минут назад
Пора присматривать места для таких домишек.
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