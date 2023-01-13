Русская красавица Анна Линникова вышла в полуфинале конкурса "Мисс Вселенная" в платье, символизирующем Российскую империю

Бархатный наряд называется «Корона Российской империи», его создала российский дизайнер Ольга Малярова в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем. Всего для создания платья было использовано около 3 тыс. полудрагоценных камней и 400 речных жемчужин.

«При создании своего платья я вдохновлялась короной российской императрицы Екатерины II. Для меня эта корона — самое роскошное произведение ювелирного искусства и искусства в целом», — рассказала дизайнер Ольга Малярова.

Когда Анна вышла на сцену в рубиновом платье, раздались овации.