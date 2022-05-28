Дорогая любовь к кино: наряды голливудских персонажей, проданные фанатам за кругленькие суммы

Часто на съемках фильма актеры забирают себе любимый реквизит или одежду. Бывает такое, что реквизит выставляют на аукцион. В этой подборке предоставлены самые дорогие киношные наряды, выкупленные фанатами за большие деньги.
Фанат «Индианы Джонса» выкупил шляпу, которую носил Харрисон Форд за 300 тысяч долларов. Торги же начались с суммы в два раза меньше.
Несколько эпизодов в «Чужом» главная героиня была в скафандре, который не рассчитывали продать дорого на аукционе. В результате продали костюм за 205 тысяч долларов.
Одри Хепберн была секс-символом своего времени, а коктейльное платье от Givenchy, в котором был ее персонаж в «Завтраке у Тиффани», стал символом моды. Деньги от его продажи пошли на благотворительность, а это, на минуточку, 807 тысяч долларов.
Изумрудное шелковое платье Киры Найтли из фильма «Искупление» продали за 46 тысяч долларов. Они также ушли на благотворительность.
Если ты инвестор и работаешь в киноиндустрии, то вот тебе кейс по заработку. Один из работников на киноплощадке, где снимали «Унесенные ветром», выкупил голубое воздушное платье Вивьен Ли за 20 долларов. А вот продал его за 137 тысяч, но только через 50 лет.
В этом списке не может не быть прекрасной Кейт Уинслет ее роскошного платья из Титаника. Его оценили в 300 тысяч долларов.
Белоснежный костюм Джона Траволты в фильме «Лихорадка субботнего вечера» фанат приобрел за 150 тысяч долларов.
А сарафан в синюю клетку Элли из «Волшебника изумрудного города» продали аж за 1,5 млн долларов.
Последние два места разделили одинаково прекрасные Одри Хепберн и Мэрилин Монро. Хепберн была в совершенно прекрасном костюме в сценах со скачками в фильме "Моя прекрасная леди". Этот костюм продали за 1,5 млн долларов.
Вещь еще одного секс-символа 20 века Мэрилин Монро, то самое белое платье, которое раздувается из-за потока воздуха, продали 4,6 млн долларов.
А чей бы наряд взяли вы, если вам предложили это сделать бесплатно?
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АНТИФИШКИ
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