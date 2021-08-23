Что скрывают фальшивые фасады домов в Лондоне, Париже и Нью-Йорке

Фальшивые фасады - явление необычное, поэтому они часто становятся локальными достопримечательностями, о которых пишут, которые снимают в кино и на которые едут посмотреть туристы. И речь не о стрит-арте, а именно о создании видимости того, что в этом месте находится дом - хотя дома нет.
Порой создание таких фасадов связано с совершенно, можно сказать, бытовыми целями - вроде той картины из "Простоквашино", которая дырку на обоях прикрывает. Наверное, самым ярким примером являются "дома" по адресу Leinster Gardens, 23-24 в Лондоне.
Они даже попали в популярный сериал "Шерлок", одной из "фишек" которого стали удачно показанные локации британской столицы. В 3-й серии 3-го сезона представлено и это место - сначала сам фасад с неживыми окнами, а затем и вид сверху на стену, за которой появляется не ожидаемая крыша дома, а рельсы метро.
История простая: в 1860-х годах здесь прокладывали ветку метрополитена, а поскольку делалось это так называемым открытым способом - то есть путём рытья огромной траншеи, в которую укладывались рельсы - то на некоторых участках приходилось убирать "помехи".
Одной из таких "помех" и стал дом по упомянутому выше адресу, который просто снесли. Надо знать, как здесь стоят дома - стеной к стене и с одинаковыми фасадами - так, что кажется, что это просто один длинный дом на всю улицу. В общем, когда метро пустили, между домами оставили яму - думается, выглядело это как обрушение одного из подъездов.
Дыру же оставили не просто так - это был выход для дыма, ведь составы метро тогда передвигались с помощью паровозов. Кстати, считается, что это одна из причин, по которой Лондон стали называть туманным - дым вырывался из-под земли во многих местах над подземкой, что очень напоминало туман.
В общем, на Лейнстер-Гарденс какое-то время всё так и оставалось, но местные жители - а это не бедный квартал - выражали недовольство. Пришлось мэрии и руководству метро озадачиться - и лучшим выходом из ситуации там посчитали восстановление фасада, который закроет дыру в улице.
Надо сказать, что дома для строительства метро в Лондоне сносили много где, но решение выстроить фальшивый фасад, чтоб сохранить "ровный" вид улицы - реализовано, судя по всему, только в этом месте. И идея оказалась вполне удачной, как видим.
"Ни дверных ручек, ни почтовых ящиков, окна закрашены", - повествует нам голос Шерлока Холмса в том же сериале. Несмотря на вроде бы заметные "приметы", считается, что подмену в итоге не замечали даже живущие в соседних домах люди, что уж говорить про жителей других районов или туристов.
Есть по этому поводу и свои легенды - но без мистики, скорее они говорят о чувстве юмора англичан. Скажем, некий предприимчивый молодой человек в 1930-х годах активно продавал билеты на благотворительный бал - понятно удивление приехавших гостей, которые нашли нужный дом, но войти в него не смогли.
Также этот адрес по Leinster Gardens стал тем, куда местные шутники вызывают доставщиков пиццы и таксистов, а ещё посылают надоедливых агентов и прочих "приставал".
Не было бы удивительным, если бы также поступали в Париже, где по адресу Лафайет, 145 (145 Rue la Fayette) существует "двойник" лондонского "фальшивого фасада".
Правда, это реальный фасад старого здания, которое было снесено - но ради тех же целей, поскольку за стеной находится вентиляционная шахта парижского метро. История не такая древняя - всё случилось в начале 80-х годов прошлого века. Дом просто снесли, когда строили туннель для новой линии метро, а стену оставили, чтобы не портить общий вид улицы.
До 2015-го года этот "дом" выглядел несколько иначе, затем его отреставрировали, покрасили двери и вроде даже поменяли окна - но смысл остался тот же. Вид сверху показывает, что сам дом практически является трубой, обеспечивающей вытяжку воздуха из подземки.
Необычный "дом" даже успел попасть в книгу Умберто Эко "Маятник Фуко", правда писатель постарался нагнать мистики, хотя адрес указал точный. Поклонники его творчества наверняка стараются заглянуть по этому адресу, будучи в Париже - хотя двери здесь если и открывались, то, похоже, последний раз во время той самой реставрации.
Конечно, похожие примеры зданий-обманок есть и в других городах мира, порой их предназначение и не особо скрывают. Скажем, пример из США: когда в начале 20-го века строили первый подводный туннель метро, соединяющий Манхэттен и Бруклин, под вентиляционную станцию был переоборудован небольшой дом 1847-го года постройки.
Дом этот находится по адресу Joralemon Street, 58 в Бруклине и сейчас не особо выделяется. Но жители соседних домов называют его Shaft House и, говорят, дым здесь в своё время валил прямо из окон.
Исторический фасад здания восстановили только в 1999-м году, окна получили черные непрозрачные стёкла, а в сам дом теперь ведёт аварийный выход на случай вынужденной эвакуации из туннеля метро. Но в отличие от лондонского и парижского примера, это всё же полноценное здание - внутри него находятся рабочие помещения, а жители видят, как в двери периодически заходят сотрудники в спецформе (а туристы даже могут заглянуть в замочную скважину).
Кстати, некоторые соседи довольны существованием этого дома - задний двор оказался ненужным службе метро и был поделен, соответственно, между владельцами нескольких квартир, расположенных рядом.
Источник:
- Пентагон - самое большое офисное здание в мире
- Дерево посреди Мертвого моря
- Как живут люди в «плоских» домах
- 17 примеров необычного отображения мира с помощью карт
- Гельголанд - короткая и яркая история маленького острова
Понравилось28