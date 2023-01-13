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Русская красавица Анна Линникова вышла в полуфинале конкурса "Мисс Вселенная" в платье, символизирующем Российскую империю

Русская красавица Анна Линникова вышла в полуфинале конкурса "Мисс Вселенная" в платье, символизирующем Российскую империю

Автор:
13 января 2023 12:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анна Линникова   Россия   конкурс   красота   мисс вселенная   фото   шоу бизнес   
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В США проходят заключительные этапы главного конкурса красоты. В конкурсе приняли участие красавицы из 84 стран мира. Русская модель Анна Линникова вышла на сцену в рубиновом платье, украшенном жемчугом и полудрагоценными камнями.

Обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса красоты «Мисс Вселенная».

«Линникова представила национальный костюм «Корона Российской империи» из шелкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями, созданный в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем», — цитирует РБК пресс-службу конкурса.

Бархатный наряд называется «Корона Российской империи», его создала российский дизайнер Ольга Малярова в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем. Всего для создания платья было использовано около 3 тыс. полудрагоценных камней и 400 речных жемчужин.

«При создании своего платья я вдохновлялась короной российской императрицы Екатерины II. Для меня эта корона — самое роскошное произведение ювелирного искусства и искусства в целом», — рассказала дизайнер Ольга Малярова.

Когда Анна вышла на сцену в рубиновом платье, раздались овации.

Перед тем, как представить национальный костюм, Анна вышла на сцену в купальнике цвета фуксии.

Ранее, в июле, Анна Линникова получила титул «Мисс Россия 2022». Тогда в финал конкурса красоты вышли 25 девушек. Сама Анна говорит, что завоевала жюри своей честностью, а также стремлением «быть настоящей и самой собой».

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Метки: Анна Линникова   Россия   конкурс   красота   мисс вселенная   фото   шоу бизнес   
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19  комментариев
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Ну... не знаю...
Может я и в современной красоте, как в современной моде, ничего не понимаю, но мне кажется что на самую красивую девушку России она не тянет.
Другой вопрос, что далеко не каждая красавица участвует в подобных конкурсах.
Поэтому выбирают из тех, кто пришел и за кого "папики" заплатили.
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Полчаса назад
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1k
svarog19692007 59 минут назад
Мисс "Вселенная"...? "Русская красавица" ?
А по моему , просто мисс "тело"...
"Русской красоты" я там совсем не заметил , да и ассоциируется у меня это выражение , совсем не с голыми ляжками , и вываливающимися сиськами ...

Вспомните ещё "мисс Крым" ...

Можете "кидать тапками" , но это МОЕ мнение .
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3k
Похаб Стебаныч Час назад
Какое убожество...
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27k
Ego sum qui sum Час назад
Симпсоны
Лиза: - Мама я боюсь участвовать в конкурсе красоты, там все девочки,- ветераны таких конкурсов
Мардж: - Они и выглядят как ветераны...
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1k
Виктор Глущенко Час назад
Канаду китайцы захватили !
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9k
Ф Ив 2 часа назад
Симпатичная девушка, остается только пожелать ей удачи в оставшейся части конкурса.
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4k
Babangdida 2 часа назад
Хорошенькая. Однако: белая, гетеро, да ещё и русская... Шансов нет.
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63k
doker 2 часа назад
Багрянородная...
Где-то уже слышал.
Ах, да... Византийская империя.
Ну, там-то ей голову точно отрубили бы - нельзя цвета императора использовать.


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4k
Трям 2 часа назад
Ей походу выкачали все из сисек и закачали в морду...
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9k
Бритва 2 часа назад
перед конкурсом, конечно же, у неё спросили - "что она думает об СВО". И она ответила.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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