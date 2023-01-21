FISHKINET
Сообщество Юмор 16292 поста • 3401 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Страшненькие Чебурашки заполонили магазины

Страшненькие Чебурашки заполонили магазины

Автор:
21 января 2023 13:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   игрушка   подделка   союзмульфильм   чебурашка   
1349
14
1

Пока фильм про ушастого поедателя апельсин продолжают показывать в кинотеатрах, его не очень симпатичные копии активно осваивают маркетплейсы. Стоимость некоторых особо выдающихся экземпляров достигает десятки тысяч рублей.

Дети так полюбили Чебурашку, что, конечно, захотели себе игрушку в виде милого персонажа. Но вот беда, производство более-менее похожей игрушки правообладатели еще не начали, зато предприимчивые продавцы успевают "собрать сливки".


Мы собрали для вас подборку самых странных и смешных вариантов Ушастика.


«Союзмультфильм» обратился к онлайн-ретейлерам Wildberries и Ozon с требованием убрать из продажи контрафактную продукцию. Так что они сейчас все дружно перебираются в Авито и в обычные магазины.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   игрушка   подделка   союзмульфильм   чебурашка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Алан★Z★ 2 часа назад
Оригинал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Дмитрий 46 секунд назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 12 минут назад
Что-то апельсин захотелось Пойду, пожалуй, куплю себе хотя бы одну апельсину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Walther 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Выхухоль (Нагайна) 52 минуты назад
Ждём теперь рюкзаки-чебурашки, тапочки, шапочки и прочую чешую. Ну, хоть Чебурашки будут, а то Хагги-Вагги, не к ночи будь помянут, задолбал уже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
poбт 53 минуты назад
хороший способ избавится от норковых шапок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин 57 минут назад
когда уже на торрентах появится?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kucher Час назад
Некоторые вполне нормальные были бы, если б не ценник, как на чистокровного арабского скакуна или алмаз из короны английской королевы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63495



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Экс-губернатор Свердловской области рассказал, как ему удалось спасти «Уралвагонзавод» от Чубайса
Экс-губернатор Свердловской области рассказал, как ему удалось спасти «Уралвагонзавод»...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 января
Набирающие популярность в сообществах
«Товарищ Старков — ударник труда»: как выглядели бы супергерои, если бы жили в СССР
«Товарищ Старков — ударник труда»: как выглядели бы супергерои, если бы жили в СССР
Как изменится московское здравоохранение в 2023-2025 годы
Как изменится московское здравоохранение в 2023-2025 годы
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гоблин: прошлое и настоящее

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#кино#Приколы#позитив#фильм#знаменитости#природа#дети
#Юмор#факты#подборка#Жизнь#картинки#Прошлое#аварии#Фотографии#Украина#Метро
#Прикол#интересное#животные#забавно#люди#в мире#дтп#Ynews#автомобили#необычно
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Пёс воспользовался моментом и полакомился салатом хозяев Пёс воспользовался моментом и полакомился салатом хозяев Кот едва унёс лапы от непоседливых щенков Кот едва унёс лапы от непоседливых щенков Краснодарский магазин пообещал подарить обогреватель любому европейцу, который публично принесёт извинения перед Россией Краснодарский магазин пообещал подарить обогреватель любому европейцу, который публично принесёт... Что за загадочная кротовуха? Прикол, который вышел из-под контроля Что за загадочная кротовуха? Прикол, который вышел из-под контроля Хозяйка уральского солярия и доставки суши показала чудеса маркетинга Хозяйка уральского солярия и доставки суши показала чудеса маркетинга

На что жалуетесь?

Вернуться