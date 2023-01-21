Страшненькие Чебурашки заполонили магазины

Дети так полюбили Чебурашку, что, конечно, захотели себе игрушку в виде милого персонажа. Но вот беда, производство более-менее похожей игрушки правообладатели еще не начали, зато предприимчивые продавцы успевают "собрать сливки".





Мы собрали для вас подборку самых странных и смешных вариантов Ушастика.



