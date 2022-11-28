Дело малолетней Слендерменши из Уокешо

Двух юных приспешниц Слендермена полицейские обнаружили в магазине неподалеку от шоссе. Если Анисса хоты бы демонстрировала признаки раскаяния и сожаления, то Морган была совершенно спокойна.

Дальнейшее расследование показало, что ее отец болен шизофренией. Видимо, пубертат стал толчком для развития болезни и у дочери. Гейзер рассказала, что часто видит вытянутый силуэт. И решилась на преступление из-за его приказов.

В соответствии с законами штата детей старше 10 лет за совершенные правонарушения и преступления судят как взрослых. Аниссу признали виновной и приговорили к 25 годам принудительного содержания в профильном медицинском учреждении закрытого типа. Морган Гейзер получила 40-летний срок заключения и лечения в психбольнице.

В прошлом году Аниссе позволили покинуть лечебницу. Ей запрещено регистрироваться в социальных сетях, покидать границы округа и предписано жить с отцом вплоть до достижения возраста 37 лет.