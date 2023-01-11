Болезни, которые могут учуять собаки

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С началом пандемии коронавируса учёным добавилось ещё больше хлопот. Эксперты стали искать не только возможность избавить людей от вируса, но и как выявить тех, кто переносит его бессимптомно. Тесты, анализы, а ещё учёные предложили задействовать в этой работе собак.
Кинологи заявили, что натренировать собак на определение болезни реально. Ведь пушистые уже давно могут различать другие заболевания.
Малярия
В 2018 году британские учёные выявили, что собаки могут определять малярию. Специалисты Даремского университета заметили, что видимые симптомы проявляются не сразу, а вот запах тела меняется сразу же.
В исследовании приняли участие дети в возрасте от 5 до 14 лет: 143 здоровых ребёнка и 30 больных малярией. Им всем на ночь надели обычные нейлоновые носки, а утром, в специальных морозильных камерах привезли в лабораторию, где две собаки должны были определить носки, надетые на больных детей. Животные учуяли заболевание в 70% случаев.
В исследовании приняли участие дети в возрасте от 5 до 14 лет: 143 здоровых ребёнка и 30 больных малярией. Им всем на ночь надели обычные нейлоновые носки, а утром, в специальных морозильных камерах привезли в лабораторию, где две собаки должны были определить носки, надетые на больных детей. Животные учуяли заболевание в 70% случаев.
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Онкология
Сегодня специально обученные собаки могут распознать рак кожи, рак прямой кишки, рак мочевого пузыря, рак груди, рак лёгких и рак предстательной железы.
Ещё в 1989 году было случайно замечено, что собака может учуять рак - жительница Канады обратила внимание, что пёс частенько обнюхивает на её ногу одну и ту же родинку. Во время визита ко врачу женщина рассказала ему об этом и врач решил сделать биопсию, в результате которой выяснилось, что у пациентки меланома.
На сегодняшний день, специально обученные собаки по образцам мочи определяют рак предстательной железы и мочевого пузыря с точностью до 95%. По дыхательным образцам рак груди (88%) и рак лёгких (99%).
Ещё в 1989 году было случайно замечено, что собака может учуять рак - жительница Канады обратила внимание, что пёс частенько обнюхивает на её ногу одну и ту же родинку. Во время визита ко врачу женщина рассказала ему об этом и врач решил сделать биопсию, в результате которой выяснилось, что у пациентки меланома.
На сегодняшний день, специально обученные собаки по образцам мочи определяют рак предстательной железы и мочевого пузыря с точностью до 95%. По дыхательным образцам рак груди (88%) и рак лёгких (99%).
Эпилепсия
В 2019 году французские учёные заметили, что собаки могут чувствовать начинающийся приступ эпилепсии у человека. Эксперты дали пяти собакам несколько образцов пота людей с эпилепсией и людей, чей пот выделился во время активных физических нагрузок. Три собаки безошибочно определили все образцы, взятые у людей с эпилепсией, а две другие определили с точностью 80%.
Диабет
По мнению учёных ряд собак может точно определить, когда у их хозяев повышается или понижается уровень сахара в крови. Множество организаций занимаются подготовкой собак для работы в этой области. Отмечают, что хвостики могут обнаружить изопрен - вещество, присутствующее в дыхании человека. Уровень изопрена сильно повышается, если в крови человека понижается сахар. Собаки очень чувствительны к этому веществу и быстро реагируют на его перепады.
Болезнь Паркинсона
Многие, кто живут с человеком, страдающим от этого заболевания, признаются, что больной начинает пахнуть иначе. Учёные заявили, что раз люди могут слышать этот запах, то собаки будут чуять его намного раньше. Начались исследования и собаки уже показывают хорошие результаты.
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