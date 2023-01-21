Страшненькие Чебурашки заполонили магазины

Пока фильм про ушастого поедателя апельсин продолжают показывать в кинотеатрах, его не очень симпатичные копии активно осваивают маркетплейсы. Стоимость некоторых особо выдающихся экземпляров достигает десятки тысяч рублей.
Дети так полюбили Чебурашку, что, конечно, захотели себе игрушку в виде милого персонажа. Но вот беда, производство более-менее похожей игрушки правообладатели еще не начали, зато предприимчивые продавцы успевают "собрать сливки".
Мы собрали для вас подборку самых странных и смешных вариантов Ушастика.
«Союзмультфильм» обратился к онлайн-ретейлерам Wildberries и Ozon с требованием убрать из продажи контрафактную продукцию. Так что они сейчас все дружно перебираются в Авито и в обычные магазины.
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