Рассказ. Стоящие у двери

Трагедия. Ужасная, но её утешало то, что он не мучился. Просто, как будто уснул. И даже не понял ничего. По крайне мере, так ей сказали врачи.

Его собака, добрейшей души существо по кличке Котя, пережила хозяина всего на месяц. Не смогла просто без него. Угасла потихоньку и ушла в другой, лучший мир, где нет ни боли, ни страданий, ни горя.

Две таких потери за короткий срок тяжело перенести. Она не могла ни плакать, ни кричать. Просто онемела, и всё.

У любого может сдать психика и нервы. Вот и у неё стала сдавать. Ей всё казалось, что они рядом, и она разговаривала с ними. А родственники и друзья испугались - решили, что она сходит с ума. И не мудрено было так подумать...

Водили её по врачам, возили на пикники и в лес по грибы. Старались отвлечь, как могли. Да разве тут поможешь?

Она соглашалась со всеми и охотно ездила, но, как только возвращалась домой, всё повторялось. И мать с сестрой переехали к ней жить ненадолго. Решили, что смогут отвлечь её от грустных мыслей.

И правильно. Дома стало веселее. Вот только одно... Очень уж их пугало, когда она вдруг смотрела в одну сторону и начинала говорить так, будто ушедший муж и его собака были с ними в одной комнате.

А в последнее время - и того хуже. Ей всё казалось, что они стоят возле двери и пытаются войти. Женщина бежала и открывала входную дверь. Она упрашивала их войти и страшно расстраивалась, что те не заходят в квартиру.

Согласитесь, дамы и господа, тут любой начнёт с ума сходить постепенно. И они уехали, опасаясь уже за свою психику. А ей стало легче. Намного.

Никто больше не контролировал её, никто не указывал, как жить и что делать. Женщина теперь могла спокойно видеть своих ушедших и всё ещё дорогих её сердцу существ.

Единственное, что её смущало - она никак не могла понять, что они хотят от неё. Почему не входят в дом? Ведь с самого начала они были всё время рядом. И вдруг - за дверями. Почему?

Она слышала сперва, будто муж зовёт, а потом собака начинала скрестись в дверь...

И однажды, когда этот сон о стоящих перед дверью, стал её преследовать уже и во сне, и наяву, она вышла в коридор и, оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться в том, что никто её не видит, просто спросила:

- Что вы хотите? Что стараетесь объяснить мне?

И вот, поздним вечером, когда фонари на улице освещали опустевшие дворы, а осень моросила холодным дождиком и листья заметали переулки, снова раздался звук скребущейся собаки.

Женщина, стараясь не волноваться, пошла к двери и открыла её.

- Либо входите, - сказала она, - либо скажите, что вы от меня ждёте.

И ей показалось, что Котя кивнула ей, а муж улыбнулся. И на душе у неё стало так светло и спокойно, будто сейчас она встретится с ними...

Ну, и славно, подумала она. Вот и хорошо. Сейчас мы опять будем вместе. Что мне делать в этом пустом и холодном мире без вас двоих?

- Ведите меня, - обратилась она в пустоту коридора. - Я иду к вам.

И совершенно отчетливо услышала, как по ступенькам вниз зацокали собачьи когти, а за ними раздались шаги мужских тяжелых ботинок.

Не задумываясь ни на секунду, она бросилась вниз по ступенькам пустых пролётов. А когда распахнула двери, ведущие из подъезда на улицу...

Там никого не было. И её охватило такое страшное чувство одиночества и разочарования, что она поняла - пережить эту ночь ей не удастся.

Женщина уже собиралась закрыть двери в подъезд и вернуться в свою пустую квартиру, чтобы провести там последнюю ночь, но тут её взгляд упал на ступеньки крыльца, ведущие от подъезда на улицу.

Там, прижавшись, друг к другу, сидели два котёнка. Они страшно замёрзли и дрожали от холода и голода. Пищать и просить помощи у них уже не было сил.

Они только смотрели на неё умоляющим взглядом. И в этом взгляде не было надежды. Там была безысходность и понимание неминуемого.

Ни секунды не раздумывая, она подхватила двух малышей и со всех ног бросилась домой. В голове билась только одна мысль - успеть спасти! Согреть и накормить!

И через пару часов, вымытые в тёпленькой водичке, накормленные куриным супом и кусочками мяса, малыши заснули, прижавшись друг к другу и к её рукам, а утром...

Она встала и первый раз за последние месяцы с удовольствием позавтракала.

Пушистые малыши лезли на её колени, толкая друг друга, и их мурлыканье наполняло её сердце и душу невыразимым удовольствием.

На работе ей сделали комплимент. Все подруги, знавшие о её горе, обрадовались и заметили, что она гораздо лучше выглядит. Они спрашивали у неё, что случилось и что стало причиной такой перемены.

Но разве можно было объяснить это и не стать в их глазах ненормальной? И она просто улыбалась в ответ. А дома её ждали два новых члена семьи. Они не давали ей скучать.

Ночью ей приснилось, будто муж и Котя стоят у её кровати и улыбаются. И первый раз за всё время, она заплакала. Во сне. И почувствовала, как два маленьких тёплых тельца прижались к ней. Она успокоилась и заснула спокойным и здоровым сном...

Больше муж с собакой не приходили. Они будто выполнили свою задачу и ушли.

Много раз она ходила на могилу мужа и собаки, которую тайно похоронила рядом с ним. Но ничего уже не видела. Она просто разговаривала с ними и благодарила. За то, что они дали ей новый смысл в жизни.

Теперь она ходит по городу и кормит бездомных животных. А на упрёки, насмешки и издевательства никогда не отвечает. Разве можно объяснить людям, почему она это делает? Кто поймёт, и поймут ли?

Да и зачем? Она просто улыбается всем в ответ. И обидчики смущаются и отходят, а некоторые… начинают помогать.

Может потому, что видят что-то особенное в этой женщине? А может потому, что и у них просыпается что-то хорошее внутри.

Она встречается с родственниками и ездит с подругами на пикники. Что помогло ей прийти в себя? Не знаю.

Но знаю точно, что ушедшие муж и собака по имени Котя довольны. Они выполнили свою задачу. Помогли ей выжить, а значит, всё будет хорошо...

Так о чём это я? Ах, да. Точно.

Держите двери открытыми. Может, и к вам однажды постучат и попросят подобрать двух котят, а может, щенков. Не важно кого.

Не закрывайте двери и не проходите мимо. Ведь это ваш шанс. Может, и последний...

Автор ОЛЕГ БОНДАРЕНКО.---