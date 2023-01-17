Сиро Исии: автор жутких биологических экспериментов, унесших жизни тысяч людей

К 1927 году Исии открыто выражал интерес к созданию японской программы биологического оружия для исследования новых видов применения биологического и химического оружия —за два года до этого Япония подписала Женевский протокол, запрещающий использование «удушливых, ядовитых или других газов, а также Бактериологические методы борьбы». В начале 1931 года Исии повысили до старшего армейского хирурга третьего класса благодаря тому, что он много работал допоздна в лаборатории и его крайней преданности императору Хирохито. Он также был известен как пьяница, бабник и казнокрад.

Отряд 731

Во время продвижения Исии по службе Китай и Япония оказались втянуты в напряженную войну. Когда в 1931 году Япония получила контроль над китайскими территориями, у нее появилась прекрасная возможность создать испытательные центры с неограниченным количеством китайских заключенных, которых можно было использовать в ужасных экспериментах.

Первым таким центром Исии стал объект Бейиньхэ, крепость Чжунма в Бейиньхэ, Китай. В учреждении оказались тысяча заключенных, которые подвергались жестоким процедурам, таким как экстремальный забор крови каждые три-пять дней, пока они не становились слишком слабыми, чтобы продолжать. Учреждение было закрыто в 1936 году, и к тому времени Исии уже планировал создание объекта для проведения гораздо более зловещих экспериментов.