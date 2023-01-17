В США предложили выплатить каждому чернокожему из Сан-Франциско по $5 млн и списать долги

С таким предложением выступил Комитет по репарациям.
Комиссия по возмещению вреда в результате дискриминации в Сан-Франциско выступила с очень щедрым предложением, от которого радостно забились сердца чернокожих. Каждому афроамериканцу города Комитет по репарациям хотел бы выплатить единовоеменное пособие в размере 5 миллионов долларов. Помимо этого, предлагается списать этим несчастным все долги (кредиты, студенческие и жилищные ссуды, штрафы и т.д.).
Таким образом, как говорится в докладе, эта выплата "компенсирует и возместит экономические потери и потери возможностей, которые коллективно понесли чернокожие жители Сан-Франциско в результате как преднамеренных решений, так и непреднамеренного вреда, увековеченного политикой города".
На обеспечение этого проекта потребуется около $50 млрд. Проект плана был представлен в
Наблюдательный совет Сан-Франциско. И хотя официального обсуждения его еще не было, президент Наблюдательного совета Аарон Пескин заявил, что надеется на одобрение предложения.
Кстати, далеко не все жители США довольны этим проектом (кроме черных из Сан-Франциско, разумеется). Среди жителей США есть весьма здравомыслящие люди, которые предлагают властям выплатить репарации коренным жителям и неправомерно депортированным иммигрантам. Но, понятно, что эти мнения при обсуждении вряд ли будут многочисленными и как-то повлияют на принятие решения.
Источник:
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Хотя...
"Черпай обеими руками")