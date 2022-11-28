Дело малолетней Слендерменши из Уокешо

Трагедия, разыгравшаяся в конце весны 2014 года в городе Уокешо в Висконсине, в очередной раз доказала, что с контентом для детей и подростков нужно быть предельно осторожными и внимательными.
12-летние подруги Анисса Вейер и Пейтон Лейтнер собрались на вечеринку по случаю дня рождения своей подруги Морган Гейзер. Посидев за праздничным столом, девочки отправились погулять в парк пригорода Милуоки. Надо сказать, что все трое были преданными фанатками Слендермена – выдуманного персонажа, который активно популяризируется в современной культуре. «Тонкий человек» появился в результате монтажа. Фотограф Эрик Кнудсен растянул силуэт обычного мужчины в деловом костюме и убрал ему лицо.
Слендермен стал популярным персонажем комиксов, фильмов, рассказов, рисунков, компьютерных игр и косплея. Считается, что «Тонкий человек» похищает детей. Зачем? Идея не раскрывается. Но явно не с добрыми намерениями.
Во время игры Морган вдруг пришла идея стать приближенной Слендермена. А для этого нужна жертва. Выбор пал на Пейтон. Откуда у совсем юной девочки-подростка оказался при себе нож? Видимо, она продумывала что-то подобное. Извинившись перед подругой, она нанесла несчастной Пейтон почти два десятка ножевых ранений.
Видимо, сказалась неопытность малолетней убийцы. Девочка, несмотря на кровопотерю и боль, смогла доползти до дороги, где на обочине ее заметил велосипедист. Грег Стейнберг вызвал скорую и полицейских.
Двух юных приспешниц Слендермена полицейские обнаружили в магазине неподалеку от шоссе. Если Анисса хоты бы демонстрировала признаки раскаяния и сожаления, то Морган была совершенно спокойна.
Дальнейшее расследование показало, что ее отец болен шизофренией. Видимо, пубертат стал толчком для развития болезни и у дочери. Гейзер рассказала, что часто видит вытянутый силуэт. И решилась на преступление из-за его приказов.
В соответствии с законами штата детей старше 10 лет за совершенные правонарушения и преступления судят как взрослых. Аниссу признали виновной и приговорили к 25 годам принудительного содержания в профильном медицинском учреждении закрытого типа. Морган Гейзер получила 40-летний срок заключения и лечения в психбольнице.
В прошлом году Аниссе позволили покинуть лечебницу. Ей запрещено регистрироваться в социальных сетях, покидать границы округа и предписано жить с отцом вплоть до достижения возраста 37 лет.
На лечение и реабилитацию Пейтон неравнодушные люди собрали порядка 70 тыс. долларов. Но если раны на теле затянулись, то в душе после пережитого кошмара остались такие шрамы, которые ничем не залечить.
Как вы считаете, может ли мрачный контент до такой степени повлиять на психику подростков? Или дело только лишь в психическом заболевании?
Источник:
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