Пушистость, слюнявость, глазастость и даже чешуйчатость против постпраздничного синдрома

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После череды дней, которые можно спокойно посвящать душевному ничегонеделанию и активному отдыху, приходят они – суровые будни. И хандра нет-нет, да и коснётся холодной лапкой, вызывая грусть.
Но на этот счёт есть проверенное решение – настоящие пушинки-витаминки, которые гарантированно вызовут улыбку и поднимут настроение.
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Не пробовал я твою сомнительную гадость: язык у меня от природы такой же прекрасный, как и я!
Нет, я не злобный и не подозрительный: я малыш-опоссум, и природа одарила меня таким окрасом
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