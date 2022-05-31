Известные логотипы в средневековом стиле

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Графический дизайнер Ilya Stallone известен своей серией логотипов известных брендов в средневековом стиле. Но он решил не останавливаться и продолжает эту серию новыми работами.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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