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Что скрывают фальшивые фасады домов в Лондоне, Париже и Нью-Йорке

Что скрывают фальшивые фасады домов в Лондоне, Париже и Нью-Йорке (10 фото)

Автор:
23 августа 2021 09:16
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Фальшивые фасады   в мире   здание   интересно   фасад   фото   
1173
10

Фальшивые фасады - явление необычное, поэтому они часто становятся локальными достопримечательностями, о которых пишут, которые снимают в кино и на которые едут посмотреть туристы. И речь не о стрит-арте, а именно о создании видимости того, что в этом месте находится дом - хотя дома нет.

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Метки: Фальшивые фасады   в мире   здание   интересно   фасад   фото   
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Е-Лена Час назад
Гробы поваплённые...
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29k
Лабуда Час назад
Бутафория для туристов.
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