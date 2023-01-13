Русская красавица Анна Линникова вышла в полуфинале конкурса "Мисс Вселенная" в платье, символизирующем Российскую империю

В США проходят заключительные этапы главного конкурса красоты. В конкурсе приняли участие красавицы из 84 стран мира. Русская модель Анна Линникова вышла на сцену в рубиновом платье, украшенном жемчугом и полудрагоценными камнями.
Обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса красоты «Мисс Вселенная».
«Линникова представила национальный костюм «Корона Российской империи» из шелкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями, созданный в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем», — цитирует РБК пресс-службу конкурса.
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Бархатный наряд называется «Корона Российской империи», его создала российский дизайнер Ольга Малярова в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем. Всего для создания платья было использовано около 3 тыс. полудрагоценных камней и 400 речных жемчужин.
«При создании своего платья я вдохновлялась короной российской императрицы Екатерины II. Для меня эта корона — самое роскошное произведение ювелирного искусства и искусства в целом», — рассказала дизайнер Ольга Малярова.
Когда Анна вышла на сцену в рубиновом платье, раздались овации.
Перед тем, как представить национальный костюм, Анна вышла на сцену в купальнике цвета фуксии.
Ранее, в июле, Анна Линникова получила титул «Мисс Россия 2022». Тогда в финал конкурса красоты вышли 25 девушек. Сама Анна говорит, что завоевала жюри своей честностью, а также стремлением «быть настоящей и самой собой».
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Может я и в современной красоте, как в современной моде, ничего не понимаю, но мне кажется что на самую красивую девушку России она не тянет.
Другой вопрос, что далеко не каждая красавица участвует в подобных конкурсах.
Поэтому выбирают из тех, кто пришел и за кого "папики" заплатили.
А по моему , просто мисс "тело"...
"Русской красоты" я там совсем не заметил , да и ассоциируется у меня это выражение , совсем не с голыми ляжками , и вываливающимися сиськами ...
Вспомните ещё "мисс Крым" ...
Можете "кидать тапками" , но это МОЕ мнение .
Лиза: - Мама я боюсь участвовать в конкурсе красоты, там все девочки,- ветераны таких конкурсов
Мардж: - Они и выглядят как ветераны...
Ах, да... Византийская империя.
Ну, там-то ей голову точно отрубили бы - нельзя цвета императора использовать.