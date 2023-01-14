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Пушистость, слюнявость, глазастость и даже чешуйчатость против постпраздничного синдрома

Пушистость, слюнявость, глазастость и даже чешуйчатость против постпраздничного синдрома

Автор:
14 января 2023 20:47
Сообщество : Животные
Метки: Животное   антидепрессант   забавно   котёнок   мышь   пёс   смешно   трогательно   фото   
1360
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После череды дней, которые можно спокойно посвящать душевному ничегонеделанию и активному отдыху, приходят они – суровые будни. И хандра нет-нет, да и коснётся холодной лапкой, вызывая грусть.

Но на этот счёт есть проверенное решение – настоящие пушинки-витаминки, которые гарантированно вызовут улыбку и поднимут настроение.

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Метки: Животное   антидепрессант   забавно   котёнок   мышь   пёс   смешно   трогательно   фото   
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Aleksey 22 минуты назад
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