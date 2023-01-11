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Болезни, которые могут учуять собаки

Болезни, которые могут учуять собаки

Автор:
11 января 2023 16:12
Сообщество : RealFishki
Метки: болезнь   животные   интересное   исследования   собаки   ученые   
1679
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С началом пандемии коронавируса учёным добавилось ещё больше хлопот. Эксперты стали искать не только возможность избавить людей от вируса, но и как выявить тех, кто переносит его бессимптомно. Тесты, анализы, а ещё учёные предложили задействовать в этой работе собак.
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Метки: болезнь   животные   интересное   исследования   собаки   ученые   
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3  комментария
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Zемляк Час назад
Люди тоже умеют. Метеоризм, например
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Сибиряк Час назад
Моя похмелье чуит, ведёт себя хорошо в этот период)
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