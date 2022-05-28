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Дорогая любовь к кино: наряды голливудских персонажей, проданные фанатам за кругленькие суммы

Дорогая любовь к кино: наряды голливудских персонажей, проданные фанатам за кругленькие суммы

Автор:
28 мая 2022 15:29
Сообщество : Кино
Метки: дорогие наряды   любовь к кино   наряды из кино   одежда   персонажи   поклонники   фильмы   
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Часто на съемках фильма актеры забирают себе любимый реквизит или одежду. Бывает такое, что реквизит выставляют на аукцион. В этой подборке предоставлены самые дорогие киношные наряды, выкупленные фанатами за большие деньги.

Фанат «Индианы Джонса» выкупил шляпу, которую носил Харрисон Форд за 300 тысяч долларов. Торги же начались с суммы в два раза меньше.

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Несколько эпизодов в «Чужом» главная героиня была в скафандре, который не рассчитывали продать дорого на аукционе. В результате продали костюм за 205 тысяч долларов.

Одри Хепберн была секс-символом своего времени, а коктейльное платье от Givenchy, в котором был ее персонаж в «Завтраке у Тиффани», стал символом моды. Деньги от его продажи пошли на благотворительность, а это, на минуточку, 807 тысяч долларов.

Изумрудное шелковое платье Киры Найтли из фильма «Искупление» продали за 46 тысяч долларов. Они также ушли на благотворительность.

Если ты инвестор и работаешь в киноиндустрии, то вот тебе кейс по заработку. Один из работников на киноплощадке, где снимали «Унесенные ветром», выкупил голубое воздушное платье Вивьен Ли за 20 долларов. А вот продал его за 137 тысяч, но только через 50 лет.

В этом списке не может не быть прекрасной Кейт Уинслет ее роскошного платья из Титаника. Его оценили в 300 тысяч долларов.

Белоснежный костюм Джона Траволты в фильме «Лихорадка субботнего вечера» фанат приобрел за 150 тысяч долларов.

А сарафан в синюю клетку Элли из «Волшебника изумрудного города» продали аж за 1,5 млн долларов.

Последние два места разделили одинаково прекрасные Одри Хепберн и Мэрилин Монро. Хепберн была в совершенно прекрасном костюме в сценах со скачками в фильме "Моя прекрасная леди". Этот костюм продали за 1,5 млн долларов.

Вещь еще одного секс-символа 20 века Мэрилин Монро, то самое белое платье, которое раздувается из-за потока воздуха, продали 4,6 млн долларов.

А чей бы наряд взяли вы, если вам предложили это сделать бесплатно?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дорогие наряды   любовь к кино   наряды из кино   одежда   персонажи   поклонники   фильмы   
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1  комментарий
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29
Разрушитель твоей мечты 20 минут назад
Макконехи выкупил весь свой грардероб из фильма "Джентлемены". Я бы очки Рея тоже купил и носил бы...
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Антибиотик
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