Сиро Исии: автор жутких биологических экспериментов, унесших жизни тысяч людей

Во Вторую мировую войну японский врач Сиро Исии, будучи командиром Отряда 731, проводил одни из самых ужасных медицинских экспериментов в новейшей истории. От испытаний биологического оружия до вскрытия наживую, Отряд 731 совершал настолько чудовищные преступления против мужчин, женщин и детей, что страшно даже представить.
Ранние годы
Сиро Исии вырос в феодальной Японии, где его семья была крупнейшим местным землевладельцем. Отец семейства занимался производством саке, Исии был одним из четверых детей. С юных лет одноклассники описывали его как «дерзкого, резкого и высокомерного». После завершения медицинского обучения в Императорском университете Киото в 1920 году Исии был зачислен в Императорскую японскую армию в качестве военного хирурга и произвел такое сильное впечатление на начальство, что в 1924 году его снова пригласили в Императорский университет Киото в аспирантуру для проведения исследований.
По словам тех, кто работал с Исии в то время, он демонстрировал «напористое поведение» и «безразличие» к своим одноклассникам. Обществу людей Исии предпочитал своих «питомцев» — бактерии, которых он выращивал в чашках Петри. Он также оставался допоздна в лабораториях, используя оборудование, которое студенты старательно чистили, и намеренно оставлял оборудование грязным в надежде, что за это накажут других студентов. Это странное диссоциативное поведение в конечном итоге привело к тому, что Исии стал относиться к людям как к объектам для экспериментов без какой-либо научной причины.
К 1927 году Исии открыто выражал интерес к созданию японской программы биологического оружия для исследования новых видов применения биологического и химического оружия —за два года до этого Япония подписала Женевский протокол, запрещающий использование «удушливых, ядовитых или других газов, а также Бактериологические методы борьбы». В начале 1931 года Исии повысили до старшего армейского хирурга третьего класса благодаря тому, что он много работал допоздна в лаборатории и его крайней преданности императору Хирохито. Он также был известен как пьяница, бабник и казнокрад.
Отряд 731
Во время продвижения Исии по службе Китай и Япония оказались втянуты в напряженную войну. Когда в 1931 году Япония получила контроль над китайскими территориями, у нее появилась прекрасная возможность создать испытательные центры с неограниченным количеством китайских заключенных, которых можно было использовать в ужасных экспериментах.
Первым таким центром Исии стал объект Бейиньхэ, крепость Чжунма в Бейиньхэ, Китай. В учреждении оказались тысяча заключенных, которые подвергались жестоким процедурам, таким как экстремальный забор крови каждые три-пять дней, пока они не становились слишком слабыми, чтобы продолжать. Учреждение было закрыто в 1936 году, и к тому времени Исии уже планировал создание объекта для проведения гораздо более зловещих экспериментов.
Исии повысили до старшего армейского хирурга второго класса, а в 1936 году его назначили командиром ныне печально известного Отряда 731. Это подразделение представляло собой секретную организацию по исследованиям и разработкам химического оружия, замаскированную под Управление по предотвращению эпидемий и очистке воды Квантунской армии. Однако 731 не был ни отделом профилактики эпидемий, ни центром исследования химического оружия. За бюрократическим туманом Отряд 731 был реализован для узаконивания преднамеренных пыток и убийств невинных людей якобы во благо науки и прогресса.
Под командованием Сиро Исии Отряд 731 принял участие в специальном проекте под названием «Марута», в котором люди использовались в качестве испытуемых. Марута — это японское слово, означающее «брёвна», отсылка к тому, как в шутку называли испытуемых их мучители. Официальное прикрытие объекта 731 заключалось в том, что это была лесопилка, поэтому исследователи и охранники называли заключенных и жертв «бревнами», чтобы сохранить проект в секрете, используя его в таких контекстах, как «сколько бревен упало сегодня?».
Леденящая душу одержимость «чумными бомбами»
Заключенных заражали болезнями через инъекции, подвергали вивисекции без анестезии и всевозможным медицинским экспериментам. Конечности ампутировали для изучения кровопотери, людей запирали в комнатах с вентиляторами, чтобы лучше понять влияние температуры и обезвоживания, а женщин часто насиловали, чтобы получить младенцев для использования в экспериментах. Многие эксперименты основывались на моделировании сценариев реальной жизни, чтобы помочь медикам понять, как лечить травмы военнослужащих.
Некоторых заключенных намеренно подвергали обморожению рук: они стояли на морозе со смоченными в воде руками, чтобы врачи могли узнать, как лучше вылечить обморожение. Других помещали в центрифуги до тех пор, пока у них от высокого давления не вылезали глаза из орбит, чтобы понять, какому давлению может подвергнуться тело.
Большая часть исследований заболеваний Отряда 731 проводилась в рамках операции «Цветение сакуры ночью» — плана, инициированного Исии, по высвобождению зараженных чумой крыс на территории, оккупированной союзниками Второй мировой войны. План так и не был реализован, но бесчисленное количество жизней уже было потеряно на «исследовательской» фазе проекта.
В 11 городах Китая было проведено не менее 12 крупномасштабных полевых испытаний. Только одно нападение в 1941 году унесло жизни 10 000 местных жителей и еще 1 700 японских солдат из-за холеры. По идее, предложенной Исии, оспа, сибирская язва, ботулизм и бубонная чума помещались в бомбы с бациллами для дефолиации или бомбы от блох и сбрасывались в населенных пунктах. Детям и жителям деревни также раздавали отравленную еду и конфеты.
После того, как «чумные бомбы» были сброшены, исследователи в защитных костюмах наблюдали за ничего не подозревающими жертвами. К 1945 году японцы были готовы начать операцию «Цветение сакуры ночью», планируя выпустить тысячи зараженных чумой крыс вдоль побережья Калифорнии 22 сентября 1945 года. Японцы сдались американцам за пять недель до наступления этой даты.
Исии был архитектором этих экспериментов, приложившим руку к каждой смерти. Его часто сравнивали с немецким врачом Йозефом Менгеле, который во время Второй мировой войны проводил аналогичные эксперименты над заключенными-евреями в концентрационных лагерях.
Военные преступления Сиро Исии
Сиро Исии был наконец арестован Соединенными Штатами во время оккупации Японии после Второй мировой войны, но так и не получил по заслугам. Исии с приближенными заключили сделку, чтобы получить неприкосновенность в обмен на его знания о японских вооруженных силах и их экспериментах. Во время допросов американцами японские медицинские эксперты настаивали на том, что они были простыми микробиологами. Один американец, который брал интервью у людей Исии, заявил, что предоставленная ими информация была «абсолютно бесценной».
После того, как в 1948 году было заключено соглашение о неприкосновенности, Исии так и не был привлечен к ответственности за какие-либо военные преступления. Он исчез из поля зрения общественности на долгие годы. Некоторые считают, что он уехал в Мэриленд, в то время как другие говорят, что он остался в Японии и работал врачом. Он умер 9 октября 1959 года от рака горла в Синдзюку, Токио.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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примерно аналогичная ситуация была и с немецким анатомическим атласом Пернкопфа
равных ему по детализации нет до сих пор
все нейро- и сосудистые хирурги пользуются, да и остальные тож....
а сделаны эти 4 тома на узниках концлагерей....
"Это подразделение представляло собой секретную организацию по исследованиям и разработкам химического оружия, замаскированную под Управление по предотвращению эпидемий и очистке воды Квантунской армии."
Что-то мне это напоминает... Ах, да, американские биолаборатории в республиках бывшего СССР!