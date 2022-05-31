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Известные логотипы в средневековом стиле

Известные логотипы в средневековом стиле

Автор:
31 мая 2022 08:54
Метки: бренд   забавно   логотип   логотипы в средневековом стиле   средневековье   фото   юсор   
1120
18

Графический дизайнер Ilya Stallone известен своей серией логотипов известных брендов в средневековом стиле. Но он решил не останавливаться и продолжает эту серию новыми работами.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бренд   забавно   логотип   логотипы в средневековом стиле   средневековье   фото   юсор   
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2  комментария
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10k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Подумал,что это логотип телеграмм.
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Летучий Мыш Полчаса назад
К адидасу прониклась
не сменить ли мне аватар на что то более спортивное?

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Snezhinka

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