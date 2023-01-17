В США предложили выплатить каждому чернокожему из Сан-Франциско по $5 млн и списать долги

Комиссия по возмещению вреда в результате дискриминации в Сан-Франциско выступила с очень щедрым предложением, от которого радостно забились сердца чернокожих. Каждому афроамериканцу города Комитет по репарациям хотел бы выплатить единовоеменное пособие в размере 5 миллионов долларов. Помимо этого, предлагается списать этим несчастным все долги (кредиты, студенческие и жилищные ссуды, штрафы и т.д.).

Таким образом, как говорится в докладе, эта выплата "компенсирует и возместит экономические потери и потери возможностей, которые коллективно понесли чернокожие жители Сан-Франциско в результате как преднамеренных решений, так и непреднамеренного вреда, увековеченного политикой города".

На обеспечение этого проекта потребуется около $50 млрд. Проект плана был представлен в

Наблюдательный совет Сан-Франциско. И хотя официального обсуждения его еще не было, президент Наблюдательного совета Аарон Пескин заявил, что надеется на одобрение предложения.



