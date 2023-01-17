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В США предложили выплатить каждому чернокожему из Сан-Франциско по $5 млн и списать долги

В США предложили выплатить каждому чернокожему из Сан-Франциско по $5 млн и списать долги

Автор:
17 января 2023 17:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Сан-Франциско   афроамериканцы   видео   выплата   долги   политика   репарации   угнетение   чернокожие   
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С таким предложением выступил Комитет по репарациям.

Комиссия по возмещению вреда в результате дискриминации в Сан-Франциско выступила с очень щедрым предложением, от которого радостно забились сердца чернокожих. Каждому афроамериканцу города Комитет по репарациям хотел бы выплатить единовоеменное пособие в размере 5 миллионов долларов. Помимо этого, предлагается списать этим несчастным все долги (кредиты, студенческие и жилищные ссуды, штрафы и т.д.).


Таким образом, как говорится в докладе, эта выплата "компенсирует и возместит экономические потери и потери возможностей, которые коллективно понесли чернокожие жители Сан-Франциско в результате как преднамеренных решений, так и непреднамеренного вреда, увековеченного политикой города".


На обеспечение этого проекта потребуется около $50 млрд. Проект плана был представлен в

Наблюдательный совет Сан-Франциско. И хотя официального обсуждения его еще не было, президент Наблюдательного совета Аарон Пескин заявил, что надеется на одобрение предложения.


Кстати, далеко не все жители США довольны этим проектом (кроме черных из Сан-Франциско, разумеется). Среди жителей США есть весьма здравомыслящие люди, которые предлагают властям выплатить репарации коренным жителям и неправомерно депортированным иммигрантам. Но, понятно, что эти мнения при обсуждении вряд ли будут многочисленными и как-то повлияют на принятие решения.

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Метки: Ynews   Сан-Франциско   афроамериканцы   видео   выплата   долги   политика   репарации   угнетение   чернокожие   
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15  комментариев
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413
Мицелий Грибов Полчаса назад
Здравствуйте всем. Я чернокожий из Сан-Франциско. В прошлом году меня похитили неизвестные, увезли в СНГ и высветлили мне кожу. Прошу, помогите мне вернуться домой и получить положенное мне по справедливости
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3k
lekha-fil Минуту назад
Это на сколько же нужно стать долбонутым, чтобы ТАКОЕ предлагать.
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1k
Жирный бот 3 минуты назад
Это было бы замечательно, если бы власти США такое сделали)
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1k
foma 84 4 минуты назад
Вы как хотите, а я завтра первым рейсом в сан-франциско!! подготовился и замаскировался я капитально (по методичке бывалых людей). Надеюсь прокатит))

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32k
Fat Lynx 4 минуты назад
Встречайте ее величество гиперинфляцию!
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27k
Ego sum qui sum 5 минут назад
одновременно с этим, по какой то причине, выросла продажа гуталина
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27k
Sama 6 минут назад
Они себе хоть примерно представляют взрыв инфляции после этого?
Хотя...
"Черпай обеими руками")
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874
Arti 12 минут назад
Расизм однозначно, или всем в независимости от цвета , или никому, да и как можно вообще деньги давать кому-то кроме украины?
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13k
Кыся 21 минуту назад
Ок, можно выплатить. Но удержать налоги за всех предков. Они работали, а налогов не платили. За 300 лет неплохие проценты накопились, лямов на 50.
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10k
Shtoppi 23 минуты назад
Здравый смысл покинул те земли. Хотя этим придуркам все равно, они своих необеспеченных зеленых бумажек напечатают сколько угодно, один хрен их страна уже на ладан дышит. Скоро наступит крах и падение в бездну уничтожения.
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4k
Трям Полчаса назад
ок, гугл! как срочно стать негром?
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12k
Ivan Полчаса назад
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11k
Rus77 Полчаса назад
А если я скажу по ихней схеме, скажу что мой гендер - негр, мне 5 мультов выплатят?!)
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