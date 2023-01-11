Болезни, которые могут учуять собаки

Сегодня специально обученные собаки могут распознать рак кожи, рак прямой кишки, рак мочевого пузыря, рак груди, рак лёгких и рак предстательной железы.

Ещё в 1989 году было случайно замечено, что собака может учуять рак - жительница Канады обратила внимание, что пёс частенько обнюхивает на её ногу одну и ту же родинку. Во время визита ко врачу женщина рассказала ему об этом и врач решил сделать биопсию, в результате которой выяснилось, что у пациентки меланома.

На сегодняшний день, специально обученные собаки по образцам мочи определяют рак предстательной железы и мочевого пузыря с точностью до 95%. По дыхательным образцам рак груди (88%) и рак лёгких (99%).