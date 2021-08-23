Что скрывают фальшивые фасады домов в Лондоне, Париже и Нью-Йорке

Порой создание таких фасадов связано с совершенно, можно сказать, бытовыми целями - вроде той картины из "Простоквашино", которая дырку на обоях прикрывает. Наверное, самым ярким примером являются "дома" по адресу Leinster Gardens, 23-24 в Лондоне.

Они даже попали в популярный сериал "Шерлок", одной из "фишек" которого стали удачно показанные локации британской столицы. В 3-й серии 3-го сезона представлено и это место - сначала сам фасад с неживыми окнами, а затем и вид сверху на стену, за которой появляется не ожидаемая крыша дома, а рельсы метро.